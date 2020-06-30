Рапота: создание Ржевского мемориала - принципиальное решение президентов Беларуси и России

30 июня, Ржев /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Толчком к реализации идеи создания Ржевского мемориала Советскому солдату, торжественная церемония открытия которого состоялась сегодня с участием президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина, стало принципиальное решение глав двух государств. Об этом заявил журналистам государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота, передает корреспондент БЕЛТА.

"Как только были приняты принципиальные решения - а это решения Высшего госсовета Союзного государства, двух президентов - о выделении средств, сразу же к реализации идеи подключились Российское военно-историческое общество, Министерство культуры РФ, руководство Тверской области, - сказал Григорий Рапота. - При создании мемориала не было ни одного человека или организации, которые отнеслись бы к этому равнодушно".

По словам госсекретаря, мемориал превзошел самые смелые ожидания. "Действительность оказалась лучше, чем задумка, - заметил он. - Я не думал, что будет такой грандиозный масштаб. Согласен с мнением искусствоведов, которые принимали участие в конкурсном отборе проектов, что это скульптура XXI века. И очень хорошо, что ее создали именно молодые ребята - скульптор Андрей Коробцов и архитектор Константин Фомин".

Григорий Рапота подчеркнул, что Ржевский мемориал - это памятник всем солдатам, воевавшим на фронтах Великой Отечественной войны. "Самая главная идея была - создать памятник именно солдату, не полководцу, - подчеркнул госсекретарь. - По эмоциональному воздействию Ржевский мемориал стоит в одном ряду с памятниками советскому солдату в берлинском Трептов-парке и болгарском Пловдиве. Это памятник-реквием, это обращение к нам, ныне живущим".

Мемориальный комплекс в память о всех солдатах Великой Отечественной войны возведен на месте кровопролитных боев подо Ржевом в Тверской области в 210 км от Москвы возле Новорижского шоссе. Высота бронзовой скульптуры составляет 25 м, она установлена на насыпном 10-метровом холме. Авторами проекта стали скульптор Андрей Коробцов и архитектор Константин Фомин. Они победили в открытом международном конкурсе, на который было подано почти 30 заявок.

Мемориал создан по инициативе ветеранов Великой Отечественной войны. Идея была поддержана президентами Беларуси и России Александром Лукашенко и Владимиром Путиным. Проект реализован Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства. Его общая стоимость 650 млн российских рублей. Из союзного бюджета выделено 200 млн российских рублей, остальные средства - народные пожертвования.

Пожертвования на строительство мемориала приходили не только из России, но и из Беларуси, Казахстана. Был проведен народный сбор фотографий фронтовиков, сражавшихся на Ржевско-Вяземском направлении. Более 2 тыс. семей из стран СНГ прислали фото и рассказы о боевом пути своих родных. Собранные материалы станут частью оформления музея мемориала подо Ржевом.

Строительство мемориала было завершено, как и первоначально планировалось, еще в апреле и открыть его намечалось 9 мая - к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Однако из-за сложной эпидемиологической обстановки в России церемонию перенесли на более поздний срок.-0-