Расчетная норма рабочего времени на 2022 год установлена в Беларуси

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постановлением Министерства труда и социальной защиты от 20 октября 2021 года №70 установлена расчетная норма рабочего времени для пятидневной и шестидневной рабочей недели 2022 года, сообщили БЕЛТА в Минтруда и соцзащиты.

При полной норме продолжительности рабочего времени расчетная норма составит: 2037 часов - для пятидневной рабочей недели с выходными днями в субботу и воскресенье; 2038 часов - для шестидневной, с выходным в воскресенье.

Расчетная норма рабочего времени на 2022 год установлена исходя из полной нормы продолжительности рабочего времени (40 часов в неделю). Для пятидневной рабочей недели она рассчитана исходя из продолжительности в 8 часов труда в обычный рабочий день и 7 часов - в дни, непосредственно предшествующие праздничным. Для шестидневной рабочей недели норма рассчитывается исходя из 7 рабочих часов ежедневно с понедельника по пятницу и 5 часов в субботу. А в рабочие дни перед праздниками - 6 и 4 часа соответственно.-0-