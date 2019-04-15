Расходы на проведение II Европейских игр остаются в пределах запланированного - Румас

15 апреля, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Расходы на проведение II Европейских игр остаются в пределах ранее утвержденной сметы. Увеличивать траты не планируется. Об этом заявил сегодня журналистам премьер-министр Сергей Румас, который возглавляет оргкомитет по подготовке и проведению II Европейских игр в Беларуси, комментируя итоги заседания Исполкома Национального олимпийского комитета, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы находимся в рамках первоначально утвержденной сметы. Более того, мы чувствуем, что по привлечению спонсоров внутри страны эту статью дохода перевыполним", - сказал премьер-министр. По его словам, в последнее время среди спонсоров появились организации частной формы собственности из Беларуси, которые заинтересованы в рекламе своей продукции на Европейских играх.

Что касается зарубежных спонсоров Европейских игр, то премьер-министр с сожалением констатировал, что Европейские олимпийские комитеты не справились со своей задачей и не смогли привлечь ни одного внешнего спонсора. "Но мы компенсируем это теми внешними спонсорами, которых в том числе привлекает дирекция игр. Конечно, на первоначальные цифры (по привлечению средств от внешнего спонсорства. - Прим. БЕЛТА) не выйдем. Если бы ЕОК доверил нам эту работу за два года, то, конечно, мы смогли бы привлечь внешних спонсоров на такое масштабное спортивное мероприятие", - отметил Сергей Румас.

Он подчеркнул, что все вопросы, касающиеся подготовки II Европейских игр, находятся на постоянном контроле оргкомитета, рассматриваются регулярно, практически еженедельно, и решаются на уровне оргкомитета.

Важные аспекты подготовки к спортивному событию обсуждались сегодня на заседании Исполкома НОК с участием главы государства, президента НОК Александра Лукашенко. "Все вопросы, которые позволят нашей стране провести на высоком уровне это масштабное спортивное мероприятие, были предметом рассмотрения на исполкоме", - проинформировал Сергей Румас. При этом он подчеркнул, что "проблемные вопросы при подготовке к играм отсутствуют", работа ведется в штатном режиме.

"Есть еще буквально три объекта, где необходимо завершить последние вопросы ремонта. 95% оборудования уже установлено, оставшееся поставляется по графику. К 15 мая полная готовность всех объектов будет обеспечена", - пояснил премьер-министр.

К приему участников и гостей игр готовятся и объекты размещения. На особом контроле находится вопрос ценообразования в преддверии Европейских игр. Со всеми крупными отелями и гостиницами дирекция игр подписала соглашение о том, что они не будут повышать цены на период этого масштабного спортивного соревнования. "Естественно, власти будут отслеживать выполнение этого соглашения всеми его подписантами", - сказал Сергей Румас. Есть также альтернативные объекты размещения, например, агроусадьбы, съемные квартиры. Цены в этом сегменте правительство не регулирует, однако премьер-министр выразил уверенность, что они будут в пределах среднерыночных.-0-