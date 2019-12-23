Рассчитываться по QR-коду стало возможно в крупнейшем универмаге столицы

Уникальный мобильный платежный сервис "Оплати" расширяет партнерскую сеть. С помощью QR-кода можно рассчитаться за обед, сходить в кино, получить медицинские услуги, купить гаджеты, стройматериалы, ювелирные украшения, автомобиль. В преддверии Нового года крупнейший универмаг столицы начал принимать платежи по QR-коду. А это значит, что для похода в ГУМ достаточно иметь при себе только смартфон.

"Оплати" – это виртуальный кошелек с электронными деньгами, который хранится на вашем смартфоне. Пополнить его можно с карточек любых банков без комиссии, при этом денежные средства на него зачисляются мгновенно.

Придя в ГУМ, вы можете рассчитаться за свои покупки через приложение "Оплати". Продавец отсканирует QR-код с вашего смартфона и спишет необходимую сумму.

Если при расчете в кассе универмага вы вдруг поймете, что денег на покупку не хватает, запросите недостающую сумму у близких или друзей прямо во встроенном мессенджере "Оплати", а потом примите деньги по одному клику. Перевод происходит практически мгновенно.

Точно так же и вы можете перевести определенную сумму тому, кому пожелаете. И это все без комиссии! Немаловажен и тот факт, что вся история переводов отображается в интерфейсе приложения. Значит, вы не забудете, кто должен вам деньги и кому должны вы.

Помимо всего прочего, "Оплати" позволяет создавать групповой кошелек и собирать деньги на общие цели. Например, у вашего коллеги юбилей. Вы с коллективом в чате обсудили, что лучше подарить, а затем аккумулировали средства в одном кошельке. Ну а дальше можно отправляться в ГУМ за подарком!

Как опробовать сервис?

1. Установите бесплатное приложение – оно доступно для iOS и Android.

2. Пополните электронный кошелек с карточки любого банка.

3. Оплачивайте товары с помощью QR-кода.

А если вы владелец бизнеса или индивидуальный предприниматель, подключайтесь к "Оплати-Бизнес" и экономьте время и деньги. Отсутствие комиссий по эквайрингу, а также необходимости приобретения специального оборудования – главные преимущества сервиса.

Как подключиться к сервису владельцам бизнеса?

1. Оставьте заявку на подключение к сервису на сайте "Оплати".

2. Заключите с банком договор на осуществление операций с электронными деньгами "Оплати" посредством сервиса "Оплати-Бизнес".

3. Откройте кошелек в веб-кабинете и начните работать.

Подключись, оплати!

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