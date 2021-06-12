Расследование пожаров обсудили в университете МЧС

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Межвузовский круглый стол о расследовании преступлений, связанных с пожарами, прошел в филиале "Институт переподготовки и повышения квалификации" Университета гражданской защиты МЧС. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель вуза Андрей Садовский.

Вопросы организационно-правового, информационного и криминалистического обеспечения расследования обсудили специалисты УГЗ, БГУ, Академии МВД и Научно-практического центра Государственного комитета судебных экспертиз. Мероприятие организовала кафедра повышения квалификации института.

"Кроме того, участники обсудили основные направления обучения в ИППК МЧС в области расследования преступлений, связанных с пожарами, проблемные аспекты правового обеспечения такого расследования, а также современную криминалистику в этой области, оперативно-разыскную деятельность. Речь шла и о возможностях Научно-практического центра ГКСЭ в экспертном обеспечении расследования пожаров", - рассказал Андрей Садовский.

Во время практической части на полигоне оперативно-тактической подготовки участники рассмотрели современные подходы к изучению методик расследования пожаров и особенности расследования пожаров на автотранспорте.

"Было принято решение о дальнейшем взаимодействии между учреждениями высшего образования в научной и учебно-методической деятельности. Также участники договорились продолжить проводить подобные мероприятия в расширенном составе с приглашением представителей Следственного комитета и прокуратуры", - добавили в пресс-службе.-0-