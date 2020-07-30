Равков проинформировал кандидатов в президенты об угрозах безопасности людей на агитационных пикетах

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный секретарь Совета безопасности Андрей Равков встретился сегодня в ЦИК с кандидатами в президенты и доверенными лицами и предупредил их об угрозах безопасности людей во время агитационных мероприятий. Такая информация размещена на сайте Центризбиркома.

"Андрей Равков проинформировал присутствующих о существующих угрозах безопасности граждан во время агитационных мероприятий, проводимых кандидатами в Президенты Беларуси и их доверенными лицами. Он также сообщил, что в дальнейшем при проведении таких мероприятий правоохранительными органами будут приниматься меры по обеспечению безопасности их участников, установленные в нашей стране при проведении массовых мероприятий", - говорится в сообщении ЦИК.-0-