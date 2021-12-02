Равков: ситуация с мигрантами на границе возникла не по вине и не с участием Беларуси

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ситуация с мигрантами на белорусско-польской границе возникла не по вине и не с участием Беларуси. Об этом Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Азербайджане Андрей Равков заявил в интервью информационному агентству "Взгляд.az", сообщает БЕЛТА.

"Ситуация с мигрантами на нашей западной границе возникла не по вине и не с участием Беларуси. Очевидно, что люди покидают свои дома в разрушенных, разоренных войнами странах в поисках лучшего будущего. Также очевидно, что вынудила их к такому шагу не Беларусь, а бездумная политика западных государств, развязавших войны и конфликты в странах происхождения мигрантов", - обратил внимание Андрей Равков.

Посол отметил, что к текущему положению на границе Беларуси также приложил руку Европейский союз, приняв решение о заморозке финансирования в стране всех совместных проектов по укреплению и управлению границами, созданию и модернизации центров содержания нелегальных мигрантов и лиц, ищущих убежище. "Белорусская сторона, против которой ЕС к тому же ввел многочисленные экономические санкции, не имеет возможности в одиночку обеспечивать охрану границ и сдерживать возросший поток мигрантов", - добавил дипломат.-0-