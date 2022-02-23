Разговор о важном: Кочанова встретилась с победителями конкурса "Знай свою Конституцию"

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конкурс "Знай свою Конституцию" на лучшее эссе завершен. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова сегодня встретилась с победителями проекта. В дружеской беседе за круглым столом сенатор пообщалась с ребятами, рассказала о деятельности Совета Республики, вручила дипломы и награды, передает корреспондент БЕЛТА.

"Рада тому, что члены Совета Республики от Брестской области уже не первый раз выступают инициаторами для проведения таких конкурсов. Нынешний конкурс был посвящен Конституции. Для старшеклассников это непростая тема, но вместе с тем было большое количество участников. Сегодня победители конкурса присутствовали здесь, в Совете Республики, где мы провели хорошую и позитивную встречу. Самое главное, что у ребят было достаточно много вопросов, которые действительно пригодятся и в нашей работе. Есть обратная связь между парламентариями и молодыми ребятами, которые заканчивают школу и выбирают будущую профессию. И те вопросы, с которыми они обращались сегодня, - абсолютно жизненные. В ближайшее время мы обсудим их с министром образования, его коллегами, чтобы те проблемы, которые существуют в учебных программах, были устранены", - сказала Наталья Кочанова.

Конкурс на лучшее эссе проходил с 31 января по 10 февраля. Для участия было подано более 40 заявок от 13 учреждений образования Бреста и 10 учреждений Каменецкого района Брестской области. Участниками стали ребята 9-11 классов. По итогам конкурса тринадцать эссе были признаны лучшими в своих номинациях. Среди них - "Конституция Республики Беларусь и ее место в моей жизни", "Права и свобода человека - высшая ценность", "Конституция - основа незыблемости прав человека", "Закон главный, Закон важный - Конституция страны". Авторы эссе получили медали и дипломы лично из рук Натальи Кочановой.

"Какие важные темы поднимаются участниками", - заметила спикер верхней палаты парламента во время церемонии вручения наград.

Несмотря на то, что участники конкурса пока не могут принять участие в голосовании республиканского референдума о внесении изменений и дополнений Конституции, их уже интересуют вопросы будущего страны. В откровенной беседе с председателем Совета Республики ребята узнали о процессе создания законопроектов и работе этого органа государственной власти. В свою очередь учащиеся поделились планами на будущее и рассказали о том, что волнует современных выпускников.

"Сегодня у нас очень насыщенный день. Мы смогли поговорить с Натальей Ивановной, нам много чего показали и рассказали. Приятно, что нас спросили о том, что именно нас волнует. Мне крайне интересна тема Конституции, ведь она играет важную роль в нашей жизни. В своей работе делала акцент на правах человека и пыталась изложить свои мысли на этот счет", - поделилась учащаяся 10 класса средней школы №6 Бреста Виктория Борсук.

Одна из работ была написана на белорусском языке. Ее автор учащийся 1 курса Высоковского государственного сельскохозяйственного профессионально-технического колледжа Андрей Михалюк сказал, что выбор языка для написания был неслучаен. "Я живу в Беларуси и это вполне логично и правильно - изложить свои мысли на национальном языке. Сегодня было много впечатлений, ведь я побывал в таком красивом месте. Как только мне сообщили, что можно принять участие в таком конкурсе, сразу решился, ведь это интересная возможность узнать еще больше про свою страну", - отметил он.

После торжественной части для делегации Брестской области провели экскурсию по музею Совета Республики. Приятным завершением поездки в столицу станет посещение музея истории Великой Отечественной войны.-0-

Фото Николая Петрова