Разговор по телефону за рулем повышает риск ДТП в несколько раз - ГАИ

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. При разговоре за рулем по телефону риск попасть в ДТП возрастает в несколько раз. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.

"Мобильный телефон привносит в нашу жизнь комфорт, но порой и создает определенные проблемы. Особенно когда вам нужно сконцентрироваться на одном моменте, а параллельно звонит телефон, и вы переключаетесь на разговор. В данной ситуации мобильный телефон становится неким "железным занавесом", за которым вы реально можете не увидеть опасности", - рассказали в ГАИ.

Например, во время управления автомобилем при разговоре по мобильному телефону часть внимания водителя переключается и возникает своего рода элемент отвлеченности. И когда во время разговора на дороге возникает сложная ситуация, где потребуется быстрая реакция и такой же быстрый маневр, водитель с телефоном в одной руке не сможет среагировать.

Согласно ПДД, водителю запрещается пользоваться во время движения аппаратом радио- и телефонной связи, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без рук. За невыполнение водителем транспортного средства п.10.4. ПДД - ст.18.14 ч. 4 КоАП предусмотрена ответственность в виде предупреждения или штрафа до 2 базовых величин.

Это касается и пешехода, когда он сконцентрирован только на разговоре или написании сообщений, все происходящее вокруг, а тем более опасность - для него второстепенна. "Поэтому очень важно понять, насколько важны приоритеты, срочный разговор или безопасность. Если вы упускаете последнее - разговор может и не состояться", - добавили в ГАИ.-0-