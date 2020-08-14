Размер помощи семьям на подготовку к школе составил уже Br7,8 млн

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В преддверии 2020/2021 учебного года во всех регионах Беларуси многодетным и малообеспеченным семьям, в которых воспитываются дети школьного возраста, оказывается материальная помощь на подготовку к школе. На 10 августа сумма помощи составила Br7,8 млн, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

Есть несколько направлений такой поддержки.

По государственной программе "Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь" на 2016-2020 годы (подпрограмма "Семья и детство") - семьям, воспитывающим троих и более детей. Местные Советы депутатов своим решением определяют конкретный размер выплат в зависимости от финансовых возможностей региона. Но до 30% БПМ, действующего на 1 августа 2020 года, на каждого школьника.

"В текущем году планируется оказать единовременную материальную помощь 102 тыс. семьям, в которых воспитывается 210,7 тыс. детей. Общая сумма выплат составит Br11,4 млн", - отметили в Минтруда.

Средний размер выплат составит на одного ребенка - Br54, на семью - Br112. Выплаты уже получили почти половина семей.

Следующее направление - государственная адресная социальная помощь малообеспеченным (в том числе многодетным) семьям с несовершеннолетними детьми в виде единовременных пособий на приобретение одежды, обуви, канцелярских принадлежностей и ежемесячных социальных пособий.

На 10 августа такая помощь предоставлена 2,7 тыс. семей (6,6 тыс. детей) на сумму почти Br1,5 млн. Из них единовременное пособие выплачено 808 семьям (1,8 тыс. детей) на сумму Br290 тыс.; ежемесячное пособие - почти 2 тыс. семей (4,8 тыс. детей) на сумму Br1,2 млн.

Еще 2,2 тыс. семей (6,4 тыс. детей) получили благотворительную и гуманитарную помощь на сумму почти Br80 тыс.

По месту работы родителей в соответствии с коллективными договорами и другими локальными актами материальная помощь оказана 3,4 тыс. семьям (6 тыс. детей).

"Всего с 1 июля по 10 августа различные виды помощи на подготовку детей к новому учебному году оказаны на сумму Br7,8 млн", - подытожили в Минтруда.

Семьям из числа получателей нужно обращаться за оказанием помощи в местный исполнительный и распорядительный орган по месту жительства.-0-