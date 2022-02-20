Разоблачить планы беглых оказалось просто. Подробности журналистского расследования

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Журналистское расследование об экстремистском объединении - так называемых "Честных людях" - представлено в эфире "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.
В эфире телеканала прозвучало, что участники деструктивного формирования планируют сорвать предстоящий референдум. Исходя из проведенного журналистами расследования, для этого они в том числе запугивают членов избирательных комиссий, планируют информационные вбросы о якобы фальсификациях.
Журналисты выяснили, на основании чего сложилась ситуация. "Экстремистское объединение проросло из остатков штаба Виктора Бабарико, его активисты давно являются беглыми, а несколько оставшихся некоторое время назад создали чат-бот, в который якобы члены избирательной комиссии якобы присылают инсайдерскую информацию", - заявили на телеканале.
По словам создателей расследования, разоблачить и разрушить планы беглых оказалось просто. Несколько месяцев журналисты активно вели переписку под видом членов избирательной комиссии. Удалось выяснить, что представители объединения занимаются созданием фейков и публикуют их в публичном доступе, призывают присылать сливы и исайды, но каждый раз дополняют своими выдумками. Кроме того, они планируют запугать членов избиркома своими письмами и даже сорвать планы правительства.-0-