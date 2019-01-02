Разработан проект инструкции по работе с электронными документами в госорганах Беларуси

2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Разработан проект инструкции по работе с электронными документами в государственных органах, иных организациях Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства юстиции.

Проект опубликован на сайте Минюста. После утверждения этой инструкции государственные органы и организации смогут осуществлять документирование управленческой деятельности посредством электронных документов без создания документов на бумажных носителях.

Положения инструкции будут распространяться на электронные документы, относящиеся к системе организационно-распорядительной документации.-0-