Разработки БГУ получили 14 наград на научном конкурсе в Санкт-Петербурге

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четырнадцать научных разработок БГУ удостоены наград на конкурсе "Лучший инновационный проект и лучшая научно-техническая разработка года". Проводился он с 21 по 23 апреля в Санкт-Петербурге в рамках XXVII Международной выставки-конгресса "Высокие технологии. Инновации. Инвестиции" - HI-TECH-2021. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Всего на счету БГУ четыре золотые, три серебряные медали и семь дипломов.

Золотых наград удостоены разработки НИИ ПФП им. А.Н.Севченко "Система ориентации видеоспектральной аппаратуры СОВА-1-426", "Высокоточный универсальный дозатор-смеситель двухкомпонентных полимерных систем" и "Гониофотометрический комплекс для измерения коэффициентов спектрального отражения и пропускания". Также эту награду получил НИИ физико-химических проблем (ФХП) за новое дезинфицирующее средство "ВАЛИСАН-ВЕТ". Оно предназначено для санитарной обработки сельскохозяйственных объектов, технологического оборудования, транспортных средств и мест содержания животных.

В число серебряных призеров вошли новации факультета радиофизики и компьютерных технологий "Программный пакет ORFhunteR для автоматического определения открытых рамок считывания в молекулах РНК человека", НИИ ПФП им. А.Н.Севченко "Программно-аппаратный комплекс для исследования процессов трения и износа методом "диск на плоскости" и совместная разработка ученых механико-математического факультета и Новокуйбышевской центральной городской больницы (Россия) "Устройство для эндопротезирования тазобедренного сустава с накостной пластиной и предупреждения переломов проксимального отдела бедра".

Дипломами конкурса отмечены четыре разработки НИИ ПФП им. А.Н.Севченко "Лазерный атомно-эмиссионный многоканальный спектрометр", "Автоматизированная система радиационно-метеорологического, пожарного и видеоконтроля с автономным питанием", "Компактные пикосекундные диодные лазеры" и "Комплекс программных средств "Информационно-аналитическая система поддержки принятия решений по использованию природных ресурсов и охраны окружающей среды на основе ГИС- и Web-технологий и данных дистанционного зондирования Земли". Кроме того, дипломов удостоены разработка механико-математического факультета "Комплекс программ медицинского назначения "Кардиология 2", разработанная учеными биологического факультета, "Унитехпром" и НИИ ФХП "Комплексная технология переработки нефтезагрязненных грунтов с высоким содержанием нефтепродуктов с полным восстановлением участка биологическим способом для возврата его в хозяйственный оборот". Дипломом также награжден коллектив "Унитехпром" и предприятия "Белтехнохлеб" за коллективную рецептуру обогащенных витаминами хлебобулочных изделий для питания школьников и детей младшего школьного возраста, включая сушки "Мамина радость" и "Дочки - сыночки".

На конкурс от БГУ было заявлено 14 разработок и все получили награды. Ежегодно в Петербурге презентуют около 200 новаций из России и стран ближнего зарубежья. БГУ участвует в Петербургской технической ярмарке с 2005 года. За этот период, включая текущий год, на счету белорусского университета пять специальных призов, 81 золотая, 90 серебряных наград и 39 дипломов.

Как добавили в пресс-службе Белорусского национального технического университета, всего по результатам конкурса вузы Беларуси получили 13 золотых и 11 серебряных медалей. Так, Белорусско-Российский университет удостоен Гран-при в номинации "Машиностроение, металлургия, металлообработка" за разработку "Технология контактной рельефной сварки с автоматическим управлением и коррекцией мощности тепловложения в зону соединения".

Белорусский национальный технический университет получил 4 золотые медали, 3 серебряные, 2 диплома, из которых 2 золотые медали и 1 серебряная присуждены филиалу БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт". Специальный приз в номинации "Лучший инновационный проект в области "Новые материалы и технологии, химические продукты" также вручили БНТУ за разработку "Инновационные термодиффузионные слои на ресурсных деталях машиностроения".

БНТУ в составе коллективного стенда Министерства образования Беларуси начал принимать участие в выставке HI-TECH с 2002 года. За этот период на счету вуза имеется четыре специальных приза, 49 золотых наград, 38 серебряных и 24 диплома.-0-