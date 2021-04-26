Разработки БГУ получили 14 наград на научном конкурсе в Санкт-Петербурге

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 26 апреля 2021
Минск Облачно с прояснениями +2°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
19:38 Чернобыльская тема с трибуны ООН в Нью-Йорке - интервью Политика
19:35 Лукашенко выразил соболезнования Президенту Ирака в связи с жертвами пожара в больнице Багдада Президент
19:25 Белорусский теннисист Егор Герасимов завершил выступление на турнире в Мюнхене Спорт
19:20 БСЖ к 35-летию аварии на ЧАЭС провел акцию "Здоровье женщины - здоровье нации" в Чечерском районе Регионы
19:15 ФОТОФАКТ: Выставочный проект "Покинутая земля" к 35-летию аварии на ЧАЭС стартовал в Минске Регионы
19:00 Премьер-министры стран ЕАЭС, Кубы, Молдовы и Узбекистана встретятся 29-30 апреля в Казани Политика
18:47 Проект соглашения об общем рынке газа разработан в ЕАЭС Экономика
18:35 В Африке число заразившихся COVID-19 превысило 4,5 млн В мире
18:30 Цикл тематических экскурсий по местам памяти стартует в БГУ Общество
18:25 В Беларуси автомобильное топливо подорожает на 1 копейку Экономика
18:01 Лучшие нормотворческие органы определят в Беларуси Общество
17:58 В Поставском районе нашли мини-завод по производству самогона Происшествия
17:54 В Беларуси уточнены перечни товаров, подлежащих маркировке Экономика
17:45 Станислав Лупоносов объявлен в розыск - СК Происшествия
17:37 Фракция "Мой шаг" выдвинула Никола Пашиняна на пост премьер-министра Армении В мире
17:37 Суд в Минске назначил обвиняемой 2 года ограничения свободы за нарушение общественного порядка Происшествия
17:29 Электрификация жилфонда не исключает дальнейшей газификации - Каранкевич Экономика
17:27 Более $19 млрд вложено в пострадавшие от аварии на ЧАЭС регионы - депутат Регионы
17:24 Разработки БГУ получили 14 наград на научном конкурсе в Санкт-Петербурге Общество
17:16 РЕПОРТАЖ: Так выглядит война Общество
17:14 В Зельве мужчина угнал из-под магазина трактор Происшествия
17:10 Белорусские фехтовальщики не завоевали олимпийских лицензий на турнире в Мадриде Спорт
17:10 В Витебске прошел молебен к 35-летию аварии на Чернобыльской АЭС Регионы
17:06 Белорусские школьники завоевали 6 наград на Менделеевской олимпиаде по химии Общество
16:56 "Великий камень" заинтересован в сотрудничестве с кубинскими компаниями в сфере фармацевтики Экономика
16:56 Столичный кинотеатр "Победа" начнут реконструировать в третьем квартале 2021 года Регионы
16:55 Строительство арендного дома в Раковском предместье планируют начать в мае Регионы
16:51 Соловей: мы сделаем все необходимое, чтобы наши дети и внуки жили на чистых землях Регионы
16:50 Названы победители состязания на лучшего снайпера и команду в сухопутных войсках Общество
16:48 Реконструкцию территории бывшего хлебозавода в Раковском предместье завершат в 2023 году Регионы
Все новости
Все новости
Общество
26 апреля 2021, 17:24

Разработки БГУ получили 14 наград на научном конкурсе в Санкт-Петербурге

Фото БГУ
Фото БГУ

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четырнадцать научных разработок БГУ удостоены наград на конкурсе "Лучший инновационный проект и лучшая научно-техническая разработка года". Проводился он с 21 по 23 апреля в Санкт-Петербурге в рамках XXVII Международной выставки-конгресса "Высокие технологии. Инновации. Инвестиции" - HI-TECH-2021. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Всего на счету БГУ четыре золотые, три серебряные медали и семь дипломов.

Золотых наград удостоены разработки НИИ ПФП им. А.Н.Севченко "Система ориентации видеоспектральной аппаратуры СОВА-1-426", "Высокоточный универсальный дозатор-смеситель двухкомпонентных полимерных систем" и "Гониофотометрический комплекс для измерения коэффициентов спектрального отражения и пропускания". Также эту награду получил НИИ физико-химических проблем (ФХП) за новое дезинфицирующее средство "ВАЛИСАН-ВЕТ". Оно предназначено для санитарной обработки сельскохозяйственных объектов, технологического оборудования, транспортных средств и мест содержания животных.

В число серебряных призеров вошли новации факультета радиофизики и компьютерных технологий "Программный пакет ORFhunteR для автоматического определения открытых рамок считывания в молекулах РНК человека", НИИ ПФП им. А.Н.Севченко "Программно-аппаратный комплекс для исследования процессов трения и износа методом "диск на плоскости" и совместная разработка ученых механико-математического факультета и Новокуйбышевской центральной городской больницы (Россия) "Устройство для эндопротезирования тазобедренного сустава с накостной пластиной и предупреждения переломов проксимального отдела бедра".

Дипломами конкурса отмечены четыре разработки НИИ ПФП им. А.Н.Севченко "Лазерный атомно-эмиссионный многоканальный спектрометр", "Автоматизированная система радиационно-метеорологического, пожарного и видеоконтроля с автономным питанием", "Компактные пикосекундные диодные лазеры" и "Комплекс программных средств "Информационно-аналитическая система поддержки принятия решений по использованию природных ресурсов и охраны окружающей среды на основе ГИС- и Web-технологий и данных дистанционного зондирования Земли". Кроме того, дипломов удостоены разработка механико-математического факультета "Комплекс программ медицинского назначения "Кардиология 2", разработанная учеными биологического факультета, "Унитехпром" и НИИ ФХП "Комплексная технология переработки нефтезагрязненных грунтов с высоким содержанием нефтепродуктов с полным восстановлением участка биологическим способом для возврата его в хозяйственный оборот". Дипломом также награжден коллектив "Унитехпром" и предприятия "Белтехнохлеб" за коллективную рецептуру обогащенных витаминами хлебобулочных изделий для питания школьников и детей младшего школьного возраста, включая сушки "Мамина радость" и "Дочки - сыночки".

На конкурс от БГУ было заявлено 14 разработок и все получили награды. Ежегодно в Петербурге презентуют около 200 новаций из России и стран ближнего зарубежья. БГУ участвует в Петербургской технической ярмарке с 2005 года. За этот период, включая текущий год, на счету белорусского университета пять специальных призов, 81 золотая, 90 серебряных наград и 39 дипломов.

Как добавили в пресс-службе Белорусского национального технического университета, всего по результатам конкурса вузы Беларуси получили 13 золотых и 11 серебряных медалей. Так, Белорусско-Российский университет удостоен Гран-при в номинации "Машиностроение, металлургия, металлообработка" за разработку "Технология контактной рельефной сварки с автоматическим управлением и коррекцией мощности тепловложения в зону соединения".

Белорусский национальный технический университет получил 4 золотые медали, 3 серебряные, 2 диплома, из которых 2 золотые медали и 1 серебряная присуждены филиалу БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт". Специальный приз в номинации "Лучший инновационный проект в области "Новые материалы и технологии, химические продукты" также вручили БНТУ за разработку "Инновационные термодиффузионные слои на ресурсных деталях машиностроения".

БНТУ в составе коллективного стенда Министерства образования Беларуси начал принимать участие в выставке HI-TECH с 2002 года. За этот период на счету вуза имеется четыре специальных приза, 49 золотых наград, 38 серебряных и 24 диплома.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
вузы конкурс
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Общество
Хатынь. Фото из архива Цикл тематических экскурсий по местам памяти стартует в БГУ
Фото из архива Лучшие нормотворческие органы определят в Беларуси
РЕПОРТАЖ: Так выглядит война
Фото из архива Белорусские школьники завоевали 6 наград на Менделеевской олимпиаде по химии
Фото из архива Названы победители состязания на лучшего снайпера и команду в сухопутных войсках
Начинается настоящая весна и конкурс "Выбор года 2021" в Беларуси
Главное
Александр Лукашенко во время посещения Брагина Лукашенко: чернобыльский удар сплотил белорусов в стремлении сохранить пострадавшие регионы
В Беларуси определены сроки проведения вступительной кампании в вузах
Чернобыльская зона. Жизнь до и после в архивных фотографиях БЕЛТА
Зарплата в Оплати™? 7 причин, почему это выгодно нанимателю и лично вам
Топ-новости
Лукашенко собрал в Брагине совещание по возрождению чернобыльских земель на юге Беларуси
"Они сознательно жертвовали собой во имя жизни других" - Лукашенко почтил память ликвидаторов аварии на ЧАЭС
Песков: спецслужбы России обладают доказательствами заговора против Лукашенко
В Беларуси начнут выдавать сертификат о вакцинации против COVID-19
ФОТОФАКТ: Выставочный проект "Покинутая земля" к 35-летию аварии на ЧАЭС стартовал в Минске
Лучшие цены на квартиры – в Minsk World! Квадратный метр со скидкой до 120 евро! АКЦИЯ действует до 7 мая!
В Беларуси автомобильное топливо подорожает на 1 копейку
Лучшие нормотворческие органы определят в Беларуси
Лукашенко утвердил сроки проведения "Славянского базара"
Средний размер пенсии по возрасту в Беларуси за январь-март составил Br512,3
Хотите получить доход и выиграть автомобиль? Тогда вам в Белагропромбанк
За сутки в Беларуси зарегистрированы 896 пациентов с COVID-19, выписаны 649
Разработки БГУ получили 14 наград на научном конкурсе в Санкт-Петербурге
Исполком СНГ передал собранные на субботнике средства РНПЦ детской онкологии и гематологии
Энергетики-ликвидаторы последствий катастрофы на ЧАЭС самоотверженно выполняли долг - Каранкевич
Реклама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
погода погода
тв программа тв программа
курсы курсы
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Вступительная кампания - 2021 Всебелорусское народное собрание Репортаж БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.