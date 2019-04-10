Разыгран один из самых "быстрых" джекпотов в истории электронных интерактивных игр в Беларуси. Невероятная удача принесла победителю игры
Компания "Спорт-пари" разыскивает обладателя практически рекордного по своим размерам джекпота в истории игры
Рекорд по размеру джекпота по-прежнему принадлежит Татьяне из Минска. Ее джекпот, выплаченный через 5 дней после победы 17 марта 2019 года, составил невероятные 591 954 рубля. Таким образом, нынешний джекпот, сформированный всего за три недели, в 34 с половиной раза уступает самому большому, но в 20 раз превышает самый маленький. При этом все три победителя сделали одно и то же – продемонстрировали невообразимое везение. Вероятность отгадать 5 чисел из 36 составляет 1 к 376 992.
Известно, что 42-й обладатель джекпота сделал ставку на точке продаж в Ивацевичах. Игрок самостоятельно выбрал счастливую комбинацию чисел 4, 7, 16, 20, 21. Видимо, победе поспособствовало решение "поставить" на дату проведения розыгрыша – 7 апреля.
Игроку необходимо связаться с компанией
Главный и самый желанный для игроков трофей по-прежнему ожидает счастливчика. Джекпот электронной интерактивной игры
Галина Брониславовна из Минска больше года не делала ставок в наших играх. И вот автоставка в
– В день ставки я просто решила: хочу сыграть и выиграть! Проверял чек-прогноз в интернете сын. Когда рассказал о том, что я выиграла, конечно, была очень удивлена и подумала, что он шутит. Раньше мы с ним выигрывали небольшие суммы в
Всего же за прошедшие две недели победители игр
Компания "Спорт-пари" поздравляет всех наших победителей и желает всем игрокам удачи!
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