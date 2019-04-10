Разыгран один из самых "быстрых" джекпотов в истории электронных интерактивных игр в Беларуси. Невероятная удача принесла победителю игры "Спортлото 5 из 36" из Ивацевичей более чем 17 тысяч рублей!

Компания "Спорт-пари" разыскивает обладателя практически рекордного по своим размерам джекпота в истории игры "Спортлото 5 из 36" . В тираже №1303, который состоялся в воскресенье 7 апреля, разыгран джекпот в размере 17 141 белорусский рубль. При этом рекорд "скорости" розыгрыша джекпота устоял. В октябре 2008 года самый первый победитель игры уже в третьем тираже "Спортлото 5 из 36" выиграл лишь 830 деноминированных рублей.

Рекорд по размеру джекпота по-прежнему принадлежит Татьяне из Минска. Ее джекпот, выплаченный через 5 дней после победы 17 марта 2019 года, составил невероятные 591 954 рубля. Таким образом, нынешний джекпот, сформированный всего за три недели, в 34 с половиной раза уступает самому большому, но в 20 раз превышает самый маленький. При этом все три победителя сделали одно и то же – продемонстрировали невообразимое везение. Вероятность отгадать 5 чисел из 36 составляет 1 к 376 992.

Известно, что 42-й обладатель джекпота сделал ставку на точке продаж в Ивацевичах. Игрок самостоятельно выбрал счастливую комбинацию чисел 4, 7, 16, 20, 21. Видимо, победе поспособствовало решение "поставить" на дату проведения розыгрыша – 7 апреля.

Игроку необходимо связаться с компанией "Спорт-пари" и предъявить счастливый чек-прогноз. Рекордный выигрыш будет оперативно выплачен победителю в полном объеме. В соответствии с законодательством выигрыши в электронных интерактивных играх не облагаются налогами.

Главный и самый желанный для игроков трофей по-прежнему ожидает счастливчика. Джекпот электронной интерактивной игры "Спортлото 6 из 49" еще не разыгран. Его сумма составляет более 3 миллионов 619 тысяч белорусских рублей.

Галина Брониславовна из Минска больше года не делала ставок в наших играх. И вот автоставка в "Кено" , случайно сделанная в магазине рядом с домом, принесла ей крупный выигрыш – 25 тысяч рублей.

– В день ставки я просто решила: хочу сыграть и выиграть! Проверял чек-прогноз в интернете сын. Когда рассказал о том, что я выиграла, конечно, была очень удивлена и подумала, что он шутит. Раньше мы с ним выигрывали небольшие суммы в "Спортлото 6 из 49" , но таких крупных выигрышей не было никогда. После победы я по-настоящему поверила в удачу и теперь желаю всем играть и побеждать! Как потратить выигрыш мы еще не решили, но точно знаем, что съездим семьей отдыхать.

Всего же за прошедшие две недели победители игр "Спорт-пари" выиграли более 623 536 рублей. 177 116 рублей было разыграно в "Кено" , более 225 565 рублей получили победители "Блиц" . В игре "Спортпрогноз" выигрышный фонд составил более 71 431 рубля. Игроки "Спортлото 6 из 49" выиграли 117 491 рубль, а в "Спортлото 5 из 36" – более 25 317 рублей!

Компания "Спорт-пари" поздравляет всех наших победителей и желает всем игрокам удачи!

"Спорт-пари" – помогаем побеждать!

Внимание! Теперь онлайн-верификация по номеру Viber и Skype +375447688006 доступна круглосуточно!

m.sportpari.by

РЕЗУЛЬТАТЫ ВСЕХ ИГР ЗА ДВЕ НЕДЕЛИ:

Играй со своего мобильного:

Играй в интернете! Телефон горячей линии - 143

Размещение рекламы на БЕЛТА