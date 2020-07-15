Реабилитация минимизирует последствия COVID-19 для переболевших - директор РНПЦ

15 июля, Минский район /Корр. БЕЛТА/. Белорусским врачам удается минимизировать последствия COVID-19 для пациентов с помощью курсов реабилитации, сообщил журналистам директор Республиканского научно-практического центра медицинской экспертизы и реабилитации Василий Смычек, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы видим, что COVID-19 идет на спад, больных с каждым днем все меньше. Но у нас в РНПЦ работы больше, потому что тысячи людей переболели, практически все, кто перенес средне-тяжелую или тяжелую пневмонию, обусловленную COVID-19, нуждаются в реабилитации - просто кто-то в стационарной, кто-то в амбулаторной. Поэтому мы будем работать в этом направлении до тех пор, пока будут пациенты, не прошедшие хотя бы один курс стационарной реабилитации", - отметил Василий Смычек.

По его словам, даже после одного курса реабилитации минимизируются тяжелые последствия коронавируса, в психологическом плане люди тоже становятся другими и чувствуют себя увереннее. "В медицинском плане улучшается функция дыхания, переносимость физических нагрузок. Люди чувствуют себя намного лучше. Реабилитация идет в плюс практически всем нашим пациентам", - констатировал директор центра.

Как пояснил Василий Смычек, для каждого пациента составляется индивидуальная программа реабилитации. Это связано с тем, что у человека могут быть сопутствующие заболевания.

"Для каждого прибывшего в РНПЦ обязательна психодиагностика. В программу реабилитации входит массаж, лечебная физкультура, дыхательная гимнастика, физиотерапевтические процедуры и т.п.", - уточнил Василий Смычек.

В РНПЦ принимают пациентов со всех регионов страны старше 18 лет.-0-

Почти 2,3 тыс. человек в Беларуси прошли медицинскую реабилитацию после COVID-19 Такие данные озвучены во время визита заместителя премьер-министра Игоря Петришенко в Республиканский научно-практический центр медицинской экспертизы и реабилитации.