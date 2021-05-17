Реальные денежные доходы белорусов в І квартале выросли на 2,9%

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси в январе-марте составили 102,9% к уровню января-марта 2020 года, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

В общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 63,8%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, - 7,4%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие) - 23,6%, доходы от собственности и прочие доходы - 5,2%.

Реальные располагаемые денежные доходы населения - денежные доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги.-0-