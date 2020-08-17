Реальные денежные доходы белорусов в I полугодии выросли на 5,4%

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси в январе - июне 2020 года составили 105,4% к уровню аналогичного периода 2019 года, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

В общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 64,3%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, - 7,3%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие) - 23,5%, доходы от собственности и прочие доходы - 4,9%.

Реальные располагаемые денежные доходы населения - денежные доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги.-0-