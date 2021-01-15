Реальные денежные доходы белорусов в январе-ноябре 2020 года выросли на 4,4%

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси в январе - ноябре 2020 года составили 104,4% к уровню аналогичного периода 2019 года, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

В общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 64,8%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, - 7,4%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие) - 22,9%, доходы от собственности и прочие доходы - 4,9%.

Реальные располагаемые денежные доходы населения - денежные доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги.-0-