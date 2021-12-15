Реальные денежные доходы белорусов в январе-октябре выросли на 2,2%

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси в январе - октябре 2021 года составили 102,2% к уровню аналогичного периода 2020 года, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

Темп роста несколько замедлился: по итогам января - августа этот показатель был 102,9%, января - сентября - 102,6%.

В общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 65,1%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, - 7,8%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие) - 22,6%, доходы от собственности и прочие доходы - 4,5%.

Реальные располагаемые денежные доходы населения - денежные доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги.-0-