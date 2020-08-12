Рейсы "Белавиа" в Алматы и Нур-Султан будут выполняться дважды в неделю

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиакомпания "Белавиа" с 17 августа возобновляет регулярные рейсы в Алматы и Нур-Султан. Такая информация размещена в аккаунте авиаперевозчика в Facebook, сообщает БЕЛТА.

Рейсы в Алматы будут выполняться по средам и субботам в 20.05 и прибытием в 3.55. Вернуться в Минск можно по четвергам и воскресеньям с вылетом в 5.10 и прилетом в 7.20.

В Нур-Султан можно будет улететь по четвергам и воскресеньям в 20.15 с прибытием в 3.15. Обратные рейсы будут выполняться по понедельникам и пятницам в 4.15 с прилетом в Минск в 5.35 (время для всех аэропортов указано местное). Далее планируется увеличение частоты рейсов.

"Белавиа" рекомендует перед полетом ознакомиться с ограничениями на въезд в страну назначения и выезд.

Билеты можно купить на сайте belavia.by, в офисах по продаже билетов авиакомпании и у агентов.-0-