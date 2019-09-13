Рейтинговым агентствам в Беларуси будет запрещено оказывать консультационные услуги

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Положение о порядке организации и осуществления рейтинговой деятельности утверждено постановлением Национального банка от 12 августа 2019 года №325, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальном правовом интернет-портале .

Положением определены правовые основы рейтинговой деятельности и деятельности рейтинговых агентств в Беларуси. В том числе установлены требования для включения в реестр рейтинговых агентств, требования к органам управления и контрольному органу рейтингового агентства, раскрытию информации, сохранности и защите информации, полученной в процессе деятельности рейтингового агентства.

Согласно положению, рейтинговое агентство создается в форме хозяйственного общества. Оно оказывает как услуги, связанные с кредитными рейтингами, так и допуслуги (по составлению прогнозов конъюнктуры на различных сегментах рынка, оценке деятельности организаций, оценке и анализу экономических тенденций, исследовательские услуги по запросу клиентов и др.).

Вместе с тем рейтинговому агентству запрещено оказывать консультационные услуги, а также совмещать рейтинговую деятельность на территории Беларуси с иными видами предпринимательской деятельности.

На официальном сайте Национального банка будут размещены нормативные правовые акты о рейтинговой деятельности, информация из реестра рейтинговых агентств, ссылки на официальные сайты рейтинговых агентств в интернете.

Постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.-0-