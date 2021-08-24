Рекомендации от госинспекторов и мобильных групп на уборочной получили около 750 сельхозорганизаций 

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ходе уборочной кампании около 750 сельхозорганизаций получили техническую консультативную помощь в обеспечении безопасности работников, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.





В ходе уборочной кампании особое внимание уделяется обеспечению здоровых и безопасных условий труда в АПК.





"С 1 июля текущего года Департаментом государственной инспекции труда при проведении надзорных мероприятий в 95 сельхозорганизациях пресечено свыше 2 тыс. нарушений требований охраны труда, - отметили в Минтруда и соцзащиты. - Из-за нарушений требований эксплуатации производственного оборудования, которые могли привести к несчастным случаям с работниками, приостанавливалась работа 143 машин и механизмов, а также 9 производственных участков". Такую профилактическую работу Департамента госинспекции труда, несмотря на форму надзора, относят к технической помощи, которую сельхозорганизации получают в виде рекомендаций по устранению недостатков.





Также по требованию госинспекторов временно отстранялись от работы 245 работников. В основном это было связано с тем, что ими не применялись необходимые средства индивидуальной защиты, не были пройдены медосмотры, обучение и инструктажи по охране труда. Отстранение действовало до устранения выявленных недостатков.





За допущенные нарушения оштрафовано 28 должностных лиц сельскохозяйственных организаций.





Продолжают работать мобильные группы райисполкомов, в состав которых входят госинспекторы труда. Их задача - не просто профилактика травматизма, но и оказание практической помощи в обеспечении охраны труда. Группы обследовали 650 сельскохозяйственных организаций. Им рекомендовано устранить свыше 7,8 тыс. нарушений требований безопасности.





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Из-за грубых нарушений требований охраны труда по рекомендациям мобильных групп временно приостанавливалась эксплуатация 279 машин и механизмов и 11 производственных участков, отстранялись от работы 520 человек.-0-