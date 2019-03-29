Реконструкцию автомобильного моста в Борисове планируется завершить в начале 2020 года

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Реконструкцию автомобильного моста через Березину в Борисове планируется завершить в начале 2020 года. Такая информация прозвучала в эфире телеканала "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

Что касается пешеходного моста, то в конце прошлого года его признали аварийным и закрыли для горожан до устранения дефектов. "В эксплуатацию мы его пока запустить не можем, потому что организация, которая обследовала мост, должна дать заключение. Если оно будет положительным - мы его открываем, если останутся проблемы - будем их устранять, если потребуется капитальный ремонт - будем его производить", - сообщил заместитель председателя Борисовского райисполкома Олег Кирюта.

Борисов разделен рекой на две части, и соединяют их три моста - железнодорожный, автомобильный и пешеходный. Последние два - единственный способ для борисовчан попасть на другой берег. Обходной путь через автомобильный мост увеличивается до 3 км.-0-