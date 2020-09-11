Реконструкцию первой взлетно-посадочной полосы в Национальном аэропорту Минск завершат в 2027 году

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 11 сентября 2020
Минск Переменная облачность +16°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
11:56 Перед Беларусью и Китаем стоят общие угрозы - Ян Цзюнь Общество
11:48 Белорусские банки направили в I полугодии около Br19,2 млн на оказание благотворительной помощи Экономика
11:40 Шумилин: вклад отечественной науки в экономику значительно вырос за последние годы Экономика
11:33 Белорусский народ способен решать свои проблемы без вмешательства извне - Цай Вэньхао Общество
11:30 До +23°С и без осадков будет в Беларуси 12 сентября Общество
11:30 Умер знаток "Что? Где? Когда?" Михаил Смирнов В мире
11:25 НХМ подготовил экскурсию о "модном" Минске Культура
11:23 "Развитие науки определяет будущее" - Лукашенко встретился в НАН с белорусскими учеными Президент
11:22 Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Чили В мире
11:20 Юлия Тимошенко вылечилась от COVID-19 В мире
11:20 "Белавиа" приостановит рейсы в Будапешт с 18 сентября по 24 октября Общество
11:11 В России за сутки выявили 5504 заразившихся COVID-19 - это максимум с 30 июля В мире
11:09 Ли Юнцюань: любая попытка превратить суверенное государство в пешку геополитической игры аморальна Политика
11:08 Транзитные перевозки грузов по БЖД выросли в августе на 11% Экономика
11:02 В Буда-Кошелевском районе нашли заблудившуюся семью грибников Происшествия
11:01 Брестский автопарк возобновляет рейсы в Вильнюс Регионы
10:59 Беларусь подготовила предложения по восстановлению транспортного сообщения с Россией Общество
10:54 Сложившаяся в Беларуси ситуация не отражается на отношениях с основными партнерами - БИСИ Политика
10:53 Вторая волна пандемии требует щадящей для экономики стратегии - премьер Венгрии В мире
10:42 Жертвами лесных пожаров в США стали уже 23 человека В мире
10:41 Новый концертный сезон оркестра Финберга пройдет под знаком Года малой родины Культура
10:39 Национальный аэропорт Минск рассчитывает на возобновление полетов "Аэрофлота" и Utair с 1 октября Общество
10:33 В День города во всех районах столицы пройдут субботники Общество
10:32 В Беларуси услуги по налоговому консультированию оказывают 500 аттестованных специалистов Экономика
10:32 Реконструкцию первой взлетно-посадочной полосы в Национальном аэропорту Минск завершат в 2027 году Общество
10:29 Просо в Беларуси убрано более чем с половины площадей Экономика
10:28 Два лазера по цене трактора - Лукашенко ознакомился с выставкой НАН Президент
10:24 В Беларуси почти 87 тыс. многодетных семей открыли счета по программе семейного капитала Общество
10:09 Фестиваль ярких красок и винограда, гастрофест - Гомель отметит День города 12 сентября Регионы
10:08 Легковушка сбила пятилетнюю девочку в Бресте Происшествия
Все новости
Все новости
Общество
11 сентября 2020, 10:32

Реконструкцию первой взлетно-посадочной полосы в Национальном аэропорту Минск завершат в 2027 году

Фото из архива
Фото из архива

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Реконструкцию первой взлетно-посадочной полосы в Национальном аэропорту Минск завершат в 2027 году. Об этом рассказал в интервью газете "Рэспубліка" генеральный директор аэропорта Вячеслав Хоронеко, сообщает БЕЛТА.

"Разработана концепция развития Национального аэропорта на ближайшие пять лет. Она предусматривает продолжение модернизации аэровокзального комплекса: увеличение багажного отделения, реконструкцию первой взлетно-посадочной полосы. Есть инвестор, который финансирует возведение гостиницы на привокзальной территории, к нему должны приступить уже в следующем году", - сказал Вячеслав Хоронеко.

Первая взлетно-посадочная полоса сейчас выведена из эксплуатации. Проект ее преобразования разделен на три этапа: сооружение нового перрона, модернизация полосы и рулежных дорожек, реконструкция старого перрона. По словам Вячеслава Хоронеко, все это планируют завершить в 2027 году. Проектные работы вошли в завершающую стадию: уже в этом месяце документы представят на рассмотрение Госстройэкспертизе и экологической экспертизе. Проект стоит порядка $130 млн. Работы по строительству нового перрона, то есть площадки, где стоят воздушные суда, начнутся уже в следующем году.

"Принято решение, что с вокзала в Национальный аэропорт будет проложена железнодорожная ветка, которая пройдет через "Великий камень". На скоростной электричке сюда можно будет добраться за 35 минут. Для сооружения путей уберут плоскостную стоянку возле здания аэровокзала, но автомобилисты могут не беспокоиться: в планах - строительство рядом пятиэтажных паркингов. Преобразится и привокзальная площадь. Национальный аэропорт - это почти настоящий город со своими службами, отделами, магазинами, парикмахерской, почтой, аптекой, кафе", - отметил гендиректор.-0-

Национальный аэропорт Минск рассчитывает на возобновление полетов "Аэрофлота" и Utair с 1 октябряНациональный аэропорт Минск рассчитывает на возобновление полетов "Аэрофлота" и Utair с 1 октября
Весной из-за пандемии в Национальном аэропорту Минск зарегистрирован минимум полетов за все годы существования: в день бывало от четырех до шести рейсов, как правило, гуманитарных и эвакуационных, когда из закрывшихся стран вывозили туристов.

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
аэропорт Минск
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Общество
Перед Беларусью и Китаем стоят общие угрозы - Ян Цзюнь
Фото из архива Белорусский народ способен решать свои проблемы без вмешательства извне - Цай Вэньхао
Фото из архива До +23°С и без осадков будет в Беларуси 12 сентября
Фото из архива "Белавиа" приостановит рейсы в Будапешт с 18 сентября по 24 октября
Фото из архива Беларусь подготовила предложения по восстановлению транспортного сообщения с Россией
Фото из архива Национальный аэропорт Минск рассчитывает на возобновление полетов "Аэрофлота" и Utair с 1 октября
Главное
Выступает Александр Лукашенко "Развитие науки определяет будущее" - Лукашенко встретился в НАН с белорусскими учеными
В Беларуси почти 87 тыс. многодетных семей открыли счета по программе семейного капитала
В Беларуси выздоровели и выписаны 72 203 пациента с COVID-19
"Это просто чудо!" Семья из Смолевичей выиграла квартиру в Минске благодаря покупкам в "Евроопт"
Топ-новости
Два лазера по цене трактора - Лукашенко ознакомился с выставкой НАН
Шумилин: вклад отечественной науки в экономику значительно вырос за последние годы
В Minsk World квартиры до 20% выгодней – для IT, учителей и медиков! Курс ниже банковского!
Просо в Беларуси убрано более чем с половины площадей
Беларусь подготовила предложения по восстановлению транспортного сообщения с Россией
Сложившаяся в Беларуси ситуация не отражается на отношениях с основными партнерами - БИСИ
В День города во всех районах столицы пройдут субботники
Кочанова: за любыми решениями государства стоят прежде всего люди и жизнь нашей страны
Православные верующие вспоминают день Усекновения главы Иоанна Предтечи
Некоторые работы и услуги в сфере ЖКХ освободят от НДС с 1 января 2021 года
Белорусский народ способен решать свои проблемы без вмешательства извне - Цай Вэньхао
Транзитные перевозки грузов по БЖД выросли в августе на 11%
Реконструкцию первой взлетно-посадочной полосы в Национальном аэропорту Минск завершат в 2027 году
Фестиваль ярких красок и винограда, гастрофест - Гомель отметит День города 12 сентября
Эксперт: протесты в Беларуси - абсолютно узнаваемые постановки для Украины
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
погода погода
курсы курсы
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.