11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Реконструкцию первой взлетно-посадочной полосы в Национальном аэропорту Минск завершат в 2027 году. Об этом рассказал в интервью газете "Рэспубліка" генеральный директор аэропорта Вячеслав Хоронеко, сообщает БЕЛТА.

"Разработана концепция развития Национального аэропорта на ближайшие пять лет. Она предусматривает продолжение модернизации аэровокзального комплекса: увеличение багажного отделения, реконструкцию первой взлетно-посадочной полосы. Есть инвестор, который финансирует возведение гостиницы на привокзальной территории, к нему должны приступить уже в следующем году", - сказал Вячеслав Хоронеко.

Первая взлетно-посадочная полоса сейчас выведена из эксплуатации. Проект ее преобразования разделен на три этапа: сооружение нового перрона, модернизация полосы и рулежных дорожек, реконструкция старого перрона. По словам Вячеслава Хоронеко, все это планируют завершить в 2027 году. Проектные работы вошли в завершающую стадию: уже в этом месяце документы представят на рассмотрение Госстройэкспертизе и экологической экспертизе. Проект стоит порядка $130 млн. Работы по строительству нового перрона, то есть площадки, где стоят воздушные суда, начнутся уже в следующем году.

"Принято решение, что с вокзала в Национальный аэропорт будет проложена железнодорожная ветка, которая пройдет через "Великий камень". На скоростной электричке сюда можно будет добраться за 35 минут. Для сооружения путей уберут плоскостную стоянку возле здания аэровокзала, но автомобилисты могут не беспокоиться: в планах - строительство рядом пятиэтажных паркингов. Преобразится и привокзальная площадь. Национальный аэропорт - это почти настоящий город со своими службами, отделами, магазинами, парикмахерской, почтой, аптекой, кафе", - отметил гендиректор.-0-

Национальный аэропорт Минск рассчитывает на возобновление полетов "Аэрофлота" и Utair с 1 октября Весной из-за пандемии в Национальном аэропорту Минск зарегистрирован минимум полетов за все годы существования: в день бывало от четырех до шести рейсов, как правило, гуманитарных и эвакуационных, когда из закрывшихся стран вывозили туристов.