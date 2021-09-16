Рекорд по сбору спилс-карт Беларуси установили сегодня в Минске

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рекорд в 6 мин. 27 сек. установила команда студенческого отряда "Сердце политеха" Национального технического университета во время открытого чемпионата "Ведаю Беларусь" среди бойцов студенческих отрядов по скоростной сборке спилс-карт нашей страны, который прошел сегодня в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На второй ступени пьедестала расположилась еще одна команда этого же отряда, уступив соперникам всего 1 сек. Третье место - у сборной Минского района с результатом 7 мин. Организатор мероприятия - Белорусский республиканский союз молодежи - отметил, что ранее лучшее время сбора спилс-карты составляло 13 мин.

Открытый чемпионат проходил во второй день республиканского форума "Молодость. Труд. Единство", посвященного Дню народного единства. Он объединил в увлекательных соревнованиях 50 студотрядовских команд (150 человек). После предварительной жеребьевки и определенного сигнала команды соревновались одновременно. Их главная задача была правильно за наименьшее время собрать карту Беларуси, состоящую из магнитных игровых элементов, имеющих визуальную форму географических границ районов Беларуси.

Во время торжественной церемонии чествования победителей первый секретарь Центрального комитета БРСМ Александр Лукьянов подчеркнул, что белорусская молодежь отлично знает географию своей страны. "Весьма символично, что в преддверии всенародного государственного праздника вы, представители наших студенческих отрядов, собирая во время интеллектуальной игры карту Беларуси, продемонстрировали единство страны и знания ее географии. Такие проекты патриотической направленности позволяют не только заполнить досуг молодежи нужным и полезным делом, но и учат вас работе в команде", - обратился он к участникам чемпионата.

По итогам чемпионата каждая команда получила сертификат участника и сладкий приз (торт). Команды, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места, - дипломы и ценные подарки, а также автоматически стали финалистами республиканского чемпионата по скоростной сборке спилс-карт "Ведаю Беларусь", проведение которого запланировано на конец октября. Стоит отметить, что этот чемпионат является важной частью республиканского патриотического проекта БРСМ "Ведаю Беларусь", который также включает трилогию одноименных онлайн-квизов - интеллектуальных соревнований по вопросам истории, географии, культуры. К слову, сегодня БРСМ объявил о страте онлайн-квиза "География Беларуси". Игровая ссылка размещена в официальных группах БРСМ в соцсетях и будет доступна весь день. Включиться в квиз можно в любой момент. Знатокам предстоит ответить на 30 вопросов, в том числе и фотовопросов. Также в проект "Ведаю Беларусь" вошли чемпионат Беларуси по скоростной сборке спилс-карт и турниры по сбору уникальных пазлов с изображением объектов, связанных с культурно-историческим наследием Беларуси и новейшей историей страны.-0-

Фото БРСМ