Рекордное количество ребят стали участниками конкурса "Пасха в Minsk World" в этом году!

Рекордное количество заявок прислали в этом году участники ежегодного конкурса "Пасха в Minsk World". За четыре недели организаторы получили 951 работу! Некоторые ребята отправляли по два творческих проекта, поэтому общее количество участников составило 829 человек.

Такой результат – уникальный за всю историю конкурса "Пасха в Minsk World". Впервые творческое состязание прошло в 2016 году. По сравнению с первым годом за это время количество участников выросло в 6 раз! Тогда минские школьники прислали более 150 своих работ.

Посмотреть творчество участников прошлых лет можно ЗДЕСЬ.

По словам членов жюри, с каждым годом выбрать победителя все сложнее: работы становятся более масштабными и оригинальными, ребята проявляют невероятную фантазию для их создания.

Работы победителей этого года

"Все участники конкурса очень талантливые. Интересно узнавать, как дети видят белорусскую столицу, нравится ли им Минск с его современными зданиями, в том числе, строящимися в многофункциональном комплексе Minsk World. Кроме того, творчество конкурсантов вдохновляет наших дизайнеров на новые идеи", - поделились своими впечатлениями члены жюри.

Победителями конкурса "Пасха в Minsk World" в этом году стали:

Возрастная категория "Дошкольники"

· Художественный рисунок - Борисенко Анастасия

· Инсталляция - Баланчук Ксения

Возрастная категория "Ученики 1-4 классов"

· Художественный рисунок - Петрович Алиса, Петрович Маргарита, Купрейчик София

· Художественный рисунок – Шульженко Елизавета

· Инсталляция – Ярошеня Марина

· Инсталляция – Дедюля Алексей

Возрастная категория "Ученики 5-8 классов"

· Художественный рисунок - Трутько Иван

· Инсталляция - Борискевич Мария

Возрастная категория "Ученики 9-11 классов и ССУЗов"

· Художественный рисунок – Синкевич Екатерина

· Инсталляция - Баранова Ксения

Церемония награждения прошла накануне в многофункциональном комплексе Minsk World. Ребята получили сертификаты и поделились своими впечатлениями.

Например, Марина Ярошеня совсем не ожидала, что окажется в числе победителей. Она делала работу вместе с мамой и сестрой: наслаждалась процессом и радовалась возможности показать людям свое творчество.

Ярошеня Марина и Дедюля Алексей разделили пьедестал в категории "Инсталляция"

А вот Ваня Трутько, наоборот, был уверен в своей работе и даже рассчитывал на победу. Мальчик признался, что давно обращал внимание на дома комплекса – они ему всегда нравились. Возможно, поэтому работа получилась интересной и принесла победу.

Ваня Трутько был уверен в своей победе

Катя Синкевич любит участвовать в конкурсах, но на этот раз задание было необычным: совместить тему строительства зданий и праздника Пасхи. На то, чтобы воплотить работу в жизнь, понадобилось около 18 часов. О том, куда потратить выигрыш, девочка рассуждает серьезно:

"Свой выигрыш я планирую куда-то инвестировать, возможно, даже вместе с родителями в покупку квартиры в Minsk World".

Шульженко Лиза и Синкевич Катя победили в номинации "Рисунок", но в разных возрастных категориях

Маша Борискевич узнала про конкурс от отца, который как раз рассматривает варианты покупки квартиры.

"Как только услышала название "Минск Мир", подумала о большом мире, большой планете. С помощью своей работы изобразила комплекс, где в каждом квартале кипит жизнь", - объяснила она.

Маша Борискевич с мамой

Мама девочки по секрету рассказала, что прежде чем нарисовать комплекс, дочка долго изучала здания и тщательно прорабатывала каждую деталь.

А вот для семьи Ксюши Баланчук победа в конкурсе совпала с еще одним радостным событием – досрочной выплатой рассрочки на квартиру в квартале "Эмиратс".

Ксюша Баланчук с братом

"Мы живем в этом районе и всем довольны. Устраивает расположение и близость к центру. Сейчас ходим в новый детский сад и надеемся попасть в новую школу", - рассказала мама Ксюши Ольга.

Тех, кто в этом году не занял победное место, мы просим не расстраиваться, ведь приз за участие получит каждый конкурсант! Забрать поощрительный подарок можно по адресу: ул. Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж, работает в будние дни с 8:30 до 20:30, в выходные и праздники – с 9:00 до 20:00) и ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж, работает ежедневно с 9:00 до 22:00). При себе необходимо иметь паспорт.

Обязательно ждем всех желающих на конкурсе в следующем году! Minsk World – место, где сбываются мечты взрослых и детей!

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