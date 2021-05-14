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14 мая 2021, 09:00

Рекордное количество ребят стали участниками конкурса "Пасха в Minsk World" в этом году!

Рекордное количество заявок прислали в этом году участники ежегодного конкурса "Пасха в Minsk World". За четыре недели организаторы получили 951 работу! Некоторые ребята отправляли по два творческих проекта, поэтому общее количество участников составило 829 человек.

Такой результат – уникальный за всю историю конкурса "Пасха в Minsk World". Впервые творческое состязание прошло в 2016 году. По сравнению с первым годом за это время количество участников выросло в 6 раз! Тогда минские школьники прислали более 150 своих работ.

Посмотреть творчество участников прошлых лет можно ЗДЕСЬ.

По словам членов жюри, с каждым годом выбрать победителя все сложнее: работы становятся более масштабными и оригинальными, ребята проявляют невероятную фантазию для их создания.

Работы победителей этого года
Работы победителей этого года

"Все участники конкурса очень талантливые. Интересно узнавать, как дети видят белорусскую столицу, нравится ли им Минск с его современными зданиями, в том числе, строящимися в многофункциональном комплексе Minsk World. Кроме того, творчество конкурсантов вдохновляет наших дизайнеров на новые идеи", - поделились своими впечатлениями члены жюри.

Победителями конкурса "Пасха в Minsk World" в этом году стали:

Возрастная категория "Дошкольники"

· Художественный рисунок - Борисенко Анастасия

· Инсталляция - Баланчук Ксения

Возрастная категория "Ученики 1-4 классов"

· Художественный рисунок - Петрович Алиса, Петрович Маргарита, Купрейчик София

· Художественный рисунок – Шульженко Елизавета

· Инсталляция – Ярошеня Марина

· Инсталляция – Дедюля Алексей

Возрастная категория "Ученики 5-8 классов"

· Художественный рисунок - Трутько Иван

· Инсталляция - Борискевич Мария

Возрастная категория "Ученики 9-11 классов и ССУЗов"

· Художественный рисунок – Синкевич Екатерина

· Инсталляция - Баранова Ксения

Церемония награждения прошла накануне в многофункциональном комплексе Minsk World. Ребята получили сертификаты и поделились своими впечатлениями.

Например, Марина Ярошеня совсем не ожидала, что окажется в числе победителей. Она делала работу вместе с мамой и сестрой: наслаждалась процессом и радовалась возможности показать людям свое творчество.

Ярошеня Марина и Дедюля Алексей разделили пьедестал в категории "Инсталляция"
Ярошеня Марина и Дедюля Алексей разделили пьедестал в категории "Инсталляция"

А вот Ваня Трутько, наоборот, был уверен в своей работе и даже рассчитывал на победу. Мальчик признался, что давно обращал внимание на дома комплекса – они ему всегда нравились. Возможно, поэтому работа получилась интересной и принесла победу.

Ваня Трутько был уверен в своей победе
Ваня Трутько был уверен в своей победе

Катя Синкевич любит участвовать в конкурсах, но на этот раз задание было необычным: совместить тему строительства зданий и праздника Пасхи. На то, чтобы воплотить работу в жизнь, понадобилось около 18 часов. О том, куда потратить выигрыш, девочка рассуждает серьезно:

"Свой выигрыш я планирую куда-то инвестировать, возможно, даже вместе с родителями в покупку квартиры в Minsk World".

Шульженко Лиза и Синкевич Катя победили в номинации "Рисунок", но в разных возрастных категориях
Шульженко Лиза и Синкевич Катя победили в номинации "Рисунок", но в разных возрастных категориях

Маша Борискевич узнала про конкурс от отца, который как раз рассматривает варианты покупки квартиры.

"Как только услышала название "Минск Мир", подумала о большом мире, большой планете. С помощью своей работы изобразила комплекс, где в каждом квартале кипит жизнь", - объяснила она.

Маша Борискевич с мамой
Маша Борискевич с мамой

Мама девочки по секрету рассказала, что прежде чем нарисовать комплекс, дочка долго изучала здания и тщательно прорабатывала каждую деталь.

А вот для семьи Ксюши Баланчук победа в конкурсе совпала с еще одним радостным событием – досрочной выплатой рассрочки на квартиру в квартале "Эмиратс".

Ксюша Баланчук с братом
Ксюша Баланчук с братом

"Мы живем в этом районе и всем довольны. Устраивает расположение и близость к центру. Сейчас ходим в новый детский сад и надеемся попасть в новую школу", - рассказала мама Ксюши Ольга.

Тех, кто в этом году не занял победное место, мы просим не расстраиваться, ведь приз за участие получит каждый конкурсант! Забрать поощрительный подарок можно по адресу: ул. Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж, работает в будние дни с 8:30 до 20:30, в выходные и праздники – с 9:00 до 20:00) и ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж, работает ежедневно с 9:00 до 22:00). При себе необходимо иметь паспорт.

Обязательно ждем всех желающих на конкурсе в следующем году! Minsk World – место, где сбываются мечты взрослых и детей!

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