Ректор Академии управления объяснил, почему патриотов нужно растить начиная с детского сада

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Патриотов нужно растить начиная с детского сада. Об этом заявил в эфире ОНТ ректор Академии управления при Президенте Беларуси, кандидат исторических наук, доцент Вячеслав Данилович, сообщает БЕЛТА.
По его словам, правду о ВОВ обязательно нужно сохранить и передать новым поколениям. С пониманием тех ужасов и причин, почему это случилось.
"Необходимо с молодых ногтей, как говорится, воспитывать патриотов, действительно граждан своей страны. Начиная с детского сада", - сказал Вячеслав Данилович.
По его словам, огромный пласт закладывается в семье в первую очередь. "Но дальше - система образования, которая постоянно должна сопровождать человека от детского сада до высшего учебного заведения включительно. И здесь тоже эти вещи по сохранению исторической памяти, выработки иммунитета против искажения и фальсификации должны присутствовать", - добавил ректор.-0-