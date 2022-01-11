Ректор БГПУ: белорусы - мирные люди, но всегда готовы отстоять свободу и независимость

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы - мирные люди, но мы всегда готовы отстоять свою свободу и независимость, заявил ректор Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка Александр Жук во время диалоговой площадки по обсуждению проекта изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"В эти дни страна с интересом обсуждает проект Конституции, понимая, что изменения Основного закона будут определять стратегию нашего развития на перспективу. Поэтому это вызывает большой интерес в трудовых коллективах. Сегодня у нас в университете проводится первая из таких диалоговых площадок. В качестве участников - представители депутатского корпуса и нашего трудового коллектива", - сказал Александр Жук.

Ректор отметил, очень важно, что сохраняется социальная направленность государства. "Усиливается социальная поддержка населения. Мы готовим будущих педагогов и сегодня проблема взаимодействия семьи и школы, учителей и родителей очень актуальна. И мы очень рады, что в проект Конституции закладываются вопросы, связанные с поддержкой семьи, в том числе детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, - пояснил он. - Конечно же, интерес вызывает новая статья, связанная с Всебелорусским народным собранием. По сути, мы видим, что происходит усиление принципа разделения властей. И это очень важно. Если после развала Советского Союза, безусловно, была необходима сильная президентская власть для того, чтобы удержать страну и вывести ее на развитие, то сегодня время меняется. Меняется структура нашего общества, увеличивается количество городского населения, развивается IT-сектор. Поэтому требуются изменения и в законодательной базе".

Александр Жук напомнил, что Всебелорусскому народному собранию планируется придать конституционный статус. "Очень важно, что ВНС - это высший орган народовластия. Самые ключевые вопросы развития общества, определения стратегии остаются за ВНС, - дополнил он. - Думаю, что это очень важная позиция. Что касается сохранения исторической памяти - нам нельзя забывать о подвиге нашего народа в период Великой Отечественной войны, особенно нашим детям и молодежи. Потому что сохранение исторической памяти - это гарантия того, что мы будем сохранять миролюбие в нашей стране. Белорусы всегда были мирными людьми, но мы всегда готовы отстоять свою свободу и независимость. Очень важно, что все эти позиции закладываются в Основном законе страны", - дополнил он.-0-