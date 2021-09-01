Ректор БГУИР заявил о поддержке молодых преподавателей, ориентированных на подготовку диссертаций

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники намерены поддерживать представителей молодого поколения преподавателей, ориентированных на подготовку и защиту диссертаций. Об этом заявил ректор БГУИР Вадим Богуш на расширенном заседании Совета университета, посвященном началу учебного года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-центр Министерства образования.
Ректор отметил, что еще одна важнейшая задача - организовать вступление первокурсников в университетскую жизнь. "Мы должны сразу привить им понимание того, что они студенты БГУИР. Со всеми правами, обязанностями и обязательствами, которые следуют из этого", - подчеркнул Вадим Богуш. Он добавил, что речь идет о возможностях, которые университет предоставляет студентам для профессионального роста, взамен молодые люди должны ответственно подходить к учебе.-0-