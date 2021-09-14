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14 сентября 2021, 20:49

Ректор ГГМУ: вакцинацию против COVID-19 и против гриппа можно проводить одновременно

Фото из архива
Фото из архива

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вакцинацию против COVID-19 и против гриппа можно проводить одновременно при желании пациента, заявил ректор Гомельского государственного медицинского университета Игорь Стома, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Нам всем важно понимать, что присутствует определенный рост заболеваемости COVID-19. В том числе можно отметить смещение заболеваемости в сторону более молодых. Но как практикующий врач-инфекционист я хочу подчеркнуть, что все тяжелые случаи COVID-19 (пациенты на ИВЛ и нуждающиеся в интенсивной терапии) - это, как правило, непривитые от COVID-19. Мы должны понимать, что с учетом значительной роли дельта-штамма в структуре заболеваемости COVID-19 сохраняет принципиальную значимость вакцинация. Это может быть и вакцина "Спутник V", и "Спутник Лайт", которая допущена для определенных категорий, в частности 18-23 года, и вакцина китайского производства компании Sinopharm", - рассказал Игорь Стома.

По его словам, то, что человек переболел COVID-19, не говорит о том, что он не должен прививаться. "Все мировые эксперты и современные данные говорят, что нет более надежной защиты от COVID-19 и его тяжелого течения, чем вакцинация. Даже против индийского штамма вакцинация работает, защищает от тяжелых форм течения заболевания. Но очень важно подчеркнуть: нам нельзя упустить вакцинацию от гриппа. Грипп не исчез как заболевание с эпидемическим потенциалом. И все страны мира готовятся к сезону вакцинации против гриппа", - отметил ректор.

Игорь Стома подчеркнул, что кампании вакцинации от COVID-19 и гриппа совпадают по времени. "Что важно понимать с практической точки зрения. Во-первых, несколько дней назад состоялся экспертный совет по иммунизации Министерства здравоохранения Беларуси. И было принято решение, что мы будем проводить обе кампании вакцинации против гриппа и COVID-19 осенью 2021 года. Более того, вакцинация против гриппа будет продлена. Мы ожидаем возможную эпидемию гриппа весной 2022 года. Поэтому прививаться от гриппа можно не только в октябре, ноябре, декабре, но и в январе, феврале и даже марте. Второе - как совместить, если человек хочет привиться от гриппа и COVID-19. Рекомендации на сегодняшний день, что можно обеспечить интервал между вакцинами 14 дней. Но при желании пациента можно вводить обе вакцины единовременно в один день. Например, в одно плечо вводится вакцина против COVID-19, в другое - против гриппа. Большинство стран мира движется к тому, чтобы снижать этот интервал между вакцинами и делать эти прививки одновременно", - констатировал он.

Ректор убежден, что все это позволит сократить количество посещений организаций здравоохранения и как результат снизить риск инфицирования. И в целом нагрузку на здравоохранение, когда человек делает прививки в один день. "Конечно, при наличии информированного согласия пациента", - заключил Игорь Стома.

Готовность системы здравоохранения к осеннему эпидсезону и новой волне COVID-19 сегодня обсуждалась на совещании в Совете Республики по теме противодействия распространению коронавирусной инфекции в регионах и Минске.-0-

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