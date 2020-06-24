Ректор МГЛУ: необходимо быть благоразумными ради достойных выборов и спокойной жизни в будущем

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ректор Минского государственного лингвистического университета Наталья Баранова считает, что действия и выводы белорусов во время избирательной кампании должны быть взвешенными ради будущего страны. Такое мнение она высказала корреспонденту БЕЛТА.

Наталья Баранова подчеркнула, что в любой стране, и Беларусь не исключение, избирательная кампания - очень ответственный и сложный период жизни. "То, как у нас сейчас разворачивается предвыборная кампания, вызывает у меня очень много вопросов. Она идет на фоне информационной войны. И ведется эта война через СМИ, через интернет. Неопытный человек может и не разобраться, где правда, а где нет, где информационный вброс, а где истина", - сказала ректор МГЛУ.

"Для того чтобы не наделать ошибок, чтобы наша предвыборная кампания велась достойно и страна уверенно прошла через этот сложный период, мы все должны быть очень осмотрительными и действовать взвешенно. Нужно очень хорошо подумать, прежде чем делать какие бы то ни было выводы, чтобы нечаянно не совершить непоправимых ошибок", - отметила она.

"Мы все разных возрастов, профессий, с разным образованием, не должны торопиться ни в своих действиях, ни в своих выводах", - добавила Наталья Баранова.-0-