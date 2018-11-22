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Ремонт сельхозтехники для весенних полевых работ завершат до 1 марта 2019 года

Общество 22.11.2018 | 10:33
Фото из архива
Фото из архива

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ремонт сельхозтехники, задействованной для проведения в Беларуси весенних полевых работ, завершат до 1 марта 2019 года. Соответствующий приказ размещен на сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствия, сообщает БЕЛТА.

Ремонт и сезонное техническое обслуживание сельскохозяйственной техники, задействованной в проведении заготовки кормов, завершат до 1 мая 2019 года, в проведении уборки и доработки урожая зерновых и зернобобовых - до 1 июля 2019 года.

Комитетам по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкомов нужно до 15 декабря 2018 года внести предложения по финансированию ремонтных организаций, а также создать рабочие группы по изучению, анализу темпов подготовки машинно-тракторного парка к полевым работам 2019 года и оперативному решению вопросов. Ремонтным организациям должна быть обеспечена своевременная оплата услуг.

В Минсельхозпроде обратили внимание, что для ремонта техники во время массовых полевых работ на складах и базах снабжения заранее нужно подготовить запасные части.-0-

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Теги
законодательство, Министерство сельского хозяйства и продовольствия, сельское хозяйство
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