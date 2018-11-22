РЕПОРТАЖ: Аюрведические туры начнут проводить в Беларуси

Методики укрепления организма по аюрведе - древнейшей науке о гармонии с собой - получают все большее распространение в мире. Клиники и центры, предлагающие такие услуги, успешно работают в азиатских и европейских странах, набирает популярность это направление и Беларуси. С декабря курс аюрведического детокса можно будет пройти, не уезжая на далекие зарубежные курорты, - в велнес-центре "Прасанна" на базе одного из лучших белорусских санаториев "Плисса" в Витебской области. Корреспондент БЕЛТА побывала в оздоровительном пресс-туре, чтобы узнать секреты очищающей тело и душу практики.

Когда предложили совершить путешествие на белорусский "восток", сначала сомневалась - йога, медитации и специальное аюрведическое питание не совсем мое. "Тем лучше! Посмотришь на процесс со стороны новичка, отдохнешь в экологически чистом месте вдали от городской суеты, избавишься от стрессов - их в нашей профессии хватает!", - ободрили коллеги.

И вот рано утром отправляемся в путь. Моей попутчицей стала Мария Шульженко, которая уже 13 лет практикует йогу и медитации. "Аюрведическая техника очищения всего тела и внутреннего состояния - панчакарма - происходит благодаря массажам, аюрведической сауне, йоге, дыхательным практикам, - вводит в курс дела девушка. - Уходят напряжение, лишние эмоции, намного легче принимать решения и двигаться дальше по жизни. Такой 12-дневный курс я проходила в Непале, после оздоровления чувствую себя лучше - пропала одышка из-за врожденной аллергии, меньше слезятся глаза, стал глубоким сон".

Так за разговорами 2,5 часа до здравницы пролетели незаметно. Сам санаторно-курортный комплекс построен на уединенном берегу лесного озера Плисса в дворцово-парковом стиле чуть больше двух лет назад. Форма главного корпуса с высоты птичьего полета повторяет Крест Ефросиньи Полоцкой.

Велнес-центр разместился в одном из коттеджей санатория. Здесь оборудовали кабинеты для процедур и приема специалиста, зону релакса, где под убаюкивающие мелодии приятно выпить чашечку горячего травяного чая. Организаторы проекта называют это место "аюрведическим стационаром". Если в велнес-центре в Минске предлагаются отдельные процедуры, то здесь ритуалы и программы сочетаются с правильным питанием, физической активностью, режимом дня, беседами со специалистами.

Заселившись в уютный одноместный номер, отправляюсь на встречу с бакалавром аюрведы, учителем медитации Дмитрием Коваленко. "Согласно аюрведе, есть три энергии (доши): вата, питта, капха, которые состоят из пяти элементов (эфир, воздух, огонь, вода, земля). Если возникает дисбаланс хоть одного из них, могут развиваться различные нарушения. Для здоровья и долголетия важно сохранять гармонию трех дош, такое оздоровление приводит к глубокой регенерации, внутреннему балансу и неиссякаемой энергии", - немного рассказал он о философии древнейшей системы оздоровления.

Как человеку, впервые столкнувшемуся с аюрведой, мне многое показалось непривычным. Например, еда, которая немного постная и включает только растительные продукты. Однако, поясняют специалисты, аюрведическое питание не равнозначно вегетарианскому. Оно предусматривает не только определенный набор продуктов, но еще и учитывает климат, время года, тип пищеварения человека. Пища делится по нескольким критериям - по тяжести, а также по вкусам - сладкому, кислому, соленому, острому, горькому, вяжущему, каждый из которых оказывает либо согревающее, либо охлаждающее действие, влияет на эмоциональное состояние человека. По аюрведе, каждое блюдо влияет на баланс трех энергий. Невнимательное отношение к еде ведет к дисгармонии и болезням. В "Прасанне" меню адаптировано под местную кухню. Это голубцы и перцы, фаршированные гречкой и рисом, салаты из молодых кабачков, свеклы, моркови и гороха, супы из брокколи и других овощей, различные каши, овощные котлеты. Особенно хороши оказались блинчики с бананом, которые готовятся без яиц. "По сравнению с Непалом и Индией питание очень разнообразное", - впечатлены те, кто уже проходил программы аюрведического детокса.

Самая приятная часть тура - аюрведические массажи. Особенность их в том, что они делаются в четыре руки и предполагают использование большого количества полезных масел, например, кунжутного. Считается, что таким образом из организма выводятся вредные вещества (токсины). Абхъянга, широдхара, сведана, удвартана, вишеш, гаршана… Пока эти разнообразные методы не попробуешь на себе, это просто трудно запоминаемые слова. Назначаются процедуры после результатов пульсовой диагностики и личной беседы со специалистом. Он определит, как лучше активизировать жизненные энергии конкретного человека, даст рекомендации по правильному питанию и йоге.

Например, при бессоннице, мигренях или просто для хорошего настроения помогает широдхара. Масляная струя в течение 20-30 минут непрерывно льется на лоб в одну из энергетических точек и стекает по макушке, а вместе с ней словно испаряются все заботы, проблемы и мысли. Приятный бонус - улучшается цвет кожи и волос. Когда мне сделали эту процедуру, я действительно как будто куда-то улетела. Волосы пришлось, конечно, вымыть три раза, чтобы избавиться от жирного блеска, но результат того стоил. Широдхару называют медитацией для ленивых, поскольку во время нее можно просто расслабиться. Рекомендую попробовать, необычные ощущения гарантированы!

Процедура кати басти полезна для спины. Из специального теста формируется своеобразная емкость в нужной области позвоночника, куда затем наливают теплое масло. После того, как участок тела согрелся, его массируют. Самым известным видом аюрведического массажа считается абхъянга (переводится как "любящие руки"), когда два массажиста синхронно втирают в тело масло. Сведана - это прогревание в фитосауне, главная задача которого заставить человека не только пропотеть, но и освободиться от токсинов с помощью пара, образующегося при кипении травяного отвара. В аюрведических массажах применяются шелковые перчатки, различные скрабы из трав или нутовой муки, травяные мешочки... За три дня, увы, все способы расслабления не испробуешь. Для процедур используется кунжутное масло. Оно подогревается до определенной температуры, а затем распределяется по всему телу. Традиционно аюрведические ритуалы начинаются с массирования ступней и головы.

"Во всем мире тенденции таковы, что люди стали больше внимания уделять сохранению здоровья, чтобы не глотать таблетки, а предупредить возникновение болезней, - рассказывает директор велнес-центра "Элеганс" Алла Дорош, представляющая первый в Беларуси центр европейской аюрведы "Прасанна". - Самой древней и эффективной системой оздоровления как раз и является аюрведа, существующая многие тысячелетия. Эти знания в неизменном виде передаются от учителя к ученикам. В Европе такие туры очень дорогие. В Германии, например, за 14-дневный аюрведический курс вы заплатите от 5 тыс. евро. Мы хотим привлечь людей, которые увлечены темой аюрведы, в Беларусь. Нашли международных экспертов, получивших аюрведическое образование, обучили нашу команду ритуалам и массажам, теперь они будут проводить разнообразные программы на базе санатория "Плисса".

Первая программа называется "Аюрведический детокс" и рассчитана на 7-14 дней. Желающие пройти такое оздоровление будут размещаться на базе пяти коттеджей в одноместных номерах. Предусмотрены медитации как основной способ снятия стрессов и один из активных методов долголетия, йога, дыхательные практики, массажи, индивидуальное питание, посещение акватермальной зоны, лекции по здоровому образу жизни и базовым принципам аюрведы. В перспективе инициаторы проекта хотели бы видеть санаторий аюрведическим велнес-курортом.

"Человек привык лечиться традиционно. А ведь многие дисбалансы в организме можно предупредить, если активизировать жизненные силы организма через глубокое физиологическое очищение и перезагрузку, - считает международный велнес-эксперт Алексей Могучев. - Велнес-туризм во всем мире набирает обороты, и Беларуси также нужно развивать это направление, предлагая различные методики укрепления здоровья".

Источник молодости и долголетия находится внутри человека, его только нужно открыть. Если следовать законам природы и избавляться от стрессов, в нынешнюю эпоху можно прожить не меньше 120 лет, уверены эксперты.

Надежда МАТВЕЕВА,

ФОТО организаторов пресс-тура,

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