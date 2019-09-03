РЕПОРТАЖ: #ЯидуискатьсМТС: как полсотни энтузиастов попробовали себя в роли волонтеров поисково-спасательного отряда "Ангел"

Осень только началась. Ягодно-грибной сезон в самом разгаре. В разгаре и сезон поиска тех, кто, вооружившись корзинкой, пошел в лес и не вернулся. Для таких случаев всегда нужны добровольцы: отправиться на поиски, распространить информацию, помочь материально. Чтобы вдохновить на волонтерство не на словах, а на деле, МТС и ПСО "Ангел" организовали в Налибокской пуще квест, условия которого приближены к реальным. Вместе с полусотней энтузиастов под руководством опытных волонтеров отправилась на поиски и корреспондент БЕЛТА.

Определить азимут, сохранить стройность цепи и найти первые следы

Сначала делимся на две команды. Из штаба получаем задание: пропал мужчина в возрасте 82 лет. Ушел за грибами, был одет в красную куртку. Под руководством трех кураторов из "Ангела", начинаем поиски.

Перед тем как стартовать, крутим корпус компаса, соединяем стрелки “N” и "N” и учимся брать азимут на ориентир, затем вычисляем направление по азимуту. Когда все попытки оканчиваются успешно – выстраиваемся в цепь. Замыкающие и направляющий – волонтеры "Ангела". Они определяют квадрат для поисков, руководствуясь направлением координатора. После короткого инструктажа, получаем установку: "Азимут 120 градусов!". Дублируем направление рукой. Команда "Движение!" – и наш новоиспеченный поисковый отряд направляется в лес.

В самом начале держать дистанцию и просто идти вперед неподготовленным новичкам очень сложно. Главное – сохранять стройность цепи. Не выбиваться вперед и не отставать. Идти нужно напролом, сквозь бурелом, стены из густых елей. Иначе в поисках просто нет смысла. Каждый сантиметр не должен ускользнуть от внимания волонтера, чтобы не упустить даже самый мелкий объект или деталь. Наш длинный "шнурок" то и дело сбивается, ведь так и хочется пойти за кем-нибудь гуськом по протоптанной дорожке. Периодически звучит команда "Стоп", отряд останавливается, и координатор Кристина терпеливо выравнивает шеренгу.

Замыкающий координатор "Ангела" Олег только с улыбкой махает рукой на наши попытки сохранять установленную дистанцию в 2–5 метров. В реальных поисках все несколько иначе. Если цепь рвется, поисковики возвращаются обратно и прочесывают местность снова. Обычно на определенный квадрат формируется группа из 5–6 волонтеров – это оптимальное число. Иначе поиски превращаются в хаос. К тому же, цепь из 25 человек – это большая роскошь: количество волонтеров обычно небольшое, а площади для прочесывания порой просто необъятны.

Через минут 20 поисков обнаруживаем первый предмет – корзинку с грибами и водой, а спустя еще примерно несколько сотен метров – яркую красную куртку. Это означает, что идем по верному следу. Координатор Кристина докладывает по рации о находках в штаб, принимает новую установку. Следуем дальше. Снова сталкиваемся с очередной трудностью: нужно смастерить из подручных материалов носилки. Найти две большие палки в лесу не составляет труда, а вот как быть дальше? Без подсказок опытных товарищей новичкам не сразу удается сообразить. Оказывается, достаточно вывернуть и застегнуть куртку рукавами внутрь. Потом продеть палки в рукава – вот и получаются надежные носилки.

Яркая одежда, телефон и тщательная подготовка: что поможет не потеряться в лесу?

Перед тем, как продолжить поиски, получаем порцию лайфхаков от опытных поисковиков. Если вы собрались в лес за грибами, ягодами или просто на пикник – первым делом сообщите родным и близким о своем намерении, укажите отправную точку и ваш маршрут. Не забудьте упомянуть, когда планируете вернуться домой. "Главный наш ресурс – это время. Порой уходят драгоценные часы и дни, прежде чем поступает информация о пропавшем человеке", – обращают внимание волонтеры "Ангела". Важно предупредить знакомых о том, какие шаги им следует предпринять, если вы не вернетесь вовремя (позвонить в милицию, спасателям, обратиться в "Ангел").

Перед походом в лес стоит не только подумать о комфорте обуви и одежды, но и сделать свой гардероб максимально заметным. Лучше выбирать яркие тона, чтобы выделяться на далеком расстоянии. Если же хочется снарядиться в костюм цвета хаки – обязательно следует надеть яркий жилет со светоотражающими элементами. Не лишним будут фонарик, спички или зажигалка и маленький свисток. Очень важно – взять с собой мобильный телефон, перед этим пополнить баланс и полностью зарядить устройство.

Следует позаботиться и о небольшом запасе еды. В корзинку обязательно следует положить воду и перекус (бутерброды, орехи, шоколад). Если есть проблемы со здоровьем (аллергия, астма) – обязательно взять с собой таблетки и другие лекарственные препараты. К слову, восхищает самоотверженность некоторых волонтеров, которых не пугают ни дальние расстояния, ни ночные болота. "У меня, к примеру, сильная аллергия на укусы ос и пчел. Всегда с собой есть доза адреналина, да и коллеги по группе знают об этом", – откровенно говорит координатор Кристина. Волонтеры приводят в пример и печальные истории, когда человек был найден, но из-за приступа и отсутствия нужных лекарств скорая просто не успевала доехать.

Если все же потерялись, главное – надежда, линейные ориентиры и никакой паники.

По пути пересекаем дорогу. Узнаем, что если вы потерялись или заблудились, – это лучший линейный ориентир, как и просеки, реки, каналы, линии электропередачи. Нужно двигаться вдоль такого ориентира – он в любом случае сможет вывести из леса или привести к населенному пункту, открытым участкам, оживленной местности или трассе. Следует обращать внимание на подсказки. Прислушиваться к шуму железной дороги, гулу автомобилей. Когда одолевают сомнения между "пойти направо или налево", лучше выбирать более протоптанную, светлую и открытую сторону. По словам волонтеров, если вы потерялись и в течение примерно 30 минут не смогли найти линейный ориентир, лучше оставаться на месте, экономить силы и ресурсы. При этом подавать сигналы. Кричать, свистеть в свисток, да хотя бы стучать палкой.

Если наступает ночь, а выйти из леса все же не удалось, следует заранее позаботиться о ночлеге. Пока светло, стоит заготовить еловые лапки, хворост, потом разжечь костер. Это поможет избежать переохлаждения и отпугнуть диких животных. Не надо бояться непрошеных лесных обитателей. "Обычно здоровые животные боятся людей, просто не обращают на них внимания или же пытаются избежать встречи с людьми", – развеивают мифы наши сопровождающие. Ночью категорически не надо передвигаться по лесу!

Очень важно готовить себя к ночлегу и психологически. Через силу, несмотря на стресс, стоит сохранять спокойствие, не поддаваться панике и главное – не терять надежды. "Многолетняя практика показывает, что только тот, кто верит в свои силы, спасение и очень хочет жить – обязательно найдется и будет найден", – уверяют ребята из "Ангела".

Директора, альпинисты, учителя: кто готов в любое время дня и ночи откликнуться, искать и находить?

Большинство историй знакомства волонтеров с поисково-спасательным отрядом "Ангел" началось неожиданно: позвал друг, пригласила знакомая, увидел запись в соцсетях. Основную информацию о деятельности "Ангела", посты о потерявшихся, данные о сборах поисковых групп можно отыскать в "ВКонтакте". Подписаны на сообщество более 120 тыс. человек. Но костяк волонтеров, готовых в выходные, праздники, свободные от работы часы бросить все и отправиться искать, совсем небольшой – человек 40–45, большая часть из которых – девушки, женщины. Кто эти люди? Директора, строители, альпинисты, учителя, инженеры – представители всех возрастов и профессий из разных регионов Беларуси. В рядах "Ангела" далеко не все задерживаются надолго . Новые люди постоянно приходят, многие уходят, остаются единицы. Зачастую новички не выдерживают ни физически, ни психологически. Перегорают и опытные волонтеры. Приходят с эйфорией, ждут быстрой отдачи, но убивает безрезультатность. "У нас нет случайных людей", – уверяют опытные поисковики.

Координатор поисково-спасательного отряда "Ангел" Кристина Крук стоит почти у истоков создания организации. Еще несколько лет назад девушка работала специалистом по продажам и ничего не знала о волонтерстве и поиске пропавших людей. Но со временем желание помочь переросло в профессию (у "Ангела" есть небольшой официальный штат организаторов – 4–5 человек). Сейчас Кристина дает задания, распределяет ресурсы, организует поиски, руководит группами. И хранит в памяти более 100 историй спасенных людей. "Все началось с того, что у знакомого пропал родственник. Об этом появилась информация в соцсетях. Поиски нужно было проводить в районе военного городка в Уручье. В общем, тогда мы откликнулись с другом. А я ведь даже пользоваться компасом не умела.

Восхищали руководители "Ангела". Их выносливость. Столько функций, выполнял один человек. Потом уже постоянно участвовала в операциях по поиску людей. Каждая из них по-своему особенная. Но больше всего врезаются в память поиски детей. При этом, кого мы бы ни искали, всегда нужно сохранять хладнокровие, не поддаваться эмоциям – только тогда будет результат", – говорит координатор.

Около пяти лет назад на свои первые поиски отправился технолог пищевого производства Максим Федорович – ныне координатор ПСО "Ангел". Правда, тогда в звании сержанта. "Нас собрали по тревоге в военной части на ночные поиски. Как сейчас помню, возле деревни Пикалин в Смолевичском районе потерялась девочка Лиза. Искали всю ночь. Нашли ее волонтеры "Ангела". Ничего общего с этой организацией я тогда еще не имел. Потом в районе Красного пропала бабушка. Увидел запись в соцсетях, нужно было помочь с подвозом. Но потерявшаяся вышла к людям сама. К "Ангелу" я присоединился после поисков Максима Мархалюка. Тогда удалось собрать в Молодечно три машины – 14 человек. Из них и сейчас 5-6 человек всегда готовы откликнуться, собраться и поехать со мной на поиски. А тогда я понял, что просто не могу без этого. У людей есть рыбалка, путешествия, спорт как хобби, как занятие всей жизни. А у меня занятие всей жизни – это поиски пропавших людей. Они занимают почти все мое свободное время. Мне, как и многим, приходится жертвовать общением с друзьями, семьей ради спасения людей", - рассказывает Максим. Он уже давно сбился со счета поисков, которые организовал и в которых участвовал сам. В голове остались лишь имена пятерых, которых нашел сам.

Немного меньше поискового опыта пока у старшего группы ПСО "Ангел" Олега Полегошко. Волонтером инженер-инструктор стал около 2, 5 лет назад. Тоже абсолютно случайно. " После работы собирался смотреть футбол. Позвонила знакомая, попросила съездить с нею на ночные поиски. Толком даже не понимал, что к чему. Согласился. Тогда искали до утра человека на заброшенных участках, в строениях садового товарищества. Я даже понятия не имел, что за люди приехали искать. Не думал, что ими кто-то руководит, как они сюда собрались. Не знал, что существует такой поисково-спасательный отряд. Потом знакомая пригласила на поиски во второй раз. Просто приехал за компанию, просто помочь. И только после, познакомившись с ребятами, которые руководят этим движением, понял, что хочу быть как они. Я ими восхищался. Теперь поиски людей – это и моя жизнь. К тому же, работа у меня сидячая – а это отличное совмещение очень нужного и важного дела и физических нагрузок", – объясняет старший группы ПСО "Ангел".

Вдохновиться историями, результатом квеста и пойти искать снова

Раздается сигнал громкоговорящей установки. Идем на звук. В реальных условиях такой прием помогает вывести из леса множество потерявшихся. Еще пару сотен метров пути, выходим на поляну, и наконец-то отыскивается лагерь, где наш ждет легендарный ведущий телепередачи "В мире животных" Николай Дроздов. Он готов поделиться многолетним опытом взаимодействия с природой.

Ему задали вопрос об экстремальных ситуациях, поисках, потерях, выживании в лесу. "Что-то не припомнится...", – слегка призадумавшись, говорит Николай Дроздов. Зато вспоминает десятки других историй. "Никогда не терялся ни в лесу, ни в пустынях. Кстати, самое сложное в пустыне – это удержать верблюда, которого берешь в аренду. Если не привязать, только оглянешься, а он уже норовит убежать домой. А ты рискуешь возвращаться уже пешком", – говорит Николай Дроздов.

Случались с ним и другие казусы, которые вполне можно назвать чудесными историями спасения. К примеру, приходилось почти буквально лицом к лицу сталкиваться с бегемотом. "Я навожу объектив на него, вроде, не приближаю, а он все ближе и ближе. Понимаю, что он двигается на меня. Только подумал об этом, как уже был наверху обрыва", – веселит бывалый путешественник. Рассказывая про свой опыт преподавания в МГУ и летние практики, профессор объясняет, что получает со студентами ряд рекомендаций перед путешествиями в горы, лес. "Главное правило – никогда не выходить на маршрут одному", – подчеркивает Николай Дроздов.

Перед отъездом из Налибокской пущи в Минск замечаю своих товарищей по поисковой операции у стола с профессиональным оборудованием "Ангела". С большим любопытством ребята задают вопросы, крутят в руках рации и другие атрибуты, значительно облегчающие поиски. Есть среди них даже прибор, способный сканировать дно водоема в боковом разрезе. Ни один предмет, купленный благодаря спонсорской помощи, без дела не пропадает. Чаще всего волонтеров значительно больше, чем необходимого оборудования. Постоянно не хватает фонарей, раций. Поэтому ребята из поискового отряда рады любой материальной поддержке.

Компания МТС уже второй год помогает поисково-спасательному отряду "Ангел". "Нам бы хотелось, чтобы как можно больше белорусов присоединились к рядам волонтеров. Именно поэтому квест максимально приближен к условиям поисковой операции. Надеемся, что один раз попробовав, многие захотят постоянно помогать тем, кому это необходимо", – объясняет замысел проекта ведущий специалист по связям с общественностью и КСО компании МТС Анна Карпук.

Из разговоров с волонтерами также узнаем, что поиски в лесу – это лишь верхушка айсберга. А помощь нужна разная. Принять звонок, распечатать листовки, расклеить объявления, сделать репост. Занятие по силам найдется каждому.

Мария ШНА,

Фото предоставлены компанией МТС.

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