РЕПОРТАЖ: Как белорусские сыры полюбились послу Франции, а индусы подпевали "Свiтанку" в Бишкеке

В столице Кыргызстана Бишкеке в эти дни чувствуется особое оживление: в город 13-14 июня приедут многие мировые лидеры, чтобы принять участие в Совете глав государств Шанхайской организации сотрудничества. Где-то наводят последний лоск, поправляя установленные плакаты, баннеры и флаги, убирают улицы, вдоль которых то и дело встречаешь людей в военной форме. Их главная задача - обеспечить безопасность прибывающих делегаций из Индии, Казахстана, КНР, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана. Посетит саммит и Президент Беларуси Александр Лукашенко - наша страна вместе с Афганистаном, Ираном и Монголией имеет при ШОС статус государства-наблюдателя.

Однако в целом город живет своей обычной жизнью. На улицах достаточно многолюдно, присутствует даже некоторое ощущение выходного дня. Общая суета вокруг предстоящего международного форума, кажется, только дает лишний повод сделать удачное фото на память или отдохнуть в спокойной тени парковых аллей.

Как раз в центральном парке Бишкека мы встречаемся с Александром Шутом - председателем общественного объединения белорусов Кыргызстана "Свiтанак" в сопровождении одноименного ансамбля. Место выбрано неслучайно - по соседству находится здание Ассамблеи народов страны, которая объединяет все диаспоры.

Сам Александр Сергеевич родился в городе Ганцевичи Брестской области, однако затем его родители уехали на целину в Казахстан. Там он окончил Целиноградский инженерно-строительный институт, а затем по распределению попал в Кыргызстан, где и остался жить. "Белорусов в Кыргызстане немного по меркам других государств. Нас всего лишь 960 человек по последней переписи. Но мы очень дружны. У нас есть свой ансамбль, мастерицы, которые занимаются бисером, вяжут. И мы часто собираемся, поддерживаем свои традиции, обычаи, отмечаем праздники, - рассказал он. - Культура белорусов здесь востребована. И люди уважают нас за добрый характер".

Если белорусские песни в исполнении столь колоритного по местным меркам ансамбля стали приятным сюрпризом для случайных прохожих, то для его участниц неожиданностью стало внимание со стороны гостей из Индии. Они с большим интересом слушали песни, а иногда даже пытались подпевать, хоть и не знали слов. Как оказалось, причиной для этой душевной встречи стал именно саммит ШОС: индусы прибыли в Бишкек, сопровождая официальную делегацию из этой страны. Так что вполне можно утверждать, что первые международные контакты на полях форума уже успешно состоялись.

Конечно, любой зарубежный визит Президента Беларуси, пусть даже на международный форум, это лишний повод вспомнить и о двусторонних отношениях со страной - хозяйкой мероприятия. За ответом на соответствующие вопросы мы отправились в буквальном смысле на родную землю - в посольство нашей страны в Бишкеке. Ночной перелет, конечно, сказывался, ощущался серьезный недосып, но чашка любезно приготовленного в дипмиссии крепкого кофе оказалась поистине волшебной. А еще по дороге в посольство удалось узнать, что, оказывается, в Кыргызстане очень популярны белорусские молочные продукты, в частности сыры. По этой позиции только в прошлом году наторговали даже больше, чем тракторами.

"Да, продукция пришлась по вкусу. За последние два года мы сумели нарастить именно поставки молочной продукции. В первую очередь местным жителям нравится наша сырная продукция. Несмотря на то, что она дороже, чем сыры местного производства (которые тоже неплохого качества), а также есть российские, украинские сыры, очень популярными стали наши. Люди спрашивают на рынках, в магазинах именно белорусские сыры. В основном здесь сыры кобринские, поставские, молодечненские, то есть спектр предприятий достаточно широк", - рассказал посол Беларуси в Кыргызстане Андрей Страчко.

По его словам, в стране есть крупные оптовики, которые покупают белорусскую продукцию и затем распространяют ее по рынкам и гипермаркетам. Сегодня это более удобная форма сотрудничества с производителями, она позволяет удешевлять продукцию.

Возможно, кому-то это может показаться удивительным, но по вкусу белорусские сыры пришлись и послу Франции в Кыргызстане. "Был такой случай: французское посольство проводило Дни французской кухни. И наряду со своими сырами они ставили на стол белорусские. Это в первую очередь потому, что сам посол любит белорусские сыры. Говорит, будет без них страдать (по возвращении во Францию. - Прим. БЕЛТА). То есть они тоже оценили качество. Им очень нравится, это правда", - поделился интересным фактом белорусский дипломат.

Андрей Страчко рассказал о положительных тенденциях в развитии двустороннего товарооборота с Кыргызстаном. В 2017 и 2018 годах он превышал отметку в $130 млн при доминировании белорусского экспорта - более $120 млн. И то ли совпадение, то ли активизировались белорусские деловые круги (не без помощи дипломатов), то ли действительно пошла на пользу интеграция, но произошло это как раз на фоне присоединения Кыргызстана к Евразийскому экономическому союзу. "Если взять до вступления Кыргызстана в ЕАЭС, то товарооборот был где-то $60 млн", - отмечает посол.

И пусть в ЕАЭС пока не решенными остаются многие принципиальные для Беларуси моменты в части создания равных условий, устранения барьеров в разных сферах, но подобные примеры эффективного развития сотрудничества как минимум вселяют оптимизм насчет будущего евразийской союзной интеграции. Своего рода подтверждением этому служит российско-белорусско-кыргызстанский проект по сборке в Бишкеке белорусской тракторной техники и не только.

"Сборочное производство - это как раз модель ЕАЭС, в которой мы стремимся к кооперации между всеми странами, чтобы было выгодно всем. На этом сборочном производстве трактора собирают кыргызстанские работники. А завод финансируется и был проинвестирован российской стороной. То есть три стороны участвуют в этом предприятии. За прошлый год только на этом предприятии мы собрали и продали около 500 тракторов. На нем не только собираются, но и через это предприятие продаются трактора, потому что оно является нашим дилером", - рассказал посол.

В нынешнем году в планах увеличение продаж тракторов и совместной сборки. Для Кыргызстана этот проект очень интересен. Поддержка ему оказывается и на правительственном уровне, ведь для города и страны в целом это в первую очередь рабочие места (а их около 600), стабильный заработок людей, да и продукция пользуется спросом.

Речь не только о сборке и продаже тракторов. В предложении широкая линейка навесного оборудования для обработки почвы, а по каталогу вообще можно заказать и оперативно получить из Беларуси любой агрегат.

Кроме того, предприятие выпускает разнообразные радиаторы, которые используются при сборке тракторов и поставляются за рубеж, включая конвейеры белорусских промышленных грандов.

Одно дело услышать, а другое - увидеть собственными глазами. Едем на предприятие, и это тот случай, когда реальность оказывается даже лучше ожиданий. Например, вот такой робот, который сам решает, что, где и как он будет сваривать при производстве радиатора.

Впрочем, и ручного труда тоже хватает.

"Основной вид продукции сегодня - это радиаторы, теплообменники различного назначения - для сельскохозяйственной, автомобильной и прочей техники. 98% у нас уходит на экспорт. И более 60% экспортных поставок занимает Беларусь. Различные конвейерные поставки - на "Гомсельмаш", МАЗ, МТЗ, "Амкодор", "Брянсксельмаш"… В рамках взаимовыгодного сотрудничества при поставках продукции мы забираем технику, которую реализуем в Средней Азии. Техника различного назначения белорусского производства. Часть собираем сами, собираем "навеску", трактора, производим реализацию продукции, ее гарантийное, постгарантийное обслуживание. Все, что связано с обработкой земли. Для местных фермеров у нас есть практически все", - рассказывает схему бизнеса генеральный директор ОсОО "Автомаш-Радиатор" Юрий Владимиров.

По его словам, самая ходовая модель - МТЗ-82.1. "Это самый массовый трактор, который на сегодняшний день реализуется. Объемы его продажи около 80% от всей техники, - рассказал гендиректор предприятия. - Многие выросли на этой технике. Привлекают простота в эксплуатации, доступность сервисного обслуживания, запасных частей, качество, возможность разнообразного применения".

Более того, такие предпочтения обусловлены структурой сельского хозяйства Кыргызстана, которая существенно отличается от белорусской модели. Здесь развито фермерство, и люди большими семьями обрабатывают сравнительно небольшие наделы земли. Нет крупных животноводческих ферм, что в том числе обусловлено гористым рельефом местности. А потому и энергонасыщенная техника просто не нужна. Куда сподручнее небольшие трактора, которые пригодятся как в поле, так и по хозяйству.

О перспективах сотрудничества с Кыргызстаном

Возвращаясь к разговору с послом, добавим, что перечисленные направления в двусторонних отношениях составляют своего рода базу уже сложившегося взаимодействия. Но обсуждаются и перспективные направления. Например, с тем же предприятием, где собираются тракторы, еще в 2016 году была подписана декларация о сборке и комбайнов. К сожалению, этот проект пока не реализован, но он потенциально интересен. "Надо смотреть, чтобы он был взаимовыгоден, потому что рынок для комбайнов в Кыргызстане не самый большой. Максимально они за год могут потребить 50 комбайнов. Это очень мало. Если будет возможность собирать и продавать комбайны в соседние страны (даже те, которые не входят в ЕАЭС), тогда это, наверное, будет интересно. Но пока это на стадии проекта", - пояснил Андрей Страчко.

А вот по другим направлениям кооперации, признается посол, перспектива куда более реальная: "Сегодня, когда они увидели, что у нас достаточно хорошо получается совместная сборка тракторов, мы обсуждаем, например, совместную сборку трансформаторов. Им интересна на перспективу возможная совместная сборка автобусов. Это такие живые проекты".

Плюс ко всему кыргызстанская сторона проявляет интерес к совместной сборке лифтов. Не секрет, что как в самом Кыргызстане, так и в соседних странах большинство находящихся в эксплуатации лифтов были в свое время произведены на "Могилевлифтмаше". Какие-то естественным образом уже нуждаются в замене. "Поэтому им интересно сделать эту совместную сборку и продавать лифты не только в Кыргызстане. Возможно, и в Узбекистане, Казахстане, даже Китае, потому что Китай проявляет к этому интерес", - отметил дипломат. Кстати, это может стать дополнительным кирпичиком в реализации инициативы "Пояс и путь", участие в которой активно принимает Беларусь.

Еще одно премиальное направление для сотрудничества лежит в области поставок коммунальной техники. В Бишкеке, например, уже сейчас востребованы белорусские мусоровозы на базе автомобилей МАЗ, низкопольные троллейбусы. "Мне приятно, что идут очень хорошие отзывы по нашей технике. Мы участвовали в тендерах, выигрывали. Они (в Бишкеке. - Прим. БЕЛТА) покупали эту технику на европейские деньги. И сами европейцы отдают ей преимущество. Те же россияне, например, по троллейбусам нам проиграли. Хотя они тоже поставляют свои троллейбусы. Но по отзывам (хоть наши и подороже, как говорят кыргызы) качество наших гораздо лучше. И на перспективу они будут с нами работать", - рассказал Андрей Страчко.

В столице Кыргызстана могут быть востребованы и белорусские троллейбусы с возможностью автономного хода, ведь Бишкек динамично развивается, и порой дешевле использовать гибрид, нежели тянуть километры проводов.

Потенциал есть и в области геологоразведки, разработки полезных ископаемых, но должна сложиться экономика соответствующих проектов. "На межправкомиссии такие проекты периодически обсуждаются. Думаю, если будут интересные, мы будем в них участвовать", - отметил посол.

В свою очередь кыгызстанская сторона заинтересована в исправлении дисбаланса в двусторонней торговле и расширении своих поставок в Беларусь. Это могут быть как традиционные позиции в виде сельхозпродукции, овощей, фруктов, так и, например, тонкорунная шерсть. Этой продукцией страна славилась еще во времена Советского Союза. "Можно сотрудничать опять же по совместным предприятиям. Брать их тонкорунную шерсть, перерабатывать, делать совместную продукцию. Такие темы обсуждаются, наработки есть", - сказал дипломат.

Подытоживая сказанное, Андрей Страчко подчеркнул, что стремление и готовность к развитию отношений есть с обеих сторон: "У нас очень хорошо работает межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству, которую возглавляли министры сельского хозяйства. На сегодняшний день кыргызы, видя перспективу сотрудничества с Беларусью, уже назначили председателем своей части комиссии вице-премьера. Естественно, ожидают от нас, что мы пойдем им навстречу и тоже повысим уровень своей стороны. Думаю, это случится".

Владимир МАТВЕЕВ,

фото Максима ГУЧЕКА,

БЕЛТА.-0-