РЕПОРТАЖ: "Колядки в Купаловом доме": как найти счастье на елке

Белорусский детский фонд сегодня дал старт благотворительной акции "Наши сердца - детям". Проект открыл большой праздник "Колядки в Купаловом доме". В Государственном литературном музее Янки Купалы собрались 50 детей-сирот из детских домов семейного типа Могилевской и Витебской областей, юные минчане из приемных и многодетных семей. Для них сотрудники музея подготовили оригинальную авторскую программу, кукольный спектакль "В поисках Снегурочки" и, конечно, ребята получили подарки от Деда Мороза. В атмосферу праздника вместе с детьми окунулись и корреспонденты БЕЛТА.

Новый год - самый долгожданный и любимый праздник не только у детей, но и у взрослых. Все ждут чуда и загадывают желания. Дети, которые сегодня приняли участие в благотворительном проекте, еще верят в Деда Мороза и написали ему письма. Так, 8-летний Саша мечтает найти под новогодней елкой самолет на пульте управления, а еще ему очень хочется и самому слетать куда-нибудь. Мальчик воспитывается в детском доме семейного типа в Городке Витебской области, туда он попал месяц назад вместе со своей старшей сестрой.

"Период адаптации уже пройден, - говорит родитель-воспитатель Анна Дворова. - Дети их хорошо приняли. Ребята очень хорошие. Всего у нас 12 детей. В Минск приехали семеро. Самому маленькому - 8 лет, самой старшей - 14. Наш детский дом основан в 2011 году. Мы часто принимаем участие в благотворительных акциях. Очень приятно, что наших детей пригласили в столицу. Они у нас очень талантливые: танцуют, рисуют, посещают музыкальную, художественную и спортивную школы".

К Новому году большая семья готовится основательно. "Мы обязательно пишем письма Деду Морозу и ждем подарки. Во-первых, дети стараются хорошо учиться, чтобы Деда Мороза порадовать. Во-вторых, мы всегда украшаем дом, делаем новогодние вытинанки на окна, снежинки вырезаем, ставим большую живую елку. К празднику у нас всегда много конфет, готовим разные блюда вместе с детьми. Обязательно вышиваем символ года - Хрюша уже на подходе. Кроме того, делаем различные сувениры для гостей", - с нескрываемой гордостью рассказывает Анна.

Когда она говорит о своих детям, на глазах женщины невольно появляются слезы. "Конечно, воспитывать 12 детей непросто, но реально. Действительно чувствуется, что это семья. А когда видишь от детей отдачу, когда они хорошо учатся, когда потом их жизненный путь хорошо складывается, значит, зернышки добра прорастают", - добавляет родитель-воспитатель.

Семья Светланы Марченко приехала в Минск из Могилевской области. Она тоже родитель-воспитатель детского дома семейного типа. У нее трое биологических детей, двое из них уже взрослые, и шестеро приемных. "Но все дети - мои, - отмечает Светлана. - Я люблю их. У каждого свои таланты. Они у меня поют, рисуют, занимаются выжиганием, мастерят поделки. Мы все праздники отмечаем нашей большой семьей. Все вместе наряжаем елку, в праздник собираемся за большим столом, дети водят хороводы, рассказывают стихи, поют песни. Знаете, я уже не ощущаю нагрузки. Да и дети у меня дружные, старшие присматривают за младшими, вместе делают уроки, а потом мы с мужем их проверяем. Это долгий процесс, ведь каждому ребенку нужно уделить внимание. Это ребята с тяжелой судьбой, поэтому хочется дать им тепла, любви, ласки, показать, как можно жить по-другому. Дети меняются со временем. Сначала они приходят, как ежики колючие, а потом становятся мягкими, добрыми. Некоторые сразу раскрываются, другим требуется время".

Сыновья Светланы Андрей и Женя рады поездке в Минск. "Это было неожиданно и приятно, - говорят мальчишки. - Новый год ждем, стихи учим. К нам Дед Мороз всегда приходит и приносит подарки, потому что мы себя хорошо ведем и никогда не огорчаем нашу маму".

Семья Олейниковых приехала из города Горки. У родителя-воспитателя детского дома семейного типа Таисии Олейниковой шестеро детей от 10 до 14 лет. Дочка Рита перед поездкой в столицу написала письмо Деду Морозу и положила под подушку, чтобы добрый волшебник забрал послание в ее отсутствие. Девочка мечтает о планшете. "Дети у нас дружные. Мы все делаем вместе. Наше фирменное блюдо - яблочный пирог. А еще дети любят готовить драники. Мальчишки чистят и трут картошку, а девчонки жарят. Конечно, с детьми не всегда легко, у каждого свой характер, и надо каждого выслушать, поддержать, пожалеть. В семье с одним ребенком бывает непросто. Но мы стараемся все обсуждать и друг другу рассказывать о своих проблемах", - поделилась Таисия.

Благотворительную акцию "Наши сердца - детям" Белорусский детский фонд традиционно проводит накануне Нового года и Рождества. В нынешнем году - это 28-й по счету проект. "Все эти годы мы поздравляем детей с праздниками. Сегодня решили пригласить ребят в Государственный литературный музей Янки Купалы. Я думаю, что это интересно и детям, и взрослым, ведь они не только ознакомились с экспозицией музея, но и окунулись в атмосферу того, как встречали Рождество в Беларуси еще сто лет назад. Им рассказали про традиции колядования, подготовили занимательную программу", - рассказала заместитель директора Белорусского детского фонда Ирина Чернякова.

В Минске благотворительная акция продолжится в детских отделениях больниц города. Так, 19 декабря праздник будет организован в Республиканском детском кардиологическом центре РНПЦ "Кардиология", 20 декабря волонтеры отправятся в детское ожоговое отделение городской клинической больницы скорой медицинской помощи, 26 декабря - в детское отделение РНПЦ психического здоровья, 27 декабря - в детское травматологическое отделение 6-й городской клинической больницы и другие. Благотворительные праздники состоятся при участии волонтерских клубов "Слон" Белорусского государственного университета культуры и искусств, "Милосердие" Белорусского государственного педагогического университета, вокально-театральной студии "Ле-Мари".

"Всем, конечно, хочется встретить Рождество и Новый год в кругу семьи, но, к сожалению, болезнь не спрашивает. Мы никогда не остаемся равнодушными и традиционно посещаем детей, которые проходят лечение. Они ждут сюрпризов, и нам в этом помогают волонтеры. Самое главное для детей - это внимание, особенно в праздничные дни. Мы хотим создать для них этот праздник и вручить подарки", - отметила Ирина Чернякова.

Как добавила заведующая отделом культурно-образовательной работы Государственного литературного музея Янки Купалы Ольга Пархимович, очень важно в новогодние дни не только дарить детям подарки, но и рассказывать о народных традициях. "Сегодня мы учили детей, как правильно колядовать и встречать колядовщиков. Ребята передали колядовщикам угощения, таким образом окунулись в атмосферу праздника. Ведь белорусы должны знать и чтить свои традиции. И, конечно, нужно начинать с детей, которые потом будут передавать эти традиции своим детям и внукам. Это очень важно", - подчеркнула она.

К слову, для 40 детей из детских домов семейного типа Могилевской и Витебской областей праздники продолжатся двухдневной экскурсионно-познавательной поездкой в Брест и поместье Деда Мороза в Беловежской пуще. Туда они отправятся завтра. Кстати, свои желания Деду Морозу участники сегодняшнего проекта передали в необычной форме. На листках бумаги они обвели свои ладошки, внутри которых написали свои заветные мечты. Затем работники музея разместили их на елке. Мы подсмотрели одно из желаний. В ладошке было написано одно слово - счастье. Пусть оно всегда будет со всеми детьми.

Светлана СУХАРКО,

ФОТО Геннадия ЖИНКОВА,

БЕЛТА.-0-