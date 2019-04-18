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РЕПОРТАЖ: Маленькой помощи не бывает, или Как волонтеры и тимуровцы помогают ветеранам

Общество 18.04.2019 | 17:31

В Беларуси проходит благотворительная акция БРСМ и БРПО "Беларусь помнит". Она направлена на оказание адресной социальной помощи ветеранам и участникам Великой Отечественной войны по наведению порядка в домах и на дворовых территориях. Сегодня волонтеры "Доброе сердце" и тимуровцы сделали остановку в агрогородке Колодищи. Молодежь оказала необходимую помощь по благоустройству придомовой территории ветерану Великой Отечественной войны Ираиде Ивановне Ивановской. Возможность пообщаться с этой необычной и очень душевной женщиной была и у корреспондентов БЕЛТА.

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Ираида Ивановна всегда рада гостям. Едва добровольцы Колодищанской средней школы появились на пороге, на лице ветерана засияла улыбка. Женщине 92 года, но она по-прежнему активна и очень любит встречаться с молодежью.

"Сегодня для меня очень значимый и важный день - ко мне в гости пришли активисты союза молодежи и пионеры Колодищанской средней школы. У нас очень внимательная и воспитанная молодежь. Я люблю с ней встречаться, мне приятно общаться с ребятами, рассказывать о войне. Когда я прихожу к ним в школу в гости, видно, что они любознательные, у них прямо глаза горят. Конечно, когда рассказываю о войне и вспоминаю те страшные события, то даже у самой губы дрожат. Но они так внимательно слушают, им действительно интересно. Это дорогого стоит. Знаете, у нас замечательная молодежь, я всегда ею любуюсь", - отмечает фронтовичка.

Когда началась война, Ираиде Ивановне было 14 лет. "Я сразу попала в концлагерь. Больше года там провела. Когда нас освободила Красная армия, то я попросилась добровольцем. Так я попала на работу в эвакогоспиталь. Вначале была санитаркой, потом подучили немного и стала медсестрой. Раненых было очень много, перерыва не было ни днем, ни ночью, сутками работу выполняли и мужскую, и женскую. Работа была неимоверно тяжелая", - вспоминает она.

9 мая 1945 года фронтовичка помнит до сих пор. "Как же не помнить этот день. Столько было слез и радости. Все высыпали из госпиталя на площадь, в том числе раненые, кто мог передвигаться. Все кричали, целовались, обнимались. 9 мая и сейчас отмечаю с радостью и грустью. Многих однополчан уже нет. В этот день собираемся всей семьей, отмечаем, радуемся. Это неизменно", - говорит ветеран.

У Ираиды Ивановны два сына, внук и правнук. Женщина вышла замуж в 1946 году, сразу появились дети. "Надо было работать и приходилось детей одних оставлять. Привязывала их за ножку к столу. Игрушек тогда не было, поэтому высыпала им из коробки медали свои и мужа. Потом переезжали с места на место, и медали не сохранились", - с сожалением рассказывает она.

Сейчас фронтовичка живет с семьей младшего сына. "Они меня очень любят и опекают. Самое главное - это семья, надо ее беречь и держаться всем вместе. Это я всегда советую молодым", - добавляет Ираида Ивановна. По ее словам, помощь молодежи сегодня кстати, ведь надо после зимы порядок во дворе навести.

"Мы хорошо знакомы с Ираидой Ивановной. Это наш подшефный ветеран. Молодежь любит с ней встречаться. Школьники навещают ее не только по праздникам. Если какая-то нужна помощь, то обязательно оказываем. Даже иногда просто за чашкой чая общаемся, это здорово. Ребята делятся своими успехами, рассказывают про свои проекты, а она нам про свою жизнь", - присоединяется к разговору первый секретарь Минского районного комитета БРСМ Наталья Коробец.

"Такая преемственность поколений очень важна. Сегодня здесь собрались младшие ребята - пионеры, старшеклассники - члены союза молодежи. Это волонтерский отряд "Служба хорошего настроения". У нас за каждой первичной организацией БРСМ закреплены подшефные ветераны, а также обелиски. В районе около 300 ветеранов и никто из них не останется без внимания. Это не единовременная акция, а работа, которая проводится круглогодично. Здорово, когда передается жизненный опыт. Для ребят - это очень полезно и важно, особенно в преддверии 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Беларусь всегда помнит и будет помнить своих героев, тех, кто подарил нам мирное небо. Беларусь помнит всех без исключения", - добавляет Наталья Коробец.

Роман Новиков - волонтер со стажем. По итогам прошлого года он стал победителем конкурса "Волонтер года - "Доброе сердце". Роман учится в 11-м классе Колодищанской средней школы. "Мы посещаем ветеранов на протяжении года, поздравляем их с праздниками, помогаем по дому и в благоустройстве дворовой территории. Для меня это очень почетно. Мы должны чтить и помнить подвиг героев своей страны. Для нас участие в таких проектах - возможность прикоснуться к истории, узнать из первоисточника о том, что происходило. От этих встреч и проделанной работы мы получаем столько положительных эмоций. Нам нравится это делать", - отмечает он.

София Борщевская учится в 7-м классе, волонтерской деятельностью занимается с 5-го. "Мы приходим к ветеранам, помогаем им, ездим в дома-интернаты для ветеранов с концертными программами. Всегда надо находить время для добрых поступков, ведь потом это добро возвращается вдвойне. Есть такая фраза: без прошлого не будет будущего. И это действительно так. Мы не должны забывать о тех людях, кто подарил нам мирное небо, мы в постоянном долгу перед ними. У нас в школе очень много ребят занимаются волонтерством", - с волнением в голосе рассказывает девочка.

У Софии воевал прадедушка - Илья Николаевич Надуткин. "Он сам с Севера. Но когда началась война, его призвали в армию, он воевал и на территории Беларуси. У него было много медалей. Моя бабушка часто рассказывает о нем, о войне. Это очень важно помнить и знать историю своей страны. А вообще, мой прадед был музыкантом, он играл на саксофоне и даже сейчас сохранились его ноты", - добавляет она.

Сегодняшний рабочий день волонтеров завершился чаепитием и просмотром фотоальбомов. Ираида Ивановна с большим удовольствием общалась с молодежью, а школьники засыпали ее вопросами. На прощание фронтовичка снова пригласила всех к себе в гости. Ведь ей есть что рассказать и пожелать молодежи.

Светлана СУХАРКО,

Фото Геннадия ЖИНКОВА,

БЕЛТА.-0-

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Теги
акция, БРСМ, ветераны
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