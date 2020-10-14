РЕПОРТАЖ: моменты счастья трижды мамы

С многодетной мамой - редактором отдела подготовки информационных программ телерадиокомпании "Гомель" Мариной Северьяновой возможность встретиться выпадает лишь вечером - с самого утра ее день расписан буквально по минутам: командировки, встречи, съемки, решение домашних, школьных вопросов. В назначенное время жму кнопку звонка, и как только дверь квартиры отворяется, на лестничную площадку врывается аромат выпечки. "Как раз в День матери возвращается из санатория младшая Верочка. Это наша первая такая долгая разлука за все ее семь лет. Порадую малышку домашним тортиком и праздник отметим", - снует на кухне, параллельно готовя ужин, заботливая хозяйка. Она говорит, что в доме непривычно тихо, ведь на отдыхе с классом и средний Димка. Уроками занят девятиклассник Глеб. О своих мечтах, о трансформации материнства от гиперответственности до наслаждения, любви к профессии Марина Северьянова поделилась в беседе с корреспондентом БЕЛТА.

Все из детства

Марина признается, что желание быть многодетной мамой у нее было с раннего детства: "Мне представлялось, что будет непременно четверо детей - два мальчика, две девочки". Такую мечту она объясняет тем, что сама росла единственным ребенком в семье. "В то время меня мучили две противоположные мысли. С одной стороны, думала: появись у меня брат или сестра, как же мама будет любить нас двоих, как будет делить эту любовь, внимание, заботу. С другой, хотелось, чтобы в доме было весело и шумно. Особенно остро это желание проявлялось, когда мы возвращались после игр с улицы, и я понимала, что все мои приятели продолжат и дома резвиться со своими братьями-сестрами. А я обреченно шагала домой в своем детском одиночестве. Да, мама, бабушка играли со мной в настольные игры. В серванте рядами сидели куклы, которым я могла шить, вязять наряды, готовить обеды, воспитывать и наказывать. Но это не то", - отмечает Марина.

Отдушиной и настоящими друзьями, "сестрозаменителем" для девочки стали дневник и тетради для стихов. Все школьные годы она ежедневно записывала аккуратным почерком в дневник свои радости и обиды, откровения и мечты. Самые яркие эмоции, и хорошие, и не очень, трансформировались в стихи. "Дневников сегодня не веду, а вот стихи, хоть и не часто, но пишу", - улыбается Марина. И добавляет, что чаще всего это происходит на фоне не самых лучших событий. "Рифмованные строки - как сублимация, они позволяют выплеснуть всю тревогу, терзания, слезы. Это моя личная психотерапия. Я могу проснуться ночью, схватить карандаш или телефон и записать пришедшие на ум слова. Многие мои знакомые, друзья настаивают, чтобы я собрала свои работы в сборник, но к этому я пока не готова. И дело не в скромности. Стихи для меня - слишком личное, интимное. Ими я зализываю душевные травмы", - не скрывает собеседница.

Перебирая в памяти написанное, многодетная мать замечает, что вот как раз о детях стихов у нее немного: "Ведь дети - это счастье, радость, а когда все хорошо, тогда не пишется". Вдохновение давящей лавиной накрывало молодую маму, когда старшему Глебу было лишь полтора, а нужно было выйти на работу - появилось вакантное место на областном радио, и упустить такую возможность девушка не могла. "Мне было очень стыдно, я чувствовала себя виноватой, что оставляю маленького сына. Мы жили тогда в Добруше. В 5.50 я уже должна была быть на остановке. И каждый раз сердце разрывалось, когда видела, как он хочет играть, быть со мной. Я ехала в дизеле и писала", - вспоминает переживания Марина.

Жизнь с приставкой "гипер"

С рождением каждого ребенка женщина испытывала безграничное счастье, но бытовые вопросы решались всегда по-разному.

Во многом многодетная мать согласна с анекдотом: первый ребенок - все кипятили и стерилизовали, второй - иногда стирали и следили, чтобы не ел из кошачьей миски, третий - если съел кошачий корм, то это проблемы питомца.

"Когда была беременна старшим, писала дипломную работу в университете. Информации о вреде компьютеров, телефонов было тогда не так уж много, и мне говорили, что излучения могут негативно отразиться на здоровье, развитии малыша. Чтобы не навредить сыну, я писала и переписывала дипломную от руки. К компьютеру не подходила даже близко, телефоном мобильным пользовалась по минимуму, включала на громкую связь, чтобы отойти от него, никогда не бросала телефон в карман", - описывает непростые отношения с техникой Марина.

После рождения сына мамочка практически не использовала подгузники (ведь столько было пересудов о плохих последствиях от них, особенно для мальчиков). Не ела ни шоколада, ни соленого, ни жареного, не пила кофе, пока малыш был на грудном вскармливании. Все прикормы младенца были строго по календарю. "Супчики, каши, творожки делала сама - никаких магазинных баночек. Прогулки на улице тоже ровно в таком количестве, как это было написано в медицинских пособиях. И даже если умирала от усталости и понимала, что во время сна ребенка тоже рядом могу вздремнуть, все равно с коляской шла на улицу - ведь малыш должен гулять на свежем воздухе. Я была гиперответственной, гиперправильной - на 500%", - вспоминает заботы о первенце Марина. И можно представить, в какой стресс и панику повергали ее первые простуды и болезни маленького Глеба!

Не устала - не мать?

Разница между первым и вторым ребенком в семье - пять лет. "С Димой было больше уверенности. Я знала, что делать в той или иной ситуации, была более спокойной. Конечно, всегда ответственно относилась ко всем походам к врачам, специалистам. Но позволяла уже себе и подремать", - шутит Марина.

С третьим ребенком - дочкой Верочкой было еще проще. Девочка младше Димы на 2 года и 9 месяцев. "Если мальчишек я кормила из ложки чуть ли не до трех лет да при этом под песни с бубном, то дочка, как взяла сама в восемь месяцев ложку в руки, так с тех пор я ее и не кормила. В этом плане она более самостоятельная", - описывает ситуацию опытная мама.

Из-за занятости мужа она практически все время была одна с детьми. "О себе никогда не вспоминала, жила, как однажды прочитала, по принципу: не устала - не мать. Когда другие мамы из песочницы говорили, что идут на йогу или на маникюр, во мне боролись два чувства. С одной стороны, восхищалась, что у них есть время на себя, с другой - не понимала, как можно оторвать это время у ребенка. Променять уборку в доме или готовку на асаны - это не про меня в те годы. Мой бытовой перфекционизм был гораздо важнее фигуры, красы ногтей или блеска волос", - в чем-то не понимает тогдашнюю себя Марина.

Она все время заставляла себя куда-то бежать, мчаться, ставить планки, планы и себе, и детям. "Останавливаться, получать от материнства удовольствие научилась наверное только сейчас, когда я мама уже более 15 лет. Теперь для меня главное, чтобы дети были здоровы и счастливы. Конечно, я учу их ставить цели, но очень хочется, чтобы во взрослой жизни им было приятно возвращаться в прошлое, в детство, чтобы о нем были теплые воспоминания, чтобы каждый из них всегда понимал и помнил: есть мама, которая всегда поможет", - рассказывает о приоритетах собеседница.

Считает важным Марина и постоянное внутреннее развитие. "Оказывается, мы себя так плохо знаем. Кто мы, из чего рождаются наши реакции, как сделать так, чтобы тебе в первую очередь было комфортно с самим собой - надо найти ответы на эти вопросы", - убеждена она.

Работа в удовольствие

Пока ведем разговор, Марина успевает не только с выпечкой справиться, но и бытовые дела уладить, и с младшими по телефону поговорить, выслушать, похвалить, и старшему с уроками подсказать. "Мама - мой друг. Она меня очень хорошо понимает. Мы с ней можем долго о чем-то разговаривать, спорить", - признается полушепотом Глеб, пока мать отвечает на звонок по работе - нужно обсудить важную съемку.

Любовь к журналистике у Марины тоже с детства. И потому после окончания школы поступила на только открывшуюся специализацию "Литературная работа в газетах и журналах" в ГГУ имени Ф.Скорины. Работала в газете, потом на радио. Радиостудию сменила на телекамеру и микрофон после второго (по совместительству с третьим) декрета: "Для нового проекта нужен был человек, мне предложили. Дочке на тот момент было два года, но я понимала, что этой мой шанс попасть на телевидение, и я согласилась".

За пять лет работы на областном ТВ у Марины Северьяновой - сотни репортажей, и авторские программы, и опыт диктора новостей: " Но все же мне ближе, интереснее создавать новости, а не озвучивать в качестве ведущего".

Была у Марины возможность участвовать в ведении семейного бизнеса, оставив профессию. "Но я не уверена, что была бы счастлива в этом. Несмотря на то, что свое дело могло бы обеспечить больший уровень дохода. В журналистике я чувствую себя полноценно, на своем месте. Мне работа в удовольствие. Я вижу, как могу развиваться в плане роста профессионализма. Я постоянно учусь, и в этом кайф", - объясняет свой выбор журналист.

Работой мамы гордятся дети. Сами они тоже знают, что такое быть в кадре. Младший принимал участие в телепрограмме для школьников. "Нередко коллеги снимали нашу семью в своих сюжетах. Например, с Глебом собирали портфель и покупали форму к 1 сентября", - вспоминает семейные телеэпизоды Марина. И хоть кухню маминой работы дети уже знают, пока никто из них в журналистику идти не планирует.

Счастье - в моменте

Таймер на духовом шкафу пищит, радостно сообщая, что выпечку пора доставать.

"Мне готовить в удовольствие. К тому же мне кажется, что домашняя кухня - тоже такой важный объединяющий фактор. Люблю, когда все вместе собираются за столом, когда мои блинчики с черничным вареньем моментально разлетаются", - признается мама. Помогают и интересуются готовкой и дети. Например, Дима может сам найти рецепт, что-то испечь.

Из горячих коржей Марина составляет торт, декорирует угощение, которое станет украшением праздничного стола ко Дню матери.

Напоследок задаю вопрос, что для мамы троих детей значит материнство. "Еще лет пять назад - это гиперответственность, сейчас - это удовольствие, наслаждение. Конечно, ответственность есть и будет всегда, но уже без паники, без чувства вины за болезни и неудачи ребенка. Я научилась жить в моменте, не разрываясь между постоянным возвращением в прошлое и какими-то ожиданиями от будущего. В этом счастье", - заключает она.

Фото из личного архива героини,

БЕЛТА.-0-