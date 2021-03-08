РЕПОРТАЖ о женщинах, которые строить и жить помогают

Они каждый день строят и благоустраивают мир вокруг себя, воспитывают детей и окружают вниманием родителей. При этом наравне с мужчинами работают в полную силу без скидки на хрупкость, нежность и вал домашних хлопот. Наверное, нет таких сфер, где бы женщины не смогли проявить себя: и в небе, и на земле, и в глубинах недр. Корреспондент БЕЛТА посетила несколько площадок ОАО "Строительный трест №14" в Гомеле и познакомилась с женщинами, профессии которых сложно примерить на хрупкие и нежные плечи.

Всегда на высоте

Небольшой экскурс проводит заместитель генерального директора ОАО "Строительный трест №14" Дмитрий Мурашко. На предприятии работает 1,3 тыс. человек, треть из которых - милые дамы. На разного рода кранах во всех подразделениях задействовано только шесть представительниц прекрасной половины. "Конечно, говорить об их профессиональных качествах в негативном ключе не приходится. Каждая на своем месте, мастер своего дела. Сейчас убедитесь в этом", - подчеркивает он.

Первая точка - площадка филиала "Управление производственно-технологических комплектующих". Проходим вдоль фундаментальных бетонных изделий.

"Сейчас я к вам подъеду", - раздается откуда-то сверху звонкий женский голос. Через пару минут уверенной походкой по строительному "трапу" спускается светловолосая красавица с лучезарной улыбкой.

Ирина Анисовец работает машинистом крана на предприятии более 20 лет. Причем приручила Ирина сразу три агрегата: башенный, козловой и мостовой. У каждого свой характер и специфика. "Козловой кран ходит по земле, мостовой на уровне примерно 4-5 м над землей, а башенный практически на высоте", - рассказывает о нраве своих "напарников" женщина.

Улыбаясь, говорит, что легко управляется с каждым. Правда, на высоте птичьего полета не только особая романтика, но и ответственность. "На ветру качает, крутит. Создается амплитуда. Может, действительно, там чуть сложнее, но буквально за неделю-две привыкаешь - и отлично работается", - делится машинист крана.

В профессию пришла по стопам мамы Светланы Федоровны, которая также, в прямом и переносном смысле, всегда оставалась на высоте. Воспитывала троих детей и работала машинистом крана. И мама поддержала дочь, решившую продолжить строительную династию.

Получила образование и молодым специалистом пришла в управление механизации №75 14-го треста. Хорошо встретили в коллективе работника, который только учился покорять высоту. Тогда руководил подразделением Андрей Геннадьевич Коржов, который умел поддержать каждого.

Ирина вспоминает различные события. В разные десятилетия обстоятельства диктовали свои условия. Так, в 1990-е из-за небольших производственных объемов приходилось сменять место машиниста и выполнять необходимую работу. В начале 2000-х пришла "оттепель" в строительную сферу. В Гомеле стали возводить новые микрорайоны и жилые кварталы, школы. Тогда приходилась работать и в три смены.

Самая высокая точка в ее практике достигнута при возведении 11-этажного дома. "Конечно, необходимо быть предельно внимательной. Концентрация внимания в высшей степени. Обзорность должна быть на все 360 градусов. Ведь это огромная ответственность. Ты перемещаешь тяжелые грузы, а на площадках работают люди. Важно учитывать конструкции, маршруты работников, чтобы никого и ничего не зацепить", - раскрывает азы своей работы Ирина Анисовец.

Техника слушается женщину, главное - найти к ней подход, уверяет машинист крана. При помощи кранов она поднимает многотонные грузы. Максимум - 10 т. Это конструкции разной формы и веса - фундаментные блоки, кольца, плиты и др.

На предприятии Ирина встретила и свою судьбу. Много лет работают с супругом практически рука об руку в управлении производственно-технологических комплектующих. Воспитывают троих детей. Старшей дочери 27 лет, она уже определилась с профессией. Средняя дочь учится в шестом классе, а младший сын - в четвертом и мечтает стать автомехаником. "Мы ему подсказываем, что на предприятии у нас тоже нужны такие специалисты. А средняя дочь стоит перед выбором: хочет быть юристом, примеряет и другие профессии. Ей и на кране понравилось: брала ее к себе в кабину, она поработала со мной", - говорит многодетная мама.

Ирина - душа компании в коллективе и дома. Хорошей традицией стала выпечка пирожков и булочек, на аромат которой слетаются все члены семьи.

И хотя витать в облаках по долгу службы не положено, есть у Ирины заветная мечта - чтобы все в семье были здоровыми. Как каждая мама, она желает детям самого лучшего. "И пусть тех времен, когда всем двором детвора могла прибежать на пирожки, не повторить, все же хотелось бы, чтобы в этом времени они были счастливы", - заключает Ирина Анисовец.

Единственная такая

Следующая остановка - на стройке нового здания суда Новобелицкого района Гомеля. Это будет трехэтажный отдельно стоящий объект с подъездными путями и всеми необходимыми помещениями для заседаний и временного размещения подсудимых. Пока районный суд находится на первом этаже жилого дома. Срок ввода здания в эксплуатацию - апрель 2021 года. Начали строить летом 2020-го. "Действительно, на возведение объекта с нуля уйдет меньше года. Ничего удивительного - мы же 14-й трест. Нам доверяют такие значимые объекты, как детская областная больница, взрослая поликлиника в молодом микрорайоне Гомеля, школы и другие важные проекты. Не подводим. Все благодаря нашим людям. Коллектив подобран отличный, желающий работать и зарабатывать", - подчеркивает Дмитрий Мурашко.

Сейчас на возведении здания суда трудится продолжательница крепкой строительной династии и стропальщица Виктория Разуванова. Родители работали каменщиками в разных управлениях треста №14.

Виктория Владимировна - единственная женщина-стропальщик на предприятии. Всего в разных филиалах ОАО 15 стропальщиков.

До того как основаться в строительной сфере, работала монтажницей радиоэлектронной аппаратуры на заводе "Ратон", затем на радиозаводе. В 1990-е годы устроилась в трест, переобучилась на стропальщицу. Глазомер работает четко. "Здесь все стабильно. Работа уже стала хорошей привычкой. Многие параметры определяю автоматически, и все действия получаются чисто машинально. Иногда сложновато определить размер арматуры, а в остальном все до миллиметра. Ребята наоборот - на глаз лучше арматуру определяют, а я даже издалека могу безошибочно по перемычкам назвать все размеры", - говорит Виктория Разуванова.

На стройке она распределяет доставленные на объект материалы, помогает подавать их каменщикам и другим специалистам на разные точки. "Важно правильно застропить грузы, чтобы они безопасно и вовремя были поданы в нужное место. Груз подается на высоту, поэтому техника безопасности - ключевой момент", - отмечает стропальщица.

С мужчинами намного проще работать и общаться, признается Виктория Владимировна. "Так складывается по жизни. Одно время хотела перейти в другое управление - в женский коллектив отделочников. Начальник, узнав о новости про перевод, посоветовал присмотреться. Дал неделю срока на новом месте. Вернулась и осталась здесь", - добавила женщина.

Виктория Разуванова признается, что приходится быть сильной. "Изредка чисто физически невозможно выполнить какую-то операцию, поэтому приходится прибегать к помощи мужчин. Ребята все хорошие, всегда помогают. 8 марта почти каждый день", - смеется она.

Каменная стена и опора Виктории - 23-летний сын. С ним связаны все ее надежды. "Мечты мечтами, но надо жить реальной жизнью", - говорит она.

Штукатур с душой

Кипит работа и внутри здания будущего суда. Штукатур филиала "Специализированное управление №47" ОАО "Строительный трест №14" Людмила Мамочкина со своими коллегами готовит стены к последующей облицовке.

После школы поступила в училище в Пинске, швейному делу предпочла строительство. По распределению была направлена в Брест, где набиралась первого опыта. По велению судьбы попала в Гомель. За любимым человеком переехала в город над Сожем. Устроилась в строительный трест, где работает уже 32 года. "Год за годом помогала преображать улицы и кварталы областного центра. И хоть не большой, но свой вклад вносила - от всей души, отдавая частичку себя", - рассказывает Людмила Адамовна. Жилые кварталы росли на глазах, строили детские сады и школы, поликлиники. Приходилось работать в условиях цейтнота по времени. "Делали все возможное, чтобы успеть в срок, чтобы все было качественно", - отмечает штукатур.

Встретив нас на территории, Людмила Мамочкина проводит через серые лабиринты будущих судебных коридоров к своему месту работы.

Ловким движением руки шпатель маневренно выравнивает поверхность. "На этом объекте работаем со специальными смесями, выполняем все вручную. Такая ювелирная работа. На строительстве жилых домов работаем с механизированной станцией. В нашей команде сейчас трудится 10 человек. Все молодые, активные ребята. Стараюсь тоже поддержать их, когда необходимо, подсказать", - делится опытный штукатур.

От треста построила новую квартиру в новом микрорайоне Гомеля. Людмила Адамовна с гордостью рассказывает про свою семью. Дочь - повар, зять - строитель, трое внучат. "Мне некогда скучать, есть кому дарить свою любовь", - подчеркивает, провожая нас, Людмила Мамочкина.

Нежные, приветливые и в то же время сильные и ответственные женщины следуют призванию и серьезно подходят к своему делу. Им подчиняется металл, покоряются стихии, удаются все работы.

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