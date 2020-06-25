РЕПОРТАЖ: Первый тест сдан, или Как проходило ЦТ по белорусскому языку

В Беларуси стартовало централизованное тестирование. Сегодня абитуриенты проходили испытание по белорусскому языку, на которое зарегистрировались 18,6 тыс. абитуриентов. Пункты ЦТ разместились на базе 41 учреждения образования по всей стране. Корреспонденты БЕЛТА заглянули в один из них, расположенный на базе Академии управления при Президенте, чтобы пообщаться с абитуриентами и оценить организацию ЦТ в этом году.

Централизованное тестирование по всей стране стартовало одновременно - в 11.00. Вместе с тем абитуриентов начали пропускать с 9.30, чтобы они без спешки могли пройти идентификацию личности, найти свою аудиторию, поучаствовать в жеребьевке и спокойно настроиться на экзамен.

Мы приехали к Академии управления в начале десятого и уже застали на улице немало абитуриентов. Скажу сразу, в такой важный день не все настроены общаться с журналистами, да и волнение многим трудно скрыть. Полина Белоусова в этом году закончила среднюю школу №97 Минска. Она настроена решительно и уверена в своих знаниях.

"Белорусский язык мне легче сдавать, чем русский. Но все равно буду пробовать свои силы в двух языках. Как говорится, что лучше пойдет, - рассказала Полина. - Я готовилась к ЦТ начиная с прошлого года и считаю, что этого достаточно, чтобы хорошо сдать все тесты. Проходила все 3 этапа репетиционного тестирования и, в принципе, результатами довольна. Думаю, что школьной программы достаточно. Кроме того, нас в школе на протяжении недели готовили к тестированию по нескольким предметам. По рассказам одноклассников, за неделю можно было ликвидировать все пробелы в знаниях".

Девушка видит себя юристом-международником и планирует поступать в МИТСО. "Сегодня я совсем не волнуюсь. Выспалась отлично. Настроение бодрое. Верю в свои силы и в то, что все будет хорошо", - заявила она.

Александр Полещук планирует получить второе высшее образование и поступить в Академию МВД. В отличие от выпускников этого года, ему пришлось самостоятельно обновлять знания по предметам ЦТ. "Неделю к ЦТ готовился. Купил необходимую литературу, читал. Думаю, что проходной балл наберу, - смеется Александр. - В прошлом году я хорошо сдал ЦТ по английскому языку и обществоведению, а вот белорусский завалил".

Михаил Тарас окончил школу 4 года назад. Он уже получил высшее экономическое образование. Но желание стать педагогом победило, и поэтому сегодня он вновь абитуриент. "Я мечтаю быть учителем белорусского языка и литературы. Языком я владею свободно. Перед ЦТ прошел пару тестов, просмотрел необходимую литературу и пару вебинаров. Педагогом хотел быть с самого детства, но родители настояли на получении первого высшего экономического образования. Поэтому первое образование - для родителей, второе - для себя, - рассказал молодой человек. - К слову, я уже работаю в школе педагогом-организатором, но для движения вперед необходимо педагогическое образование. Я очень люблю детей, от них есть отдача. По сути, сколько вкладываешь - столько и получаешь".

У абитуриентов есть право сдать 4 теста и выбрать лучшие три. Вместе с тем Арина Руденкова, окончившая столичную среднюю школу №45, уверена в своих силах и сдает только 3 теста. "Я готовилась с преподавателем по белорусскому языку, искала всю информацию в учебниках, интернете, - рассказала абитуриентка. - Сдаю 3 ЦТ - белорусский, английский, математику. Я целенаправленно готовилась и уверена, что все пройдет отлично. Кроме того, проходила репетиционное тестирование и у меня аттестат 9,3".

Девушка, как и рекомендовала госкомиссия, взяла с собой на ЦТ две ручки. "Вдруг одна перестанет писать, - говорит нам она. - Я уверена в себе и не волнуюсь. Волнение может только навредить. Поэтому я максимально сосредоточена. Буду поступать в Институт бизнеса по специальности "маркетинг", но также буду учиться на веб-дизайнера. Меня всегда поддерживает моя семья, друзья. Уверена, что все получится", - добавила она.

Дарью Борутенко на ЦТ сегодня провожал ее парень Олег Кошкан. Молодые люди приехали из агрогородка Дещенка. "В прошлом году я тоже сдавал ЦТ в Академии управления. Поддержка в такие дни необходима. Даша в первый раз проходит такое испытание и очень волнуется, впрочем, как и каждый абитуриент. Мне лично не хватало такой поддержки, - отметил Олег. - Я советую Даше не волноваться, все перепроверять несколько раз. Если есть какие-то вопросы, то не стесняться спрашивать. Просто нужно поверить в себя и быть сильной духом, чтобы все сдать".

Олег - студент факультета экономики и менеджмента Белорусского государственного экономического университета. Именно сюда в этом году будет поступать и Дарья.

А теперь вместе с абитуриентами проходим дальше. Молодые люди предъявляют на входе документ, удостоверяющий личность, и направляются узнать номер аудитории. Здесь им помогают две очень приятные девушки - дежурные по ЦТ. Яна Плещевич - студентка 3-го курса Академии управления. "Я уже третий год работаю во время ЦТ. Помню, когда сама сдавала испытание. Это очень волнительно. Ты теряешься, приходишь в новое место, не знаешь, куда идти. Тогда мне помогали, теперь - я. Сегодня дежурю в холле, помогаю абитуриентам узнать аудиторию и как к ней пройти. Параллельно другие ребята дежурят возле самих аудиторий, записывают тех, кто пришел, какие вещи они сдали в камеру хранения", - отметила девушка.

В аудиторию запрещено проносить мобильные телефоны и гаджеты. Их можно сдать на время в камеру хранения. Абитуриентам об этом в очередной раз напоминают. Естественно, под запретом и шпаргалки. "Нарушители бывают. Такие абитуриенты подлежат удалению и уже не могут сдать тестирование по данному предмету в этом году. То есть никаких оснований для сдачи тестирования в резервный день у них нет", - подчеркнул ответственный секретарь организационной комиссии по проведению ЦТ в Академии управления Александр Гурин.

В этом году при проведении тестирования особое внимание уделяется соблюдению всех необходимых санитарно-эпидемиологических требований.

Первый проректор Академии управления, председатель организационной комиссии по проведению ЦТ Валерий Бороденя подчеркнул, что все рекомендации Министерства здравоохранения выполняются. "В этом году мы нанесли разделительные полосы, чтобы обеспечить социальное дистанцирование, везде есть возможность продезинфицировать руки. Особым образом обеспечен питьевой режим - используется одноразовая посуда. Мы сделали больше пропускных пунктов, чтобы люди не собирались в очередь. У нас есть возможность купить маски. Кроме того, можно воспользоваться бесплатными масками в аудитории. В этом году по решению РИКЗ уменьшено количество людей в аудитории. В тех аудиториях, в которых в прошлом году было 70 человек, сейчас - 30. Все это позволяет обеспечить социальное дистанцирование", - пояснил он.

Сегодня ЦТ по белорусскому языку в Академии управления сдавали 147 человек. 26-27 июня состоится испытание по русскому языку, который ежегодно выбирает большое количество абитуриентов. В таком случае будет увеличено количество аудиторий, но подходы останутся теми же. "В прошлом году у нас было максимум 1 тыс. человек, в этом году будет 500. Мы обязательно проветриваем все аудитории. Они расположены так, что нет лишнего шума. Думаю, что абитуриентам, которые имеют надежные, твердые знания, будет предоставлена возможность их проявить и никакие внешние факторы мешать не будут", - уверен Валерий Бороденя.

"Первый день ЦТ всегда волнительный. Хотя учебное заведение и комиссия готовы, все знают свои права и обязанности, - добавляет заместитель председателя комиссии по контролю за ходом проведения вступительных испытаний и тестирования в Академии управления Светлана Смальцер. - Для нас важно, чтобы абитуриенты не волновались, спокойно проходили в аудитории, чтобы всем были обеспечены равные права, чтобы им было комфортно сдать ЦТ и получить хорошие баллы".

Светлана СУХАРКО,

ФОТО Рамиля НАСИБУЛИНА,

БЕЛТА.-0-