РЕПОРТАЖ: Потушить горящий самолет, прыгнуть в воду с крыла и разрубить обшивку: как готовят бортпроводников

"Уважаемые пассажиры, рады приветствовать вас на борту нашего лайнера!" - обычно с этих слов начинается каждое воздушное путешествие. Стюарды и стюардессы с улыбкой встречают на борту, проводят короткий инструктаж, следят, пристегнуты ли ремни при взлете и посадке, угощают сэндвичами и кофе. Примерно так все представляют работу бортпроводника, и мы не исключение. Пока не побывали на обучении и не прошли вместе с ними огонь и воду, пережив полчаса паники в накрененном самолете.

Ежегодно компания "Белавиа" проводит наборы бортпроводников. Чтобы связать свою жизнь с небом, первым делом нужно пройти кастинг. Во время отбора руководство авиакомпании, опытные бортпроводники и инструкторы обращают внимание на многие факторы. Учитываются уровень английского, умение кандидата общаться и подать себя, найти правильный подход к человеку, а также чувство юмора и внешний вид. Большие шансы пройти успешно собеседование у тех, кто работал в сфере туризма, гостиничном бизнесе и других областях, связанных с сервисом. После того как кастинг пройден, будущие бортпроводники отправляются на обучение. Практические занятия по отработке действий при чрезвычайных ситуациях проходят на базе Института переподготовки и повышения квалификации Университета гражданской защиты МЧС в Борисовском районе.

После нескольких часов лекций, где будущие бортпроводники усердно разбирались с инструктором в классификации средств защиты, правилах безопасности и прочих нюансах, мы отправились на полигон. Перед этим облачились в форму пожарных. Хрупкие девушки тонули в огромных комбинезонах и куртках, шлепали в сапогах примерно 45-го размера и с большим трудом натягивали тяжелый шлем. В глазах вместе с тем читалось предвкушение новых впечатлений.

Добраться до полигона уже приключение. Мои ноги непослушно ерзали в непривычной обуви, штанины волочились по земле, а в куртку, в которую могли вместиться как минимум три меня, задувал ветер. Но думать о дискомфорте было некогда: нас ждало первое испытание - горящий самолет, точнее, учебный муляж, который лет восемь уже тушат курсанты. Условия максимально приближены к реальным: с настоящим пламенем, дымом, огнетушителями.

Задание, на первый взгляд, простое: надеть маску с кислородом, зайти с инструктором в салон, найти очаги возгорания и потушить огнетушителем. При этом инструктор Дмитрий Симинский обращает внимание, что главная цель будущих проводников - не столько научиться тушить пожары, сколько познакомиться с экстремальными условиями, адаптироваться к дыму, не потерять самообладание и не поддаться панике.

Пока жду своей очереди, знакомлюсь с Александрой Ястремской. Еще недавно она была фельдшером на скорой, работала по графику два через два, спасала людям жизни. Вопрос, почему решила отказаться от такой благородной профессии, несколько смутил девушку. "Я пять лет работала на скорой. Ездили на самые "лучшие" визиты: ДТП, ножевые, роды. Поняла, что перегорела. Когда работаешь постоянно с людьми, которые живут в проблемах, то это съедает потихоньку, приходит профессиональное выгорание. Решила попробовать себя в качестве бортпроводника: здесь мои знания и опыт тоже будут очень полезны", - поясняет свой выбор Александра.

Пришел черед отправляться в огонь. Надеваю маску, проверяю герметичность: непривычно тяжелые вдох-выдох, как будто с аквалангом. Ныряем в темноту салона. Из-за плотной дымовой завесы сложно что-то разглядеть. Инструктор интересуется, нормально ли дышать, нет ли проблем с маской. Обмениваемся знаками "все отлично". Тушим огонь на кухне, в салоне, кабине пилотов. С полным огнетушителем справиться не так легко. На все уходит примерно минута, а кажется, полчаса. Выныриваем на улицу, передаю перчатки и огнетушитель очередной курсантке и снимаю маску. Пытаюсь восстановить дыхание, но получается не сразу.

Если бы предложили повторить задание, согласилась бы. Все это похоже на увлекательный квест: рядом есть инструктор, от моих действий не зависят ничьи жизни. На реальном пожаре, конечно, все было бы по-другому. "Легко, здорово, нестрашно", - девчонки делятся схожими впечатлениями.

В группе будущих бортпроводников всего два парня. Минчанину Андрею Дербеневу 20 лет. С будущей профессией он определился еще во время службы в армии. "Каждую зарядку я смотрел в небо, как летают самолеты, и думал, насколько там люди свободны. После армии решил стать бортпроводником. Не считаю, что это женская профессия, она просто более коммуникабельная. Если нужно решить какие-то вопросы, например, с агрессивными пассажирами, то должен и мужчина быть в коллективе", - отмечает молодой человек.

Второй день обучения начинается с вводного инструктажа. Далее в специальном ангаре нас ждет сразу несколько заданий. Первое - научиться открывать дверь боинга. На тренажере опытный бортпроводник Людмила Вишнякова показывает нехитрые приемы: вооружить, наживить трап, разоружить трап, нажать на ручку, толкнуть, закрепить фиксатор, потом потащить на себя и вернуть в исходное положение.

Кажется, репетировать тут нечего - открыл, закрыл. Пробую повторить, но меня отказывается слушаться даже ручка. После небольшой посторонней помощи пытаюсь вытолкнуть дверь наружу, но сдвинуть с места с непривычки не получается. "Эта дверь весит в районе 50 кг, а в других моделях может быть еще тяжелее. Когда наживлен трап, который выпадает сразу же после открытия двери, сделать это становится в разы тяжелее", - объясняет причину мучений Людмила. "Так я вешу даже меньше", - слышится за спиной. Такие вот сложности профессии - разводят руками инструкторы. Пытаемся еще раз, изо всех сил упираемся в дверь, стараемся толкнуть ее всем корпусом. "Девочки, так неправильно! Нельзя пускать всю нагрузку на поясницу, так можно надорвать спину, заработать грыжу", - предостерегает новичков опытный наставник. Спустя нескольких попыток начинает получаться.

Переходим к следующему тренажеру, который представляет собой фрагмент обшивки самолета. При помощи топора корпус нужно разрубить или сделать в нем отверстия. Недоумеваю, зачем это нужно бортпроводникам. Оказывается, под обшивкой может загореться или начать плавиться проводка. На ощупь, по запаху и других факторам нужно определить проблемный очаг и сделать несколько отверстий в металле. Затем с помощью огнетушителя устранить очаг возгорания. Беру в руки топор - усилий нужно здесь приложить не меньше, чем при открытии двери. Только на третий раз удается сделать небольшие отверстия. Парни справляются с заданием сразу, девчонки - с нескольких попыток. В ангаре стоит ужасный грохот. Только когда тренажер становится похожим на сито, нас ждут новые испытания у старого самолета. Здесь отрабатывают различные внештатные ситуации бортпроводники и пилоты.

За несколько секунд перед нами надувается настоящий трап. Будущим бортпроводникам нужно понять, как безопасно спуститься по нему в случае экстренной ситуации, и научить этому пассажиров. Описать технологию сложно - все получается интуитивно. Главное не бояться: скрестить руки на груди, шаг вперед, подтянуть ноги вверх во время прыжка - и через пару секунд тебя уже подхватывают ребята внизу. По сравнению с другими заданиями это самое простое и увлекательное. Как будто с горки прокатиться. Хотя случается всякое. В экстренных ситуациях травмы при спусках не редкость. Был случай, когда на обучении курсантка сломала ногу, но это, скорее, исключение.

Следующая тренировка уже в салоне самолета - в формате ролевой игры. Кто-то выполняет роль бортпроводников, кто-то пассажиров. Занимаем места, пристегиваем ремни, летим. Один из отсеков с ручной кладью дымится. Нарастает паника. Один из бортпроводников успокаивает пассажиров, второй проверяет отсек, ликвидирует возгорание. Третий докладывает о происшествии капитану воздушного судна: "Возгорание литиевой батареи в отсеке с ручной кладью. Очаг возгорания устранен, в запасе имеем два огнетушителя". В такой ситуации экстренная посадка не требуется, продолжаем полет.

Однако неприятности продолжаются: в кабине пилотов выявлена неисправность. Принято решение о посадке, правда, перед этим нужно выработать топливо. Бортпроводники проводят инструктаж, объясняют каждому из пассажиров правила безопасности и пытаются успокоить. Параллельно выбирают себе ABP (able bodied person) - пассажиров, которые могут стать помощниками в случае внештатной ситуации. Чаще всего это мужчины. Не помешает, если на борту есть врачи, спасатели, психологи. "Вы готовы будете помочь мне?" - обращается ко мне бортпроводник. Теряюсь, интересуюсь, что нужно делать. В итоге на роль помощника не подхожу. По словам Людмилы Вишняковой, бортпроводник должен отыскать себе таких людей, которые без сомнений откликнутся, иначе они не смогут противостоять панике и помочь другим. Когда ABP-пассажиры благополучно найдены, с ними проводится мини-инструктаж. После посадки все покидают воздушное судно. Бортпроводники вместе с ABP-пассажирами помогают пожилым, людям с детьми, инвалидам.

Отправляемся на нашем тренировочном лайнере в новое путешествие, которое напоминает сюжет фильма-катастрофы. Снова включается аварийное оборудование - выпадают маски. Нас ожидает столкновение с другим воздушным судном. "Наклониться вперед, приготовиться к столкновению! Наклониться вперед, приготовиться к эвакуации!" - четко отдает команды старший бортпроводник.

Мигает свет, идет дым, в салоне паника: кто-то зовет маму, слышен плач. Самолет начинает трясти, а потом кренить. От непривычки негодует мой вестибулярный аппарат - находиться в таком положении все тяжелее. Бортпроводники стараются успокоить, подбодрить, инструктируют и контролируют ситуацию в салоне.

Столкновения удается избежать, но один из пилотов теряет сознание. Будущие стюардессы оказывают медицинскую помощь. Тем временем загорается хвостовая часть. Второй пилот принимает решение посадить самолет на воду. В салоне раздается: "Говорит командир корабля: приступить к эвакуации! Говорит командир корабля: приступить к эвакуации!"

Пока мы надуваем спасательные жилеты, будущие бортпроводники учатся открывать аварийный выход у крыла самолета. Гуськом эвакуируемся на крыло. Раз, два, три - прыжок в холодный бассейн, который в нашем случае огромное море.

На воде появляется надувной трап, к которому цепляются пассажиры. Начинаем отрабатывать алгоритмы поведения на воде. Инициативу на себя берут бортпроводники. На воде люди выстраиваются в определенные фигуры: сначала по человек пять в "цветы" - жилет к жилету, чтобы как можно дольше сохранять тепло.

Затем по легенде кто-то замечает участок суши. Плывем и, чтобы экономить силы, тепло и никого не потерять, соединяемся в змейку.

Вдруг среди нас оказывается травмированный, который дальше плыть сам не может. Теперь нужно построить "ковер", что-то наподобие плота, который позволит удерживать на поверхности пострадавшего. Распределяемся в две небольшие параллельные цепочки. На воде появляется островок из людей, помогающих держать на плаву даже самого крупного пассажира.

Первое боевое крещение пройдено. После такой закалки огнем, водой, внештатными ситуациями и новыми впечатлениями - сушиться, отдыхать и набираться сил. Впереди у будущих бортпроводников еще один день, во время которого предстоит отработать оказание первой медицинской помощи. Как видите, эта профессия не сводится к "чай, кофе, вода" - превыше всего наша с вами безопасность.

Мария ШНА,

Фото Рамиля НАСИБУЛИНА,

БЕЛТА. -0-