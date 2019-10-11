РЕПОРТАЖ: Учения по реагированию на радиационные аварии провели в Островецком районе

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Суббота, 12 октября 2019
Минск Сплошная облачность +9°C
Версия для слабовидящих
Новости
11.10.19
11.10.19 23:59 Первую в мире платежную карту из золота выпустили в Великобритании Калейдоскоп
11.10.19 23:49 При столкновении автобуса с поездом в Мексике погибли девять человек В мире
11.10.19 23:28 Чемпион мира по боксу Эррол Спенс выжил в страшном ДТП В мире
11.10.19 22:59 Toyota остановила работу заводов в Японии из-за тайфуна "Хагибис" В мире
11.10.19 21:48 Нумизматическая конференция к 25-летию белорусского рубля откроется в Минске 14 октября Общество
11.10.19 21:36 США и Китай достигли частичного соглашения по торговой сделке В мире
11.10.19 21:27 Белоруска Анастасия Коряковская стала 5-й на этапе КМ по плаванию на 50 м вольным стилем Спорт
11.10.19 21:20 Минское "Динамо" уступило в гостях "Йокериту", потерпев третье подряд поражение в чемпионате КХЛ Спорт
11.10.19 20:46 Баскетболистки "Цмокі-Мінск" победили чешскую "Остраву" в матче EWBL Спорт
11.10.19 20:24 Белорусские дорожники подписали в Украине крупнейший контракт на строительство трассы Экономика
11.10.19 20:10 Cборная Беларуси сыграла вничью с норвежцами в квалификации молодежного ЧЕ-2021 Спорт
11.10.19 19:56 США подтвердили крупное размещение войск в Саудовской Аравии В мире
11.10.19 19:52 Победителей биеннале молодых архитекторов "Леонардо" будут чествовать в Минске 12 октября Общество
11.10.19 19:33 Президент Беларуси выразил соболезнования в связи со смертью космонавта Алексея Леонова Президент
11.10.19 19:09 МАРТ: годовая инфляция снизилась благодаря замедлению роста цен на мясо Экономика
11.10.19 18:59 Памятные места о событиях Великой Отечественной войны могут добавить в навигаторы Общество
11.10.19 18:37 Пьяный таксист возил пассажиров в Гродно Происшествия
11.10.19 18:33 Портал "Мой город" обновился и получил новое название Технологии
11.10.19 18:25 БСЖ в канун Дня матери чествовал многодетных женщин в Борисовском районе Регионы
11.10.19 18:22 Отечественный инвестор намерен возродить гостиничный комплекс XIX века в центре Полоцка Регионы
11.10.19 18:11 РЕПОРТАЖ: Учения по реагированию на радиационные аварии провели в Островецком районе Общество
11.10.19 18:10 Создан оргкомитет по подготовке белорусских спортсменов к Олимпиаде-2020 в Токио Спорт
11.10.19 18:00 Гороскоп на неделю с 14 по 20 октября Калейдоскоп
11.10.19 17:56 Пенсионер из Пинского района самостоятельно "продлил" действие медсправки Происшествия
11.10.19 17:47 Завершено расследование дела о гибели девочки на ферме в Октябрьском районе Происшествия
11.10.19 17:44 В роддоме Минской области вручили подарки от "Беллегпрома" Регионы
11.10.19 17:36 Романьков: скромные результаты белорусских фехтовальщиков не повод опускать руки Спорт
11.10.19 17:32 Беларусь и ОАЭ намерены более активно реализовывать гуманитарные проекты Общество
11.10.19 17:29 Дети выстроились в слово "мама" в парке Гродно Регионы
11.10.19 17:29 Белорусское продовольствие поставляется в 75 стран мира Экономика
Все новости
Все новости
Общество
11 октября 2019, 18:11

РЕПОРТАЖ: Учения по реагированию на радиационные аварии провели в Островецком районе

Сегодня в Островецком районе прошли демонстрационные учения по реагированию на радиационные аварии. Были задействованы свыше 270 человек и более 40 единиц техники, включая силы и средства МЧС, МВД, Минобороны, Госпогранкомитета, Минздрава, других белорусских ведомств и организаций, а также подразделений госкорпорации "Росатом". Специальные службы отрабатывали различные сценарии, тренировались ликвидировать даже практически невозможные чрезвычайные ситуации. Как это было - в репортаже корреспондентов БЕЛТА.

По легенде учения, на первом блоке Белорусской АЭС случилась запроектная авария, вызванная течью теплоносителя. Произошел выброс радиоактивного пара. В результате загрязнена часть территории Островецкого района. Сценарий заведомо фантастический, отмечают в МЧС. Конструкция реактора, по словам спасателей, не позволяет случиться такой ЧС. Однако подобные учения проводятся раз в два года, это в том числе рекомендация Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Журналистов перед визитом на станцию одевают в специальные жилеты и каски. На объекте можно ходить только в них. Первая точка - учебно-тренировочный центр. Там расположен полномасштабный тренажер пульта управления энергоблоком. Именно на такой пульт изначально поступает информация об аварии. Персонал АЭС демонстрирует свои действия, в защищенном пункте управления противоаварийными действиями начинает работу комиссия по ликвидации ЧС во главе с главным инженером станции. Там же присутствуют руководители цехов, устанавливается связь с Москвой для консультирования.

Инженеры, которые будут управлять ядерным реактором, регулярно тренируются с помощью данного тренажера - он позволяет отработать до 300 сценариев различных возможных и даже невозможных ситуаций на АЭС.

Тренировки на тренажере проходят ежедневно уже четвертый год. "На современных АЭС все автоматизировано. Станции работают в штатном режиме долгие годы. Поэтому человек может легко потерять квалификацию, забыть то, чему его учили. Чтобы этого не произошло, персонал тренируют. Это структурное подразделение Белорусской АЭС очень похоже на учебное заведение. Есть аудитории, парты, доски, мультимедийные системы, тренажеры. И каждый сотрудник, начиная от рядового оператора и даже уборщицы, заканчивая гендиректором, обязан определенное количество учебных часов отработать здесь", - рассказывает начальник отдела информации и общественных связей БелАЭС Эдуард Свирид. Кроме персонала, есть еще и инструкторы с опытом работы на атомных электростанциях. Они следят за действиями операторов, а каждое занятие фиксируется на видео и после анализируется.

Второй пункт находится уже за периметром станции. На въезде автобус встречают вооруженные люди в специальных костюмах и противогазах - охрана БелАЭС. Периметр вокруг объекта огорожен высокими заборами с колючей проволокой, между ними заметно что-то похожее на контрольно-следовые полосы. "Объявлена аварийная обстановка", - раздается предупреждение по громкоговорителям. Охрана направляется в укрытие. После начинается смотр групп персонала, которые участвуют в локализации и ликвидации аварий, дезактивации, санитарной обработке, медобеспечении.

Например, задача санитарной дружины численностью в 14 человек (три звена, командир и водитель-связной) - оказание помощи пострадавшим работникам станции. В случае аварии звенья должны передавать травмированных медикам. Группа состоит из добровольцев. "Здесь и работники учебно-тренировочного центра, и бухгалтеры - те, кто не задействован в технологическом процессе. Они все обучены по линии Белорусского общества Красного Креста", - поясняет замначальника отдела ГО и ЧС БелАЭС Михаил Формаго.

Следующая площадка - склад дизельного топлива для котельной. Там спасатели демонстрируют тушение резервуара с горючим. Начальник Островецкого РОЧС Виталий Рыбак описывает замысел этого этапа учений: "Поступил сигнал, что в условиях радиоактивного заражения местности при грозовом разряде молнии загорелось дизельное топливо". Подъехавшие спасатели тушат резервуар, рядом их коллеги в специальных костюмах замеряют уровень радиации.

Штатная численность спасателей в части на БелАЭС - 116 человек. "В самом гарнизоне на территории Островецкого района - 264. Этого достаточно, чтобы ликвидировать любую чрезвычайную ситуацию не только на объекте, но и даже в Гродненской области", - отмечает Виталий Рыбак.

Подъезжаем к деревне Бобровники. Здесь демонстрируется эвакуация людей. Накануне учений спасатели адресно проинформировали всех жителей деревень в трехкилометровой зоне у АЭС - 183 человека в восьми населенных пунктах. Кстати, все они имеют специальные наборы - индивидуальные аварийные комплекты с препаратом стабильного йода, респиратором, защитным костюмом. В учениях, однако, жители деревень не участвуют - такое решение принято, чтобы не отрывать людей от их дел. Роль сельчан, которых в Бобровниках ровно 80, выполняют учащиеся местного колледжа и курсанты Университета МЧС. Именно они покидают деревню в специальных костюмах, собираются в эвакуационном пункте и уезжают из Бобровников на автобусе, чтобы отправиться в безопасное место.

Предпоследний этап учений - самый масштабный. Контрольно-распределительный пункт находится на границе "чистой" и "грязной" зон. На въезде расположились специальная машина военных - аварийный центр "Росатома", пункт радиационного контроля, представленный машиной Госпогранкомитета. Движение транспорта и людей организовано по красному и зеленому условным коридорам. Если условный радиационный фон транспортного средства или человека превышен, то двигаться надо по красному направлению, если все в норме - по зеленому.

Спасателями МЧС, волонтерами Красного Креста и "Росатомом" развернуты палатки. Организованы медицинский приемно-сортировочный пункт и пункт частичной санитарной обработки. К примеру, в одной из палаток статисты - работницы местного райпо - принимают душ, на выходе им выдают чистую одежду. "Готовились с августа. Было четыре тренировочных учения", - рассказала одна из них. В конце дистанции ждал вертолет с медицинским модулем. Условного тяжелого пострадавшего погрузили внутрь.

Завершающая стадия учения проходит в гимназии №1 Островца. Там находится пункт временного размещения отселяемого населения. У входа дозиметрический контроль ведется с помощью специальной передвижной лаборатории Госпогранкомитета. Проверка одного человека занимает полторы минуты. Внутри привезенных людей снабжают вещами, кормят, при необходимости оказывают психологическую помощь. Есть и возможность связаться с родными.

"Сегодня прошли плановые мероприятия, которые показали полную готовность всех сил. Все это делается в рамках, согласованных с МАГАТЭ, и строго по тем правилам, которые нам предписываются. Учения показали, что все службы готовы в случае возникновения внештатных ситуаций принять все меры для устранения ЧС", - отметил по итогам учений заместитель премьер-министра Владимир Кухарев.

Проводя такие тренировки, Беларусь действует в строгом соответствии с рекомендациями МАГАТЭ и исходит из безусловной приоритетности вопросов обеспечения безопасности при реализации национальной ядерной энергетической программы. Подобные масштабные учения проводятся в стране уже второй раз - предыдущие прошли в октябре 2017-го.

Павел ГОРБАЧ,

ФОТО Рамиля НАСИБУЛИНА,

БЕЛТА.-0-

Теги
АЭС Островец репортаж учения
Новости рубрики Общество
Фото из архива Нумизматическая конференция к 25-летию белорусского рубля откроется в Минске 14 октября
Фото Pixabay Победителей биеннале молодых архитекторов "Леонардо" будут чествовать в Минске 12 октября
Фото Pixabay Памятные места о событиях Великой Отечественной войны могут добавить в навигаторы
Фото из архива Беларусь и ОАЭ намерены более активно реализовывать гуманитарные проекты
Фото из архива Air China назвала Национальный аэропорт Минск лучшим по обслуживанию в Европе
Фото из архива Эксперты рассказали, как выбрать качественные школьные товары
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко: назрела необходимость укрепления СНГ как самодостаточного и эффективного объединения
Лукашенко: Победа советского народа в Великой Отечественной войне едина и неделима
Почти 2,3 млн белорусов уже приняли участие в переписи населения
"Копили на мебель – а теперь столько новых планов!". Как распорядится выигрышем в 100 000 рублей Ирина Раганьян?
Топ-новости
Лукашенко: у Беларуси и Туркменистана есть хороший фундамент для развития сотрудничества
Лукашенко: принятие декларации о неразмещении РСМД стало бы важным шагом в снижении напряженности
Долгосрочный прогноз топливно-энергетического баланса Беларуси будет разработан до 5 ноября
Представители Администрации Президента проведут выездные приемы граждан в октябре
В Беларуси стартовали продажи первого 5G-смартфона
Создан оргкомитет по подготовке белорусских спортсменов к Олимпиаде-2020 в Токио
Умер космонавт Алексей Леонов
РЕПОРТАЖ: Учения по реагированию на радиационные аварии провели в Островецком районе
Гороскоп на неделю с 14 по 20 октября
Air China назвала Национальный аэропорт Минск лучшим по обслуживанию в Европе
Карпенко: прорабатывается вопрос строительства студенческих общежитий в Минске
Национальная стратегия планирования семьи разработана в Беларуси
РЕПОРТАЖ: Дважды два равно шесть - супруги Никитины из Гомельского района воспитывают две пары двойняшек
В Конго разбился самолет с россиянами на борту
Декларация о стратегическом экономическом сотрудничестве стран СНГ принята в Ашхабаде
Афиша
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
погода погода
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Молодежная политика Беларуси Парламентские выборы в Беларуси - 2019 Перепись населения - 2019 Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Отопительный сезон Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.