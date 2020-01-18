РЕПОРТАЖ: В поисках снега

Всемирный день снега, который в этом году отмечается 19 января, Беларусь проведет без этого самого снега. Про аномально теплую зиму не сказал только ленивый. Журналисты продолжают обсуждать тему, рассказывая и о последствиях изменения климата, и о бедных медведях, которым жарко и не спится, и о детворе, скучающей без санок и снеговиков. На фоне подобных новостей журналисты БЕЛТА так затосковали по зимним пейзажам, что решили отправиться на поиски снега. Во время выполнения непростой в нынешнем январе миссии мы пришли к выводу, что горнолыжные комплексы "Силичи" и "Логойск" - единственные места в стране, где снег все-таки есть. Не благодаря погоде, а, скорее, вопреки. О снежной магии, белых лентах склонов, энтузиастах на лыжах и сноубордах - в репортаже БЕЛТА.

Праздник снега традиционно проводили в предпоследнее воскресенье января в горнолыжном центре "Солнечная долина" в Минске. Однако в этом году его вынуждены были отменить: центр не работает ввиду отсутствия снега.

В "Логойске" и "Силичах" ситуация получше: снег имеется, трассы работают и любители зимних видов спорта об этом знают. Кто сомневается - может удостовериться, просмотрев на сайте онлайн-трансляцию камер, расположенных вдоль спусков.

В "Силичах" функционируют 4 трассы, в том числе самая длинная в 850 м, столько же - и в "Логойске". Открыли сезон они еще в конце ноября и с тех пор прерывали работу всего лишь на несколько дней, когда погода в декабре стала совсем уж слякотной и дождь с туманом съел весь снег. Однако до наступления нового года ситуацию удалось оперативно исправить - поймать подходящую погоду и буквально за несколько дней восстановить снежный покров. В центрах шутят, что лучше всех в стране знают сайты с точным прогнозом погоды - мониторят их ежечасно.

"Когда люди видят снег в городе, думают: "Вот здорово, можно ехать кататься". На самом деле наличие природного снега для нас не важно. Этот снег нужен вам для создания настроения, чтобы захотелось поехать кататься. Мы сами снег создадим - нужна только температура, хотя бы минус 3, чтобы включить пушки", - раскрывает секреты снежной магии специалист отдела маркетинга "Силичей" Сергей Горбач.

Снежная магия

Как и положено магии, она совершается ночью: в это время дня вокруг трасс кружит вьюга, вызванная силами технической мысли, и возникают снежные сугробы. Проще говоря, снежные пушки включают по ночам. Во-первых, чтобы не останавливать работу центра. Во-вторых, ночью холоднее.

"Технический персонал отслеживает, когда прогнозируются морозы. Например, к 21.00 синоптики обещают стойкий минус, и сотрудники к этому времени готовят технику, выставляют пушки вдоль трасс и ждут. Иногда долго. Бывало, морозы наступали только к 6 часам утра, люди с пушками всю ночь дежурили", - рассказывает руководитель отдела маркетинга комплекса "Логойск" Анна Позняк.

При помощи пушек на трассе насыпают снежные сугробы, пристально следя, чтобы ветер не уносил драгоценные снежинки в прочие места. Иногда для этого используют специальный прием - направляют пушки друг на друга. Учитывается все: направление ветра, влажность воздуха, его температура. Чем она теплее (например минус три), тем ниже производительность пушек.

Снега необходимо заготовить много, потому что далее его трамбует специальный комбайн - ратрак. Чтобы в спрессованном виде оказалось 50 см снега (минимальная высота для горнолыжных спусков), насыпать его нужно во много раз больше. Ратрак прессует снег и ровняет поверхность.

Опытные специалисты центров во время подходящей погоды формируют не только трассы, но и делают снежные заначки. Насыпают несколько холмов в стороне, чтобы потом использовать запас для ямочного ремонта. Да-да, все как на дорогах. Когда лыжи и сноуборды повреждают снежное покрытие, а погода не позволяет включить пушки, сотрудники на лопатах приносят из запасников снег и подсыпают в ямы.

Вот и сейчас центры работают на запасах снега, созданных почти три недели назад, и, скрестив пальцы, ждут заветные минус три. "Вся техническая команда ждет возможности запустить пушки. Если есть хотя бы небольшой шанс, что в течение нескольких часов будет минус три, они все здесь и все будут работать", - утверждает Сергей Горбач.

Возраст спорту не помеха

Признаться честно, собираясь приехать на горнолыжные комплексы днем в пятницу, мы опасались, что увидим если не бесснежные трассы, то безлюдные. И были приятно удивлены. В поисках снега и зимних развлечений люди сюда приезжают. Днем, конечно, публика одна, на ночных катаниях - другая.

"Кататься сейчас приезжают в основном две категории. Это те, кого принято называть фанатами (как только открыт сезон, им хочется кататься, несмотря на погоду), и новички, семьи с детьми, те, кто давно хотел научиться и решил реализовать желания, - поясняет Анна Позняк. - У нас работает горнолыжная школа, через рекламу мы рассказываем и показываем, что у нас есть снег и кататься можно. Да, это не идеальные условия, но учитывая, что альтернативы нет, можно пользоваться".

На склонах центра встречаем семейную пару - Дениса и Юлю - с двумя дочерьми. Они уже около пяти лет сами катаются на лыжах и сейчас приехали из Витебска в "Логойск", чтобы приобщить к этому занятию детей. "Уже нужно поставить их на лыжи, - уверен Денис. - Раз нам нравится, значит и им должно понравиться".

Осваивать спуски помогают инструкторы, среди которых есть как недавние выпускники спортивных вузов, так и специалисты со стажем. Например, Василий Давидович с детства занимается горными лыжами.

"Тот, кто любит лыжи, с наступлением холодов ощущает внутреннее горение: вот бы выйти на снежок, покататься. У любого лыжника, сноубордиста появляется такое желание, и они приезжают в центр, - рассказывает он. - А многие, видя капель за окном, сырость, серость, не хотят ехать за город для активного отдыха, такая погода провоцирует подавленность, хочется полежать на диване".

"Я катаюсь на сноуборде 13 лет и люблю делать это именно в такую погоду, как сейчас, - рассказывает Анна Позняк. - Мне нравится, когда тепло. За день на солнце снег немного подтаивает, а к вечеру - подмораживает, снег становится тверже. Для новичков это сложнее, потому что падать больно. Но если хорошо стоишь на сноуборде, то скорость будет очень хорошая. А в минус 10 меня на склон не выгнать".

Те, кто вопреки диванному притяжению все же приезжает в горнолыжные комплексы, получают массу позитивных эмоций. Даже падают с удовольствием. "Инструкторы сразу объясняют новичкам: падают все, одни - оттого, что чего-то еще не умеют, а другие - оттого, что уже много умеют", - отмечает Василий Давидович.

Традиционно много среди посетителей гостей из России. Влад - один из них. Он приехал из Москвы, чтобы и страну посмотреть, и кататься научиться.

"В "Силичах" первый раз. Этот центр выбрал, потому что удобно, близко от родителей, они у меня в Смоленске живут. Здесь все классно! Снега, конечно, хотелось бы побольше, но это не от комплекса зависит", - делится впечатлениями молодой человек.

А вот встреча со следующими посетителями была неожиданной. Застали мы их уже на краю склона, но пройти мимо не могли: слишком уж шумно, весело, задорно вела себя компания этих взрослых мужчин, возрастом явно старше полста. "Только не спрашивайте, сколько нам лет", - предупреждают они, как только узнают, что мы журналисты. На такой запрет реагируем вопросом: "Сколько лет вы катаетесь на лыжах?" Ответ удивил: 52 года!

"Мы все прошли и туризм, и альпинизм, и скалолазание. Но горные лыжи - это… (здесь последовало непередаваемое восклицание)!" - произнес один из участников беседы. "Вы хоть раз катались на горных лыжах?" - продолжает он, обращаясь к нам. Честно признаемся: только на беговых. "А мы уже на беговых не можем, только на горных, потому что они шире и с опорой на палки. Мы такие старые, что можем кататься только вниз, с горы, а наверх - на подъемнике", - шутят собеседники и, не теряя времени, сигают с горы. Даже имен не успеваю спросить. Чуть позже узнаю, что эта веселая компания минчан частенько наведывается в "Силичи", старшему из них - 85 лет! Попробуйте по фото догадаться, которому? Я не смогла.

У природы нет плохой погоды

В горнолыжных центрах на природные обстоятельства стараются смотреть с оптимизмом, надеясь, что настоящая морозная зима все-таки придет. И вспоминают, что за годы работы уже переживали сложные сезоны. "Я работаю в "Логойске" уже более 10 лет. И, например, в 2007 году мы открывались буквально на месяц. Но тогда это сильно никого не волновало, не было такой огласки, - вспоминает Анна Позняк. - Бывало, что открывали сезон в середине января, потому что в декабре не было снега вообще. А случалось, что морозы приходили только в феврале и потом мы продолжали работать до апреля. Так было в 2013 году. Сейчас ситуация неприятная, но для этого у нас всегда есть план Б".

Как в любом бизнесе, зависящем от погоды, владельцы стремятся снизить эту зависимость. В горнолыжных центрах постоянно обновляют базу, развивают новые виды услуг.

В "Силичах", например, делают акцент на оздоровительные услуги. "Мы активно развиваем санаторное направление. Мы знаем, что такое медицинский туризм, как он популярен в Беларуси. Знаем, что он перспективен и востребован, особенно среди россиян. Все чаще приезжают гости из стран Балтии", - поясняет Сергей Горбач.

По его словам, команда центра работает над тем, чтобы он являлся многофункциональным всесезонным комплексом. В крытом комплексе летом проходят соревнования, тренировки команд по различным видам спорта, а зимой оборудуют каток. В этом году он популярен как никогда. Даже внутренний рекорд установили - 958 человек за день во время новогодних праздников. Отдельное направление - бани, в том числе особая, царская, с парением на подушке из сена.

"Логойск" хорошо известен в кругу экстремалов-сноубордистов. Здесь есть оборудование для выполнения трюков, специальная аэроподушка, сноупарк. Именно здесь в свое время придумали ночные катания, на которые собирается особая тусовка. Комплекс предоставляет широкий спектр услуг по активному отдыху, организации мероприятий.

Перефразируя известного киногероя, который рассуждал, есть ли жизнь на Марсе, можно утверждать: есть ли снег или нет, есть ли мороз или нет - в любом случае на горнолыжных комплексах созданы все условия, чтобы провести время интересно и с пользой.

Екатерина КРИШЕНИК,

Фото Оксаны МАНЧУК,

БЕЛТА.-0-