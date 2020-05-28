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28 мая 2020, 08:58

РЕПОРТАЖ: В режиме реального времени: как умные технологии помогают пограничникам в охране рубежей

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В Беларуси 28 мая отмечают День пограничника. Однако даже в свой профессиональный праздник обладатели зеленых фуражек остаются на страже рубежей страны. Ведь выходных на границе не бывает, как и скидок на плохую погоду. Но облегчают службу пограничников новые технологии - позволяют быть более маневренными и мобильными. Чтобы увидеть, как модернизируются наши рубежи, корреспонденты БЕЛТА отправились на белорусско-украинскую границу.

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Александр Лукашенко отметил, что пограничная служба - одна из самых престижных и ответственных, она под силу лишь настоящим патриотам, верным воинскому долгу и преданным Отечеству.

Под пристальным взором сотрудников Брестской Краснознаменной пограничной группы имени Ф.Э.Дзержинского - более 350 км государственной границы, из них почти треть приходится на украинское направление. Именно в южной части сейчас кипит работа по обустройству новых рубежей охраны. Специалисты прокладывают дороги, создают противотранспортные рвы и контрольно-следовые полосы. На подступах к белорусской границе возводят умные сигнализационные комплексы. Они оснащены волоконно-оптическими датчиками и камерами видеонаблюдения с вмонтированными тепловизорами. Обстановку за монитором компьютера отслеживает оператор. Система оповещает его о приближении потенциального нарушителя. Причем техника постоянно учится и по-разному реагирует на объекты: сильный порыв ветра, животное, человека или транспорт. В общем даже мышь не проскочит незамеченной.

Нам предлагают посмотреть на происходящее глазами пограничников. Итак, едем в граничащий с Украиной Малоритский район. На участке ответственности заставы "Мокраны" как раз недавно возвели новые рубежи охраны.

"Системы видеонаблюдения эффективно показали себя при охране границы. Устанавливаем их на сложных, труднодоступных участках, чтобы отслеживать там обстановку в режиме реального времени и наряд мог сработать на упреждение нарушения. Такой подход позволяет нам экономить людские ресурсы", - поясняет начальник отделения инженерного оборудования Брестской погрангруппы Дмитрий Гансецкий.

Неподалеку от деревни Новые Борки стоит одна из наблюдательных вышек с видеокамерой. Едва ли не каждую минуту она вращается, осматривая местность. Ее оптический глаз видит на значительное расстояние с подробным распознанием цели. Энергию для работы техники на вышке получают зеленую, ее вырабатывают солнечные панели и ветрогенератор.

По словам Дмитрия Гансецкого, в этом году на украинском направлении брестчане планируют построить около 15 км рубежей охраны границы. Параллельно модернизируется инфраструктура сопредельной с Польшей территории.

Периодически нарушители проверяют на прочность охранные рубежи. Некоторые идут налегке, другие основательно готовятся. Нелегалы надеются на удачу, но она им изменяет: пограничники начеку 24 часа семь дней в неделю. Потому что даже самая современная техника не может заменить на границе человека.

Рядовой Денис Лопух служит уже полгода. "Здесь интересная служба, не пожалел о своем решении. Есть в этом какая-то мужская романтика. Сначала было психологически сложно, потому что жизнь кардинально изменилась. Но к режиму мы быстро привыкли. Сейчас все в порядке, время идет своим чередом", - рассказывает молодой человек. Его сослуживец Артур Ноздрин после окончания университета тоже хотел отправиться на границу. "Нужное дело делаем. Размышляю над тем, чтобы пойти на контракт", - поделился планами рядовой.

Эпидемиологическая ситуация внесла корректировки в работу пунктов пропуска. Например, в обычные дни в "Мокранах" интенсивное движение. Белорусско-украинскую границу здесь пересекают не только автобусы, грузовые и легковые автомобили, пропускают в обоих направлениях и пешеходов. Сейчас же в пункте пропуска непривычно малолюдно: поток снизился в десять раз.

"Мокраны" работают в штатном режиме с некоторыми ограничениями, в условиях повышенного санитарно-карантинного контроля. Движение грузового транспорта сохраняется в полном объеме. Прекращено автобусное сообщение и движение в пешем порядке. Граждане Беларуси могут пересечь границу беспрепятственно", - вводит в курс дела начальник отделения пограничного контроля Илья Скипор. Въезжающие в Беларусь обязательно проходят санитарный контроль, им измеряют температуру, они заполняют анкеты и получают памятку о самоизоляции.

За происходящим в пункте пропуска и на подъездах к нему пытливо следят видеокамеры. Изображение передается на монитор дежурному по отделению погранконтроля. При попытке незаконного проникновения или бегства в пункте пропуска срабатывает сигнализационная система, и оператор отправляет на обозначенный участок тревожную группу.

Комната дежурного - самое технически оснащенное место в "Мокранах". Каких тут только гаджетов нет. Наше внимание приковывает висящий на стене электронный сейф с множеством ячеек. "Здесь хранятся нумераторы-датировщики - у каждого сотрудника свой. Его номер - как личная подпись человека. Проставляя им отметку в паспорте, пограничник берет на себя ответственность, - замечает Илья Скипор. - Раньше были общие сейфы. Чтобы никто случайно или умышленно не взял чужой нумератор, сделали ячейки. Открываются они только по отпечатку пальца".

Впрочем, модернизация на границе не останавливается никогда. Белорусские пограничники постоянно совершенствуют свои возможности для защиты рубежей на суше, в воде и с воздуха. Как результат - только на участке Брестской погрангруппы в этом году были задержаны 116 нарушителей.

Алевтина ЧЕРНОВОЛОВА,

Фото Вадима ЯКУБЁНКА,

БЕЛТА.-0-

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