РЕПОРТАЖ: Жители Чашникского района проводят Коляды так, чтобы весь год "жылося багата"

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 7 января 2021
Минск Сплошная облачность -1°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
13:32 Александра Саснович вышла в 1/16 финала турнира в Абу-Даби Спорт
13:30 За сутки в Беларуси зарегистрированы 1838 пациентов с COVID-19, выписаны 2395 Общество
13:21 В Украине зафиксировано почти 9 тыс. новых случаев заражения коронавирусом за сутки В мире
13:11 Митрополит Вениамин: Христос пришел на землю, чтобы научить нас правильному образу жизни Общество
12:32 На Камчатке под обвал ледника попали четыре туриста, один погиб В мире
12:19 Арина Соболенко победила на старте турнира в Абу-Даби Спорт
12:12 РЕПОРТАЖ: Жители Чашникского района проводят Коляды так, чтобы весь год "жылося багата" Общество
12:06 Конгресс США утвердил победу Джозефа Байдена на президентских выборах В мире
12:03 Лукашенко о 2020-м: нам нужен был этот год, но нужен был в прошлом Президент
11:56 Лукашенко о Беларуси и народном единстве: только вместе можем спасти этот клочок земли Президент
11:52 Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 8 января из-за сильного снегопада Общество
11:44 В Поставском районе при пожаре в доме погиб мужчина Происшествия
11:30 В Чехии вновь зарегистрирован суточный максимум заразившихся COVID-19 В мире
11:04 В Гомеле инспекторы ГАИ устроили погоню для остановки бесправника Происшествия
10:57 Лукашенко зажег рождественскую свечу в храме Воздвижения Креста Господня Президент
10:51 Лукашенко в Рождество посещает в Минске храм Воздвижения Креста Господня Президент
10:39 ВОЗ: разработанные вакцины эффективны от новых штаммов коронавируса В мире
10:28 В Ляховичском районе спасатели нашли сбежавшего из больницы мальчика Происшествия
10:12 Три человека погибли при пожарах в Барановичах за сутки Происшествия
10:01 В Осиповичском районе нашли потерявшихся в лесу детей Происшествия
09:38 В Вашингтоне после введения комендантского часа задержано более 50 человек В мире
09:19 Белорусские теннисисты откроют сезон на турнирах в Абу-Даби и Анталии Спорт
09:06 При пожаре в Щучинском районе погиб мужчина Происшествия
09:00 Лукашенко: светлые рождественские дни объединяют нас и делают сильнее перед лицом любых испытаний Президент
09:00 Православные верующие празднуют Рождество Христово Общество
07:00 Картина дня: подарки первому новорожденному, цены на газ и рождественские богослужения Общество
00:13 Более 585 тыс. случаев заражения коронавирусом зарегистрировали в мире за сутки В мире
06.01.21
06.01.21 23:31 Конгресс США приостановил дебаты по результатам президентских выборов в связи с беспорядками в Вашингтоне В мире
06.01.21 23:11 ФОТОФАКТ: Праздничное богослужение в честь Рождества Христова в Свято-Николаевском гарнизонном соборе в Бресте Регионы
06.01.21 22:27 ФОТОФАКТ: Вечер национального искусства "Прыйшла каляда - адчыняй варата!" прошел в Витебске Культура
Все новости
Все новости
Общество
07 января 2021, 12:12

РЕПОРТАЖ: Жители Чашникского района проводят Коляды так, чтобы весь год "жылося багата"

Фото из архива Тамары Ходосевич
Фото из архива Тамары Ходосевич
Новости темы "Репортаж БЕЛТА"
РЕПОРТАЖ: Как тренер Валерий Лекторов зажигает звезды биатлона в Сенненском районе
РЕПОРТАЖ: Чем богаче Коляда, тем богаче будет год

Коляда, или Рождественский сочельник, - один из праздников, сохранивших наряду с церковными еще и народные традиции. Сегодня он перешел в разряд театральных представлений для взрослых и детворы. Причем стал довольно интерактивным развлечением, ведь в процесс инсценировки включаются зрители. Порой это хорошо знакомые люди, живущие по соседству. Из года в год работники Круглицкого сельского Дома культуры в Чашникском районе ходят колядовать по домам односельчан, а заодно отправляются в близлежащие деревни. 8 января коллектив поедет в соседнюю деревню Трухановичи, чтобы устроить для жителей веселый праздник и "каб і там усім жылося багата". Корреспондент БЕЛТА пообщалась с одним из участников колядного праздника.

Народные традиции и обряды до сих пор бережно хранят в глубинке увлеченные краеведы и работники сфер образования и культуры. А когда все эти личности совмещаются в одном человеке, то получается гремучая смесь энергии, любви к фольклору и бесконечных поисков старины, которую нужно возродить и передать в почти аутентичном виде потомкам. Так можно сказать о руководителе народного фольклорного коллектива "Кругліца" Тамаре Ходосевич. Она 40 лет трудилась в школе, а после по приглашению руководителя местного Дома культуры перешла на новую работу и окунулась с головой в любимое хобби. Все дело в том, что во время работы в школе педагог увлеченно изучала краеведение и передала свое хобби детям. А заодно собрала довольно обширный материал: народные песни, обряды, традиции. Так что ее знания очень пригодились на другом поприще.

В Доме культуры Тамара Ходосевич вместе с коллегами и маленькими воспитанниками ежегодно готовит программу костюмированного шествия. Она рассказала, как обычно проходит праздник, где и кто их ждет. И еще поведала о народных обрядах, которые работники сельского Дома культуры стараются сохранить и передать подрастающему поколению в дар.

Как правило, представление устраивают на следующий день после Рождества. Сам праздник жители Круглицы стараются отпраздновать в тихом семейном кругу. "Это хоть и расходится с исконно народной традицией обходить дома в канун святого дня, но в наше время мы сознательно идем на отступление от аутентичности, чтобы уважить соседей", - сказала работник культуры.

Зато 8 января начинается колядный разгуляй! По улицам деревни движется шествие во главе с Козой и Звездой, которую со всеми почестями несет звездарь. В ногу с ними шагает мехоноша - тот, кто собирает в большую торбу вкусные подношения сельчан. С песнями, играя на гармони, за ними следуют колядовщики. Их может собраться до десятка взрослых и ребятишек. В этом году с дружным гуртом отправятся две девочки из детского фольклорного коллектива "Крынічанька". "В былые годы, когда школа была не базовой, а средней, ребят собиралось и больше десяти. Теперь они выросли и уехали учиться в районный центр", - с некоторым сожалением рассказала Тамара Ходосевич. Оставшиеся же воспитанницы нарядятся, подготовятся исполнить свои роли не хуже старших коллег по творчеству и пойдут веселить народ.

Нынче не во все дома Круглицы, Труханович и еще одной лежащей на пути деревни - Заречной - придут веселые ряженые. Все-таки пандемия. Чтобы не произошло казуса, сельчане заранее обозначили, где ворота для творческого коллектива будут открыты нараспашку: позвонили, предупредили и радушно пригласили заглянуть на огонек.

Во дворах, где гостей встречают хозяин с хозяйкой, колядовщики поют песни, танцуют, приговаривая: "Хто з Казой патанцуе, таму пашанцуе!" Потом просители намекают: "Гаспадар, гаспадыня, адчыніце дзверы, дайце пагрэцца ля групкі, каб не балелі зубкі". Так все перемещаются в дом. Здесь Коза и ее спутники исполняют песни и пляски, желают хозяевам здоровья, благополучия, достатка, чтоб скотинка в хлеву не переводилась да плодилась.

После таких развеселых танцев Коза вдруг падает на пол, изображая внезапную болезнь. Ряженые охают и просят помочь бедняжке, говоря, что животинку надо бы подкормить, чтоб она поправилась: дать колбасок пару да три шмата сала. И про себя просители не забывают. Хозяева щедро угощают гостей, а те в свою очередь "засевают" зерном хату - в знак пожелания богатства в доме.

Для интерактивности и еще большего веселья работники культуры включают в представление игры. "Одна из любимых игр кругличан - "Цот і лішак". Один из колядовщиков вынимает из торбы или кармана горсть орехов, а хозяева дома должны угадать, сколько их - четное число или нечетное. Если интуиция подскажет им правильно, то мы дарим орехи, а если нет - оставляем себе", - рассказала Тамара Ходосевич. Пользуются популярностью и небольшие гадания: колядовщики предлагают вытянуть из нескольких соломинок одну и по ее длине предсказывают будущий урожай.

Что касается колядных гаданий, то их в арсенале кругличан немало. "Когда в коллективе "Крынічанькі" было больше старших девочек, мы устраивали с ними вечер гаданий. Например, клали на пол коврик и с помощью одного из сапог каждой девочки, который переставляли один за другим, узнавали: чей сапог достигает края коврика, та раньше всех замужем окажется. Выходили на улицу и прислушивались: в какой стороне собака залает. Оттуда и суженого ждать надо", - привела примеры руководитель коллектива.

В самой Круглице колядные шествия обычно проходят на Старый Новый год. К тому времени заканчивается пост и на столах односельчан появляется "шчодрая куцця" - традиционное поминальное блюдо в виде каши, заправленной мясом или салом. На Рождество же это традиционное кушанье считается бедным - то есть постным. Оттого и подношения, или выкуп, обычно поскромнее.

Колядовщики успевают обойти за вечер больше 20 хат. В соседних деревнях поменьше - около 10, так как нужно еще учесть время на дорогу туда и обратно. "Нас уже все знают, ждут на Коляды, приглашают. Стараемся не обминуть ни один двор, чтобы никого не обидеть. Это только сейчас из-за пандемии все будет чуть сдержанней, а раньше гулянья были разудалые", - отметила Тамара Ходосевич.

После Коляд кругличане с нетерпением ждут Масленицу и Пасху, когда коллектив Дома культуры устраивает такие же веселые представления. "Очень хочется, чтобы подрастающее поколение сберегло этот живой, веселый, шутливый народный обряд. Это наши корни, в таких добрых и позитивных сказках наяву кроется много интересного и волнующего", - заключила руководитель фольклорного коллектива.

Алеся ПУШНЯКОВА,

ФОТО из архива Тамары Ходосевич,

БЕЛТА.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Витебская область праздник репортаж Рождество Чашники
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Общество
Фото из архива За сутки в Беларуси зарегистрированы 1838 пациентов с COVID-19, выписаны 2395
Митрополит Вениамин Митрополит Вениамин: Христос пришел на землю, чтобы научить нас правильному образу жизни
Фото из архива Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 8 января из-за сильного снегопада
Фото из архива Православные верующие празднуют Рождество Христово
Картина дня: подарки первому новорожденному, цены на газ и рождественские богослужения
ФОТОФАКТ: Рождественское богослужение в Свято-Духовом кафедральном соборе
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко о Беларуси и народном единстве: только вместе можем спасти этот клочок земли
Православные верующие празднуют Рождество Христово
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1838 пациентов с COVID-19, выписаны 2395
РЕПОРТАЖ: Жители Чашникского района проводят Коляды так, чтобы весь год "жылося багата"
Топ-новости
Лукашенко зажег рождественскую свечу в храме Воздвижения Креста Господня
Митрополит Вениамин: Христос пришел на землю, чтобы научить нас правильному образу жизни
Стипендии Президента Беларуси назначены 182 студентам и курсантам
Арина Соболенко победила на старте турнира в Абу-Даби
Дата выдачи биометрических документов станет известна после принятия нормативного акта - МВД
В Беларуси изменяется порядок маркировки товаров
Профсоюз работников здравоохранения учредил нагрудный знак "За труд во имя жизни"
Все вопросы проведения ЧМ-2021 по хоккею урегулированы указом Президента - Совмин
ГАИ настоятельно рекомендует водителям учитывать погодные и дорожные условия
ФОТОФАКТ: Рождественское богослужение в Свято-Духовом кафедральном соборе
Директором Купаловского театра назначен Александр Шестаков
Участниками ВНС станут наиболее авторитетные в своей отрасли люди - Шило
Электричество вернулось в пострадавшие от непогоды деревни Витебской области
Руководители госорганов в январе проведут приемы граждан в регионах
Галушко: государство создает все условия для возвращения детей в биологические семьи
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
погода погода
гороскоп гороскоп
курсы курсы
Темы Все темы
Всебелорусское народное собрание Обращения граждан - обратная связь Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Благотворительная акция "Наши дети" Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.