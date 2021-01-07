РЕПОРТАЖ: Жители Чашникского района проводят Коляды так, чтобы весь год "жылося багата"

Коляда, или Рождественский сочельник, - один из праздников, сохранивших наряду с церковными еще и народные традиции. Сегодня он перешел в разряд театральных представлений для взрослых и детворы. Причем стал довольно интерактивным развлечением, ведь в процесс инсценировки включаются зрители. Порой это хорошо знакомые люди, живущие по соседству. Из года в год работники Круглицкого сельского Дома культуры в Чашникском районе ходят колядовать по домам односельчан, а заодно отправляются в близлежащие деревни. 8 января коллектив поедет в соседнюю деревню Трухановичи, чтобы устроить для жителей веселый праздник и "каб і там усім жылося багата". Корреспондент БЕЛТА пообщалась с одним из участников колядного праздника.

Народные традиции и обряды до сих пор бережно хранят в глубинке увлеченные краеведы и работники сфер образования и культуры. А когда все эти личности совмещаются в одном человеке, то получается гремучая смесь энергии, любви к фольклору и бесконечных поисков старины, которую нужно возродить и передать в почти аутентичном виде потомкам. Так можно сказать о руководителе народного фольклорного коллектива "Кругліца" Тамаре Ходосевич. Она 40 лет трудилась в школе, а после по приглашению руководителя местного Дома культуры перешла на новую работу и окунулась с головой в любимое хобби. Все дело в том, что во время работы в школе педагог увлеченно изучала краеведение и передала свое хобби детям. А заодно собрала довольно обширный материал: народные песни, обряды, традиции. Так что ее знания очень пригодились на другом поприще.

В Доме культуры Тамара Ходосевич вместе с коллегами и маленькими воспитанниками ежегодно готовит программу костюмированного шествия. Она рассказала, как обычно проходит праздник, где и кто их ждет. И еще поведала о народных обрядах, которые работники сельского Дома культуры стараются сохранить и передать подрастающему поколению в дар.

Как правило, представление устраивают на следующий день после Рождества. Сам праздник жители Круглицы стараются отпраздновать в тихом семейном кругу. "Это хоть и расходится с исконно народной традицией обходить дома в канун святого дня, но в наше время мы сознательно идем на отступление от аутентичности, чтобы уважить соседей", - сказала работник культуры.

Зато 8 января начинается колядный разгуляй! По улицам деревни движется шествие во главе с Козой и Звездой, которую со всеми почестями несет звездарь. В ногу с ними шагает мехоноша - тот, кто собирает в большую торбу вкусные подношения сельчан. С песнями, играя на гармони, за ними следуют колядовщики. Их может собраться до десятка взрослых и ребятишек. В этом году с дружным гуртом отправятся две девочки из детского фольклорного коллектива "Крынічанька". "В былые годы, когда школа была не базовой, а средней, ребят собиралось и больше десяти. Теперь они выросли и уехали учиться в районный центр", - с некоторым сожалением рассказала Тамара Ходосевич. Оставшиеся же воспитанницы нарядятся, подготовятся исполнить свои роли не хуже старших коллег по творчеству и пойдут веселить народ.

Нынче не во все дома Круглицы, Труханович и еще одной лежащей на пути деревни - Заречной - придут веселые ряженые. Все-таки пандемия. Чтобы не произошло казуса, сельчане заранее обозначили, где ворота для творческого коллектива будут открыты нараспашку: позвонили, предупредили и радушно пригласили заглянуть на огонек.

Во дворах, где гостей встречают хозяин с хозяйкой, колядовщики поют песни, танцуют, приговаривая: "Хто з Казой патанцуе, таму пашанцуе!" Потом просители намекают: "Гаспадар, гаспадыня, адчыніце дзверы, дайце пагрэцца ля групкі, каб не балелі зубкі". Так все перемещаются в дом. Здесь Коза и ее спутники исполняют песни и пляски, желают хозяевам здоровья, благополучия, достатка, чтоб скотинка в хлеву не переводилась да плодилась.

После таких развеселых танцев Коза вдруг падает на пол, изображая внезапную болезнь. Ряженые охают и просят помочь бедняжке, говоря, что животинку надо бы подкормить, чтоб она поправилась: дать колбасок пару да три шмата сала. И про себя просители не забывают. Хозяева щедро угощают гостей, а те в свою очередь "засевают" зерном хату - в знак пожелания богатства в доме.

Для интерактивности и еще большего веселья работники культуры включают в представление игры. "Одна из любимых игр кругличан - "Цот і лішак". Один из колядовщиков вынимает из торбы или кармана горсть орехов, а хозяева дома должны угадать, сколько их - четное число или нечетное. Если интуиция подскажет им правильно, то мы дарим орехи, а если нет - оставляем себе", - рассказала Тамара Ходосевич. Пользуются популярностью и небольшие гадания: колядовщики предлагают вытянуть из нескольких соломинок одну и по ее длине предсказывают будущий урожай.

Что касается колядных гаданий, то их в арсенале кругличан немало. "Когда в коллективе "Крынічанькі" было больше старших девочек, мы устраивали с ними вечер гаданий. Например, клали на пол коврик и с помощью одного из сапог каждой девочки, который переставляли один за другим, узнавали: чей сапог достигает края коврика, та раньше всех замужем окажется. Выходили на улицу и прислушивались: в какой стороне собака залает. Оттуда и суженого ждать надо", - привела примеры руководитель коллектива.

В самой Круглице колядные шествия обычно проходят на Старый Новый год. К тому времени заканчивается пост и на столах односельчан появляется "шчодрая куцця" - традиционное поминальное блюдо в виде каши, заправленной мясом или салом. На Рождество же это традиционное кушанье считается бедным - то есть постным. Оттого и подношения, или выкуп, обычно поскромнее.

Колядовщики успевают обойти за вечер больше 20 хат. В соседних деревнях поменьше - около 10, так как нужно еще учесть время на дорогу туда и обратно. "Нас уже все знают, ждут на Коляды, приглашают. Стараемся не обминуть ни один двор, чтобы никого не обидеть. Это только сейчас из-за пандемии все будет чуть сдержанней, а раньше гулянья были разудалые", - отметила Тамара Ходосевич.

После Коляд кругличане с нетерпением ждут Масленицу и Пасху, когда коллектив Дома культуры устраивает такие же веселые представления. "Очень хочется, чтобы подрастающее поколение сберегло этот живой, веселый, шутливый народный обряд. Это наши корни, в таких добрых и позитивных сказках наяву кроется много интересного и волнующего", - заключила руководитель фольклорного коллектива.

Алеся ПУШНЯКОВА,

ФОТО из архива Тамары Ходосевич,

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