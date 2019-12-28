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28 декабря 2019, 10:39

Решение по корректировке дорожного сбора будет приниматься в начале 2020 года - Кухарев

Фото из архива
Фото из архива

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Решение по корректировке дорожного сбора будет приниматься в начале 2020 года. Об этом заявил заместитель премьер-министра Владимир Кухарев во время рабочей поездки в Брестскую область, встречаясь с коллективом Барановичского завода автоматических линий, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

В частности, на встрече был поднят вопрос о перспективе отвязки дорожного сбора от процедуры технического осмотра автомобилей.

"Над этим вопросом работают уже давно, рассматриваются различные варианты решения этой проблемы. А проблема на самом деле существует, ведь для того чтобы избежать необходимости уплачивать налог, некоторые автовладельцы перестали проходить техосмотр, чем подвергают опасности не только свою жизнь, но и жизнь других, - отметил Владимир Кухарев. - Окончательное решение по этому вопросу будет приниматься в начале следующего года".

Как сообщал ранее министр финансов Максим Ермолович, Минфин предлагает отвязать уплату дорожного сбора от техосмотра, в качестве альтернативы обсуждается вариант включения сбора в стоимость автомобильного топлива. Министерство финансов подготовило проект указа, который упрощает порядок взимания сбора с одновременным усилением контроля за его уплатой. Также предлагается стимул, чтобы уплачивать сбор на длительный срок.-0-

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