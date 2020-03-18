Решений о пограничном контроле на белорусско-российской границе не принималось - Госпогранкомитет

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Никаких решений о введении пограничного контроля на белорусско-российской границе на данный момент не принималось, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский.

"На текущий момент никаких решений об установлении пограничного контроля на белорусско-российской границе со стороны органов пограничной службы Республики Беларусь не принималось", - проинформировал Антон Бычковский.

Как сообщалось, Россия приняла решение о закрытии границы с Беларусью для перемещения людей. С 0.00 18 марта Российская Федерация запретила въезд в страну для иностранцев, в том числе для граждан Беларуси.-0-

Россия закрывает границу с Беларусью для передвижения людей "Мы и дальше будем делать все для защиты нашей страны от этой новой угрозы, действовать на опережение, принимать исчерпывающие меры, чтобы не допустить в первую очередь массового распространения коронавируса", - сказал премьер-министр России Михаил Мишустин.