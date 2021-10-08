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08 октября 2021, 17:47

Респонденты назвали наиболее эффективные меры профилактики суицидов

Фото из архива
Фото из архива

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наиболее эффективной мерой профилактики суицидального поведения считается распространение информации о линиях бесплатной анонимной психологической помощи. Об этом свидетельствуют результаты республиканского исследования, проведенного в апреле этого года Институтом социологии Национальной академии наук, сообщила заведующая отделом социальной сферы института кандидат социологических наук Наталья Сосновская на пресс-конференции, приуроченной ко Всемирному дню психического здоровья (10 октября), передает корреспондент БЕЛТА.

Как показали результаты исследования, на втором месте по важности население считает контроль содержания интернет-контента и профилактику кибербуллинга. Важнейшей мерой профилактики суицидального поведения среди детей и подростков опрошенные назвали повышение осведомленности родителей о признаках такого поведения. При этом большинство респондентов считает, что государство должно осуществлять меры по профилактике суицидального поведения.

Среди причин самоубийств респонденты в первую очередь назвали психологические (затяжная депрессия и потеря смысла жизни, отсутствие жизненной перспективы). Затем шли причины, связанные с социальным давлением: давление или насилие в семье, давление или травля со стороны общества (дискриминация, буллинг). В качестве возможных причин суицида также названы распространенные ситуации, в которых человеку не хватает личностных ресурсов для их разрешения. Например, болезнь, материальные проблемы, смерть близкого.

"Жители городов, а также женщины чаще обращают внимание не на одну, а на целый комплекс причин. Поэтому их мнение представлено шире", - обратила внимание Наталья Сосновская. Причем горожане в качестве возможной причины самоубийств чаще выделяют давление со стороны ближайшего окружения.

Как показали результаты проведенного исследования, у совсем незначительного числа населения, принимавшего участие в опросе - 4,7% - когда-либо возникали суицидальные мысли. О том, что таких мыслей не возникало вообще, сообщили 85,5% населения.

При этом, добавила Наталья Сосновская, 9,8% населения отказалось отвечать на этот вопрос. "Чем может быть обусловлен отказ отвечать на такой вопрос, однозначно ответить сложно, так как это может быть как свидетельством неготовности человека признаться в таких мыслях, так и отрицанием самого факта наличия данной проблемы. В данном случае имеет смысл просто обозначить, что около 10% населения отказалось отвечать на этот вопрос", - уточнила заведующая отделом.

Полученные результаты показывают, что возникновение суицидальных мыслей связано с возрастом респондентов. Среди возрастной группы людей до 25 лет доля ответивших, что такие мысли возникают, наиболее высока - 9,9%. И чем старше респонденты, тем реже они признаются в подобных мыслях.

"Наличие семьи, детей, близких людей, на помощь и поддержку которых можно рассчитывать, существенно влияет на появление суицидальных мыслей. Среди тех опрошенных, у кого есть близкие люди, суицидальные мысли возникают в два раза реже (это 4,4%), чем среди тех, кто указал, что близких людей нет (подобные мысли возникают у 9,5% опрошенных). И те, кто не может с уверенностью сказать, что среди окружающих есть люди, на помощь и поддержку которых можно рассчитывать, занимают промежуточную позицию по распространенности подобных мыслей", - рассказала Наталья Сосновская.

Исследование было репрезентативным по полу, возрасту, уровню образования, типу населенного пункта. В нем приняли участие 2,1 тыс. человек. Респондентам задавались вопросы следующего содержания: возникали ли у них когда-либо суицидальные мысли, что может быть причиной совершения самоубийства, какие меры профилактики суицидального поведения они считают наиболее эффективными, кто в большей мере должен заниматься вопросами профилактики самоубийств.-0-

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