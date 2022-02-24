Республиканская акция МЧС "День безопасности. Внимание всем" стартует 1 марта

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканская акция "День безопасности. Внимание всем" стартует 1 марта, сообщили БЕЛТА в Первомайском РОЧС Минска.

Для предупреждения пожаров и гибели людей от них, а также обучения населения действиям по сигналу "Внимание всем!" в Беларуси с 1 по 18 марта пройдет акция "День безопасности. Внимание всем". Мероприятие приурочено к Международному дню гражданской обороны.

Акция пройдет в два этапа. С 1 по 11 марта она запланирована в общеобразовательных учреждениях. 14-18 марта мероприятие будет организовано в общежитиях, на открытых площадках сельсоветов, в домах культуры, на дворовых территориях и открытых площадках областных центров. Спасатели уделят внимание правильному поведению в случае угрозы жизни и умению ориентироваться в сложной ситуации, грамотному поведению при эвакуации.-0-