Республиканская акция "Внимание - дети!" стартует 25 августа

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В целях предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма и в связи с началом учебного года с 25 августа по 5 сентября МВД проведет специальное комплексное мероприятие "Внимание - дети!". Об этом БЕЛТА сообщили в ведомстве.Профилактическая акция призвана привлечь всеобщее внимание к проблеме обеспечения безопасности детей на дороге, повысить уровень ответственности родителей и водителей. "Милиция, педагоги и родители объединят свои усилия по обеспечению безопасности детей. Сотрудники органов внутренних дел примут участие в торжественных линейках, посвященных началу учебного года, проведут с учащимися теоретические и практические занятия по Правилам дорожного движения и отработке навыков их применения", - рассказали в МВД.Особое внимание будет сосредоточено на проведении профилактической работы с родителями. Милиционеры посетят трудовые коллективы, разъяснят взрослым причины и последствия ДТП с участием детей, напомнят о правилах безопасной перевозки несовершеннолетних, ответственности за нарушения ПДД, а также необходимости личного примера правильного и безопасного поведения на дороге. С этой целью 27 августа по всей стране пройдет Единый день безопасности дорожного движения под девизом "Уроки безопасности изучайте с детства".Для привлечения внимания всех участников дорожного движения движение транспортных средств в светлое время суток должно осуществляться с включенным ближним светом фар (п. 166. 9 ПДД).Для профилактики нарушений ПДД и оказания помощи маленьким участникам дорожного движения вблизи школ и в местах интенсивного движения детей-пешеходов по утрам будут организованы дежурства сотрудников милиции.Наряды ДПС проконтролируют соблюдение правил безопасной перевозки детей, проезда пешеходных переходов, остановки и стоянки транспортных средств, будут пресекать нарушения и со стороны пешеходов, подающих плохой пример маленьким участникам дорожного движения."Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными при движении вблизи детских учреждений, проезде нерегулируемых пешеходных переходов, остановок общественного транспорта и особенно во дворах", - подчеркнули правоохранители.В МВД добавили, что с начала года на дорогах страны погибли 17 и получили травмы 267 несовершеннолетних.-0-